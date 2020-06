dcc15c5fbc

Nacional Política Diputados rechazan límite en cambio de fondos de AFP y acusan al Gobierno de querer "engañar" al Parlamento Si bien el proyecto debía ser discutido este miércoles en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la votación se postergó para el miércoles 10 de junio. Camilo Villa J. Miércoles 3 de junio 2020 20:50 hrs.

La iniciativa ya había sido rechazada en la Cámara de Diputados, pero el Gobierno no se da por vencido. En plena pandemia, La Moneda ingresó una indicación al proyecto que establece nuevas exigencias de transparencia a los agentes de los mercados, indicación que tiene directa relación con las AFP, pues restringe los cambios de fondo desde cuatro a 30 días hábiles, además prohíbe cambios entre fondos adyacentes. Si bien el proyecto debía ser discutido este miércoles en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la votación se postergó para el miércoles 10 de junio. Todo esto es contra el tiempo, pues el Ejecutivo puso suma urgencia a la iniciativa. La indicación del Ejecutivo inmediatamente generó cuestionamientos y críticas. Desde la misma Comisión de Hacienda de la Cámara, su presidente, el diputado comunista Daniel Núñez, dijo a nuestro medio que el Gobierno está intentando engañar al Legislativo al presentar esta modificación a última hora y en un proyecto que no está relacionado con los fondos de las AFP. “Al presentar esta indicación, está pasando a llevar las reglas del juego democrático del Paramento, y esto es gravísimo porque es una situación sin precedentes, yo no conocía precedentes de que un gobierno intente engañar al Parlamento poniendo una indicación de una materia que no tiene ninguna relación con el proyecto de ley que estamos votando. El derecho que tiene un afiliado de cambiarse de fondo, por ejemplo, del A al B, es una materia que no tiene nada que ver con el proyecto de ley que comenzamos a revisar este miércoles, que apunta a la transparencia en el gobierno corporativo de las empresas y el comportamiento de los agentes del mercado”. Para el legislador por la cuarta región, lo que pretende la administración de Sebastián Piñera es perpetuar el abuso de las AFP hacia la gente, peor aún, aprovechándose de un momento de especial agobia para la población. “Lo que el Gobierno quiere hacer es instalar otro mecanismo más de abuso de las AFP sobre los trabajadores y las trabajadoras chilenas, y lo hace, además, en un momento de agobio, en un momento en que la gente necesita pasar a fondos menos riesgosos para preservar en algo los pocos dineros que tienen acumulados. Por lo tanto, consagra y legaliza un abuso más del sistema previsional, es algo absolutamente increíble”. Por lo mismo, el diputado Núñez adelantó su rechazo a la indicación manifestando que, más allá de esta discusión en particular, el objetivo que se debe perseguir es el fin del sistema de AFP. Similar opinión tiene el vocero de NO + AFP, Luis Mesina. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el también dirigente de la Confederación Bancaria de Chile dijo que toda esta discusión de limitaciones a los cambios de fondo no es más que seguir el juego de la especulación financiera y el negocio de las AFP. Para él, lo que debe plantearse es acabar con este sistema de pensiones impuesto en dictadura. “Nosotros lo venimos diciendo hace muchos años, la gente tiene que refugiarse en los fondos de menor riesgo. Todos tienen riesgo, pero hay fondos que tienen menos riesgo, menos exposición, especialmente en el marco de una crisis tan grave como la que se está viviendo y se va a enfrentar en los próximos meses, pero nosotros nunca hemos señalado que el cambio sea al A, al B, luego al D, después vuelva al A. Esto es parte de la especulación financiera y ese es el negocio de los fondos de inversores, de las instituciones que lucran con esto. Nosotros no estamos en esa dirección”. Si bien no se votó el proyecto en la Comisión de Hacienda, algunos diputados tomaron la palabra para interpelar al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien también estaba presente en la sesión. Por ejemplo, tanto el diputado Pepe Auth como Manuel Monsalve pidieron al secretario de Estado quitar la suma urgencia al proyecto. Más duro fue Giorgio Jackson, quien afirmó que la indicación debe declararse como inadmisible. Fuera de las paredes del Congreso -y de los computadores de los legisladores que discutieron telemáticamente- el tema también dio que hablar. En la red social Twitter, el hashtag #NoAlCorralitoDePiñera fue tendencia durante todo el día, tanto que, incluso desde la bancada DC, hicieron uso de la tendencia para pedir una sesión especial para discutir un proyecto que, según alertan, afecta a millones de chileno.

