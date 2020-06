Un discurso conocido: la estrategia militar de Donald Trump con miras a las elecciones

Más de 1700 detenciones y protestas en casi 75 ciudades es la respuesta popular generada a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de efectivos de la policía.

Este último fin de semana, la situación obligó a distintas gobernaciones de ciudades como Los Ángeles, Miami y Filadelfia, a decretar toques de queda que, al menos en un principio, no fueron del todo respetados por los manifestantes.

Ante esta situación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, endureció su discurso del último lunes y amenazó con utilizar a las fuerzas militares para el control de las manifestaciones, algo que además vino acompañado de una enérgica llamada a alcaldes y gobernados, en donde el mandatario les exigió mayor firmeza.

“Lo que sucedió en el estado de Minnesota fue el hazmerreír de todo el mundo. Ellos se tomaron el Departamento de Policía, la policía estaba corriendo por las calles. Eso se vio en cámara y desaparecieron. Nunca he visto algo así y el mundo entero se estaba riendo. Lo que pasó en Los Ángeles, Filadelfia y Nueva York fue un desastre. No entiendo lo que le pasó a los más finos en Nueva York”, se logra escuchar en parte del audio filtrado de Donald Trump.

En contraposición a esto, la familia de la víctima ha mantenido mesura respecto del caso, incluso pese a que la autopsia particular que mandaron a realizar al cuerpo de George Floyd y que determinó que su muerte se habría originado por “asfixia por presión sostenida”.

Durante la jornada del lunes, luego de visitar el lugar donde fue asesinado George, su hermano, Terrance Floyd, brindó una entrevista en donde instó a que las manifestaciones puedan desarrollarse de forma pacífica.

“Siento que se está eclipsando lo que está sucediendo, porque, como dije, se trataba de la paz, se trataba de la unidad. Pero las cosas que están ocurriendo ahora, sí, pueden llamarlo unidad, pero es una unidad destructiva. No es de lo que se trataba, de eso no se trataba mi hermano. Él los motivaría a canalizar, si están enojados está bien estar enojados, pero canalicen su enojo para hacer algo positivo”, indicó.

Por supuesto, aunque muchas de las manifestaciones producidas en los Estados Unidos han tenido un corte pacífico, las declaraciones de Donald Trump y su probable estrategia militar no contribuyen mucho a apaciguar las aguas.

En el análisis de este discurso, y recordando lo sucedido en Chile en octubre del año paso, el analista internacional y académico de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, puso énfasis en lo que significaría para dicha nación apelar a las fuerzas militares para el control de las manifestaciones.

“Los militares no saben cómo actuar frente a disturbios callejeros, ellos están preparados para la guerra. Se supone que es la policía la que está profesionalmente capacitada para tratar con disturbios callejeros. El gran problema de sacar a los militares es que en el fondo es declarar un estado de guerra interna. Esos son los estados de sitio y ese tipo de medidas, y los militares te van a asesinar”, señaló el analista.

Asimismo, para Estenssoro, este discurso a su vez no es casual y más bien tiene miras de reafirmar a Trump como el candidato de los sectores más conservadores de los Estados Unidos, esto para las elecciones del mes noviembre.

“Uno esperaría, junto con la solidaridad del presidente a todas las víctimas, algún plan o alguna medida para enfrentar este tema. Políticas de educación de derechos humanos hacia Estado Unidos, hacia las policías, cosas que incluso se han planteado en nuestro país y salen cuando se acusa a la policía de actuar con brutalidad. Tomando eso en consideración, el discurso de Trump, que es totalmente agresivo, creo que apunta a fidelizar a su electorado tradicional”, explicó Estenssoro.

Hay que recordar que, posterior a las declaraciones del magnate presidente, el virtual candidato demócrata, Joe Biden, condenó el llamado a las fuerzas armadas, a lo que Trump, también a través de Twitter, respondió asegurando que Biden “finge tener las respuestas, pero ni siquiera sabe las preguntas”, esto acompañado de un llamamiento a “la ley y el orden”.

Sleepy Joe has been in politics for 40 years, and did nothing. Now he pretends to have the answers. He doesn’t even know the questions. Weakness will never beat anarchists, looters or thugs, and Joe has been politically weak all of his life. LAW & ORDER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020