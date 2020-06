f947f73e8a

Camila Vallejo por impuesto a los "súper ricos": "Esperamos que se entienda el sentido ético, en este momento" En la conversación, la diputada se refirió también al acuerdo nacional del que, como partido, se restaron. También, al límite a la reelección aprobado por la Cámara Baja. Diario Uchile Jueves 4 de junio 2020 9:22 hrs.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada Camila Vallejo reflexionó sobre el límite a la reelección con retroactividad: “No hay una verdad que se pueda imponer. En el Congreso, la mayoría votó para que aplicara de manera inmediata, pero también hubo voces en contra y se entienden esos argumentos”. Pese a votar a favor de la iniciativa, la parlamentaria aclara que “los problemas de fondo de la democracia no se van a resolver poniendo este límite. Pero estoy de acuerdo que, en nuestro contexto actual de desconfianza profunda a las instituciones, está bien dar un tiraje a la chimenea”. Uno de los problemas de los largos periodos en los cargos públicos, comenta es que “ha habido muchos casos donde, por el tiempo, se institucionalizan prácticas erradas desde la probidad y ética política”. En ese sentido, indica, “necesario hacer esta presión para mayor renovación y que se le den espacios a otros actores sociales en la toma de decisión, en la toma de poner. Sin este límite, los que están en estos cargos, es más fácil que se reelijan porque son incumbentes, tienen más redes y más posibilidades”. Para la parlamentaria comunista, una de las razones que hacían urgente este proyecto, tienen que ver con el contexto de desprestigio que tiene la política en Chile durante los últimos años. Las bondades de este límite en las elecciones, sin embargo, precisan que, una vez que se acabe la pandemia, “se requiere con urgencia reiniciar el proceso del cambio de constitución política”. Otro de los temas a los que se refirió Camila Vallejo es el llamado impuesto a “los súper ricos”. La inspiración, comenta, no es una idea nueva. “Hay varios economistas que vienen planteándolo, hay varios países donde se aplica. En Chile, a raíz de la desigualdad extrema, esta idea se instala con mayor fuerza desde el estallido social y, ahora, con mayor razón, desde la pandemia”. Por eso, reconoce, como bancada, apoyan esta idea. “Presentamos esta propuesta con un proyecto de resolución, que le pide al Presidente presentar un proyecto en la materia. Como tuvimos apoyo, decidimos presentar un proyecto de reforma constitucional, aplicando un transitorio a la actual Constitución, que plantea que en este caso especial, de pandemia, podamos crear un impuesto por única vez a los más ricos de la población. Es un 2,5 por ciento al patrimonio, no a los ingresos, lo que nos permitiría una recaudación de más de 6 mil millones de dólares”. Así, explicó, lo que a la espera de iniciar el trámite legislativo, se busca es encontrar un amplio consenso para poder, con estos recursos, ir en ayuda de los más necesitados. Si bien, reconoce, les gustaría una discusión más profunda al respecto, un impuesto permanente, lo urgente es atender la crisis. “La Economía no es una ciencia exacta, hay distintas miradas ideológicas en esta disciplina”, dice para salir al paso de las críticas que diversos economistas han hecho a la iniciativa. “Detrás de este proyecto hay economistas desde la izquierda y hasta los DC que respaldan esto”, comenta describiendo el beneficio que sería para la cartera de Hacienda saber que puede contar, en un año o dos, con un ingreso de 6 mil millones, “porque ahora los podría gastar, para después recuperar”. Sin embargo, reconoce que quieren que se aplique lo antes posible. “Es una alternativa justa, en un contexto de alta desigualdad, donde los problemas que no se alcanzaron a resolver, ahora están exacerbados”. En ese sentido, dice, “es súper justo que podamos acudir a los súper ricos”. La diputada se refirió a la situación de Francia señalando que el problema ahí fue incorporar a tantos tramos sociales. Algo que no pasaría en Chile porque se estaría hablando únicamente de los más ricos. “Es un impuesto simple, acotado, que afectaría a poco más de 5 mil personas que concentran la mayor porción de riqueza en el país”. “Es un porcentaje de cobro de impuesto, una sola vez, y midiendo el patrimonio en Chile y en el extranjero. Es una propuesta bien respaldada con varios economistas detrás. Lo que queremos es que no exista censura previa y que se abra un espacio de discusión y se entienda el sentido ético que tenemos en este momento”, agregó. Otro de los temas a los que se refirió fue al acuerdo nacional convocado por el presidente Piñera, del cual, su partido se restó: “El intento de acuerdo fracasó al momento de nacer. El Presidente tiene todas las propuestas que ha hecho la oposición, sobre su mesa. Hay cosas en que coincidimos (como bloque) y se le han hecho llegar desde marzo. Partimos con propuestas de cuarentenas totales, establecíamos la renta básica universal como una emergencia, hablamos de propuesta de cómo financiarla y los impuestos al patrimonio; de ayuda a las pymes con entregas directas. Todas las propuestas que hoy el Gobierno entiende como el camino, nosotros las hicimos desde el inicio. Lo que nosotros hemos dicho es que recoja estas propuestas para ver si podemos avanzar. No estamos para pantomimas, cuando el Presidente no se pronuncia sobre las propuestas… no vamos a estar solo para una foto”, dijo agregando que pese al esfuerzo por llegar a propuestas comunes, han recibido “portazos” por parte del Ejecutivo. “Se nos cerró la puerta, por ejemplo, con la Renta Básica Universal”.

