Ciudadanos bolivianos son trasladados a albergues de emergencia Hoy se efectuará el traslado hacia los albergues de la comuna de Recoleta, que debió concretarse durante este martes Maria Luisa Cisternas Miércoles 3 de junio 2020 20:20 hrs.

Luego de un frío despertar, varados en las afueras del consulado de su país, más de 700 ciudadanos bolivianos están siendo trasladados a diversos albergues de emergencia en las comunas de Recoleta y Las Condes, para poder evitar que deban pasar una noche más apostados en la calle, esperando un vuelo que los lleve de regreso a Bolivia. Originalmente, el movimiento debió haberse concretado durante la tarde de este martes, sin embargo, y pese al anuncio del intendente Felipe Guevara, la medida no pudo ser llevada adelante, lo que los obligó a pernoctar a la interperie, esperando una solución al complejo momento que atraviesan como consecuencia de la pandemia. Son centenas de ciudadanos bolivianos y bolivianas los que establecieron un campamento al exterior de la sede diplomática de su país, ubicado en la Avenida Santa María de la comuna de Providencia. En ese sector se han concentrado ante la inevitable cesantía generada en el marco de la emergencia sanitaria, pero además como un símbolo de protesta ante la principal demanda de repatriación. A la espera de una solución por parte del gobierno interino de Jeanine Áñez, quien no se ha manifestado al respecto, los cientos de ciudadanos bolivianos pernoctan en la estrecha plazoleta haciendo frente a la disminución de las temperaturas y al pronóstico de precipitaciones estipulado para esta semana. Así da cuenta Reinaldo Choque, varado hace nueve días en las puertas del Consulado exigiendo retornar a su país. “En todo este grupo hay niños, hay mujeres embarazadas, adultos mayores, hasta el momento estamos haciendo todo lo posible para poder evitar el contagio, estamos tratando de cumplir todas las normas para poder defendernos de cualquier contagio y a la vez estamos aplicando lo que es el test te temperatura para poder indagar algún caso sospechoso. Felizmente no hay nada de eso todavía, sin embargo, nadie sabe lo que sucederá después”. Gracias a las gestiones de distintas municipalidades y la Gobernación, el campamento hoy cuenta con baños químicos y una carpa a disposición para efectos de almacenar los alimentos e insumos básicos que van llegando. Así mismo, en diferentes comunas se han habilitado albergues a los que han sido trasladados grupos de estos ciudadanos, principalmente, a quienes son población de riesgo ante el virus. Un gran gesto humanitario, señaló la integrante del Club Social Boliviano, Tatiana Álvarez. No obstante, la gestión del representante Boliviano en Chile, es materia de otra consideración. “Ha sido muy controversial la participación del Consulado, de momento en que nos cierran las puertas y no salen a dar una aclaración, no así como otros consulados donde tranquilamente han salido sus Cónsules y se han hecho cargo de los albergues. Si bien Chile nos presta una ayuda logística de poder facilitar que podamos salir, pero no hemos encontrado eso en el Consulado de Bolivia. Es un problema, creo, de procedimientos que ellos tienen, de comunicación y el peor problema es que no sean humanitarios”, aseveró. Cerca de 714 personas, hasta la fecha, han logrado retornas a su país, afirmó. Actualmente cuentan con la posibilidad de realizar sus cuarentenas en Chile para luego traspasar la frontera por la comuna de Ollague, ubicada en la provincia de El Loa en la región de Antofagasta, como alternativa a la ruta que se llevada realizando en un principio a través de la región de Tarapacá. No obstante, la determinación del los certificados médicos, ha surgido como una dificultad. “Últimamente se nos ha presentado el problema de los certificados médicos y la lectura de estos que les den en Bolivia, siendo que ambos países habían llegado a conductor regulares de cómo deben ser trasladados”, advirtió Álvarez en representación de sus connacionales. En cuanto a la realidad de los albergues, Tatiana asegura que han sido poco los contagios contabilizados al interior de estos hospedajes, y las personas que han resultado positivos de Covid, “son los más estrictos con las cuarentenas”, señaló. Esta crisis de subsistencia en el marco de la pandemia, también ha afectado a los ciudadanos peruanos en Chile que han establecido un campamento de 300 personas a las afueras de la sede diplomática, a la espera de la ayuda del gobierno de Martín Vizcarra para efectuar su retorno. Por otro lado, los ciudadanos colombianos ya cuentan con una alternativa que se esta barajando por las cancillerías para gestionar un avión que haga efectiva su repatriación. Una situación más critica sería la de los ciudadanos venezolanos que, según consignó el intendente Guevara, su gobierno no ha manifestado la misma disposición.

