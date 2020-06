f5865bd449

4b2e4eb061

Covid-19 Trabajo Trabajadores de Call Center denuncian abusos por implementación de Ley de Teletrabajo en pandemia La agrupación sindical comenzó a asistir a las comisiones de trabajo del Congreso con el fin de exponer la situación laboral en la que se han visto expuesto durante la pandemia. Rodrigo Aliaga Lunes 1 de junio 2020 20:36 hrs. Me Gusta Compartir

La actual crisis sanitaria ha puesto en una delicada situación a los trabajadores y trabajadoras del país. En respuesta, el Gobierno ha lanzado diversas respuestas para hacerle frente a esta situación, como lo fue la largamente tramitada Ley de Teletrabajo que fue finalmente promulgada en marzo. Los trabajadores de centros de contacto o “call centers” han sido uno de los sectores afectados por esta ley, entregándoles a opción de las empresas de cambiar la forma de trabajo de sus empleados. Sin embargo, esta situación ha traído complicaciones para muchos trabajadores que han tenido que hacer de sus mismas casas su lugar de trabajo. Así lo denunció la presidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center (FETRACALL), Tamara Muñoz, quien ha acusado un desmedro en el plano económico y personas de la vida de los trabajadores del gremio, algo que, en su juicio, no se logró vislumbrar a la hora de legislar. “Se han generado cambios unilaterales en los contratos, las condiciones de herramientas de trabajo no han sido entregadas, por ejemplo, hay casos de personas trabajando desde sus computadores o celulares propios. Están trabajado todos como pueden o se la rebuscan en cualquier lugar de la casa, donde también hay hacinamiento o pocos recursos”, detalló. Muñoz explicó que en el caso de las mujeres trabajadoras ha sido una situación doblemente difícil, pues son ellas las que se han tenido que hacer cargo de las responsabilidades del hogar y familiar. “Toda la carga está cayendo sobre nuestros hombros”, sostuvo. Las empresas, como comentó, han descontado de las rentas de los trabajadores por distintas situaciones, ya sea por no contar con los requerimientos técnicos para desempeñar su trabajo o por el simple hecho de realizar teletrabajo. “Si se cae el sistema, tanto de las empresas como del internet, y el trabajador no puede producir en esos tiempos es descontado de los trabajadores y no asumido por la empresa como un tema de ellos. Además, está el tema de los pagos de la luz, el agua y el internet, que si uno lo menciona la empresa te amenaza con volver a trabajar a la oficina de forma presencial. Además, las asignaciones de colación y movilización se les están quitando a los trabajadores porque nos dicen que no nos estamos movilizando”, explicó. El pasado viernes 29 de mayo, la presidenta de la FETRACALL asistió virtualmente a la Comisión de Trabajo del Senado con el fin de dar a conocer la situación laboral que los trabajadores del gremio se han visto estos últimos meses durante la crisis sanitaria por Covid-19. “Quisimos exponer casos de vulneración y abusos que se están dando y cómo poder enfrentarlo”, dijo. “Estamos siendo bastante vulnerados con la Ley de Teletrabajo por cómo se está llevando a cabo y con una Dirección del Trabajo inactiva que no está generando fiscalizaciones y no vela por que se cumpla la ley para que no se generen desmedros de los trabajadores”, agregó. Este lunes por la tarde, la federación tiene contemplada una nueva reunión con representantes de la Cámara de Diputados, en su comisión de Trabajo, para abordar la misma contingencia y sobre cómo esta situación ha sido un retroceso para la ley para trabajadores de centro de contacto que fue promulgada el año pasado. “Teníamos garantizados ciertos tiempos de descanso entre llamadas, teníamos garantizados ciertos cambios que se podían hacer en el contrato. Todo eso quedó en nada porque las empresas están haciendo lo que quieren con esta Ley de Teletrabajo. Eso no sólo ha generado una merma en el plano económico y social, sino también en los derechos laborales que nosotros ya habíamos garantizado”, sentenció Muñoz.

La actual crisis sanitaria ha puesto en una delicada situación a los trabajadores y trabajadoras del país. En respuesta, el Gobierno ha lanzado diversas respuestas para hacerle frente a esta situación, como lo fue la largamente tramitada Ley de Teletrabajo que fue finalmente promulgada en marzo. Los trabajadores de centros de contacto o “call centers” han sido uno de los sectores afectados por esta ley, entregándoles a opción de las empresas de cambiar la forma de trabajo de sus empleados. Sin embargo, esta situación ha traído complicaciones para muchos trabajadores que han tenido que hacer de sus mismas casas su lugar de trabajo. Así lo denunció la presidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center (FETRACALL), Tamara Muñoz, quien ha acusado un desmedro en el plano económico y personas de la vida de los trabajadores del gremio, algo que, en su juicio, no se logró vislumbrar a la hora de legislar. “Se han generado cambios unilaterales en los contratos, las condiciones de herramientas de trabajo no han sido entregadas, por ejemplo, hay casos de personas trabajando desde sus computadores o celulares propios. Están trabajado todos como pueden o se la rebuscan en cualquier lugar de la casa, donde también hay hacinamiento o pocos recursos”, detalló. Muñoz explicó que en el caso de las mujeres trabajadoras ha sido una situación doblemente difícil, pues son ellas las que se han tenido que hacer cargo de las responsabilidades del hogar y familiar. “Toda la carga está cayendo sobre nuestros hombros”, sostuvo. Las empresas, como comentó, han descontado de las rentas de los trabajadores por distintas situaciones, ya sea por no contar con los requerimientos técnicos para desempeñar su trabajo o por el simple hecho de realizar teletrabajo. “Si se cae el sistema, tanto de las empresas como del internet, y el trabajador no puede producir en esos tiempos es descontado de los trabajadores y no asumido por la empresa como un tema de ellos. Además, está el tema de los pagos de la luz, el agua y el internet, que si uno lo menciona la empresa te amenaza con volver a trabajar a la oficina de forma presencial. Además, las asignaciones de colación y movilización se les están quitando a los trabajadores porque nos dicen que no nos estamos movilizando”, explicó. El pasado viernes 29 de mayo, la presidenta de la FETRACALL asistió virtualmente a la Comisión de Trabajo del Senado con el fin de dar a conocer la situación laboral que los trabajadores del gremio se han visto estos últimos meses durante la crisis sanitaria por Covid-19. “Quisimos exponer casos de vulneración y abusos que se están dando y cómo poder enfrentarlo”, dijo. “Estamos siendo bastante vulnerados con la Ley de Teletrabajo por cómo se está llevando a cabo y con una Dirección del Trabajo inactiva que no está generando fiscalizaciones y no vela por que se cumpla la ley para que no se generen desmedros de los trabajadores”, agregó. Este lunes por la tarde, la federación tiene contemplada una nueva reunión con representantes de la Cámara de Diputados, en su comisión de Trabajo, para abordar la misma contingencia y sobre cómo esta situación ha sido un retroceso para la ley para trabajadores de centro de contacto que fue promulgada el año pasado. “Teníamos garantizados ciertos tiempos de descanso entre llamadas, teníamos garantizados ciertos cambios que se podían hacer en el contrato. Todo eso quedó en nada porque las empresas están haciendo lo que quieren con esta Ley de Teletrabajo. Eso no sólo ha generado una merma en el plano económico y social, sino también en los derechos laborales que nosotros ya habíamos garantizado”, sentenció Muñoz.