Racismo, otro virus mortal: estadounidenses continúan la lucha en memoria de George Floyd

Las manifestaciones en Estados Unidos han ido en escalada durante los últimos días, teniendo la última noche los episodios de violencia más graves de las últimas décadas.

La situación fue gatillada por el asesinato de George Floyd por parte de un policía en un procedimiento. La muerte del hombre provocó una ola de manifestaciones en diferentes ciudades del país norteamericano, no solo en búsqueda de justicia en su caso, sino también por reformas estructurales que acaben con el racismo que existe en Estados Unidos.

Durante la última jornada los manifestantes se concentraron cerca de la Casa Blanca, en el Parque Lafayette, y la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que protestaba a pesar del toque de queda impuesto en la ciudad de Washington. Esta situación se ha replicado en diferentes ciudades, entre ellas Minneapolis, lugar en que fue asesinado George Floyd.

Respecto de lo que se vive en el país norteamericano, Valentina Salas, cientista política y residente hace cuatro años en la ciudad de Minneapolis, destacó el trasfondo que tiene esta movilización que va más allá del crimen de George Floyd.

Para ella, “lo que está detrás de todo, en el fondo de lo que ha sucedido esta compleja y difícil semana en la ciudad de Minneapolis desde la trágica muerte de George Floyd, en manos de un policía y las protestas masivas que han aparecido durante esta semana es el racismo sistémico, como lo ha mencionado también el gobernador. Racismo sistémico y desigualdades raciales que quedan en evidencia lamentablemente en esta trágica muerte”.

Asimismo, Salas explicó que justamente este caso viene a sumarse a varios otros en los que el racismo ha sido el protagonista: “Durante años, pero en particular durante esta última década, han ocurrido diversas situaciones de violencia policial en contra de personas afroamericanas en Estados Unidos, como la que ocurrió el día lunes. Aquí mismo en el Estado de Minnesota, en el año 2016, ocurrió la muerte de Philando Castile que fue de alta connotación pública, pero también en otros estados del país como en Maryland, Misuri y otros”

Una de las principales consignas de las protestas ha sido “Sin justicia, no hay paz”, pues el hecho de que los cuatro policías involucrados en este caso sean juzgados por su responsabilidad es parte de las principales demandas, dado que hasta ahora solo ha ocurrido con quien dio muerte a Floyd.

