Covid-19 Minsal reporta 87 fallecidos por COVID-19 y prolongan una semana más las cuarentenas en Santiago Las autoridades reportaron cerca de 5 mil casos confirmados en las últimas 24 horas, con lo que los afectados por el coronavirus desde el arribo de la pandemia a nuestro país superaron los 110 mil. Diario UChile Miércoles 3 de junio 2020 13:07 hrs.

Este miércoles, el Ministerio de Salud dio a conocer un nuevo balance sobre la situación de la pandemia del COVID-19, que ya alcanza los 6,5 millones de personas contagiadas en el mundo y en nuestro país los afectados por la enfermedad ya superaron los 110 mil. En concreto, las autoridades sanitarias detallaron que durante la última jornada se confirmaron 4.942 nuevos casos en el país, de los cuales 4.537 corresponden a pacientes con sintomatología asociada al coronavirus y un examen PCR positivo; y 405 corresponden al nuevo criterio de notificación, que contempla a pacientes asintomáticos con examen PCR positivo. Con esto, los afectados en Chile se alzan hasta los 113.628, en donde la Región Metropolitana sigue liderando entre los territorios con más casos confirmados y El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la diferencia entre los casos activos reportados este martes en el Reporte Diario. En ese sentido, señaló que un caso activo es una persona que tiene la capacidad de contagiar a otro y, por lo tanto, reviste preocupación en cuanto al control de la epidemia, desde que inicia los síntomas. Si no tiene síntomas, desde la realización de un examen PCR positivo. “No se debe entender que persona que ha completado cuarentena de 14 días está sana, cuando hablamos de que una persona es un caso activo nos referimos a personas que tienen la potencialidad de contagiar y como he señalado, en los informes anteriores, en una forma que no estaba recomendada por la OMS, nosotros contábamos todos los casos desde los síntomas“, sostuvo el secretario de Estado, detallando que a la fecha de hoy son 21.605 los casos activos. “Vamos a encargarle a la atención primaria de Salud el seguimiento activo de los casos y sus contactos, y generar las alertas apropiadas para tener un aislamiento más efectivo. Agradecemos desde ya la colaboración que ha comprometido para este propósito los funcionarios de la salud municipal“, anunció además Mañalich. Pero además, el Ministro había informado un cambio en el criterio para atribuir una muerte por o con coronavirus, incorporando aquellos que fallecieron a la espera del resultado de su examen PCR, el que comenzó a regir desde este miércoles con su publicación en el Diario Oficial. Fue así que la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, lamentó 87 nuevos fallecimientos hasta las 21 horas de este martes-cifra más alta desde la llegada del virus a nuestro país-, de los cuales 33 caben en la nueva categoría de fallecidos a la espera de su PCR, totalizando 1.275 decesos por causas relacionadas con el SARS-CoV-2 desde el arribo de la pandemia. En tanto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, detalló que son 1.475 las personas que se encuentran hospitalizadas en distintos centros públicos y privados, de las cuales 1.219 están conectadas a ventilación mecánica a la fecha y 339 se encuentran en estado crítico. El Subsecretario aseguró que hoy en día la red asistencial cuenta con 330 ventiladores disponibles. Sobre los exámenes que se han realizado a la fecha, afirmaron que durante la última jornada se llevaron a cabo 15.538, con lo que en total se han notificado 628.318 test PCR desde marzo a la fecha. Como todos los miércoles, se reevaluaron las medidas restrictivas que rigen en el territorio nacional. En ese sentido, las autoridades decretaron que no habrá ningún cambio, salvo el levantamiento de la cuarentena que afectaba la comuna de Lonquimay en la Región de La Araucanía. En todo el resto de los territorios en que regían medidas restrictivas éstas se prolongaron hasta el próximo viernes 12 de junio. Es decir, las 38 comunas del Gran Santiago mantendrán su confinamiento, además de las comunas de Iquique y Alto Hospicio en el norte del país.

