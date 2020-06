f947f73e8a

Educación Comisión de Educación aprueba en general proyecto para suspender Simce y Evaluación Docente En la discusión los parlamentarios del oficialismo solicitaron que ante la revisión en particular se pueda tener más pluralidad de actores. Diario UChile Jueves 4 de junio 2020 14:27 hrs.

Durante esta mañana, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados terminó de discutir en general el proyecto de ley que plantea suspender el Simce y la Evaluación Docente por este año, dado la emergencia por COVID-19 que se vive en el país, y que ha incluso provocado una extensa suspensión de clases presenciales que todavía no tiene fecha de regreso. Con 7 votos a favor y 5 en contra el proyecto fue aprobado en general, dando paso durante los próximos días a la discusión en particular, en la que los diputados y diputadas oficialistas solicitaron exista una mayor pluralidad de fuentes, dado que acusaron que hasta ahora la discusión ha sido limitada y en favor de oír cuestionamientos hacia ambas pruebas. En esta sesión participaron el ministro de Educación, Raúl Figueroa, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y el fundador y administrador del Movimiento Docente Evaluemos la Evaluación, Rodrigo Venegas. Desde las organizaciones se argumentó a favor del proyecto, especificando las razones para proceder a esta suspensión, entre ellas el difícil escenario educativo que existe hoy en el país tanto para padres, apoderados, docentes y estudiantes. En tanto, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, reiteró la postura del Gobierno de llevar a cabo de todas formas el Simce de forma diagnóstica, y la Evaluación Docente también, ya que que según explicó quienes no puedan rendirla así deben comunicarlo, dando a conocer sus casos particulares para la suspensión. Además, respecto de los cuestionamientos si sobre esta decisión habría un interés económico, el ministro Figueroa señaló que “esos contratos se pueden obviamente revisar, y las razones que vive el país permiten esa revisión. Acá no hay teorías conspirativas de que todo se hace para asegurar el interés de alguna persona que no sabemos donde está, eso no tiene mucho fundamento”. “Podemos estar en desacuerdo con el instrumento, lo hemos dicho varias veces, pero sería interesante al menos un poco de buena fe cuando uno apunta a que lo que se necesita es buena información, y existiendo un instrumento que permite recabar esa información, al menos darle el beneficio de la duda a la autoridad de que cuando lo dice es porque efectivamente está pensado en como mejorar la educación en Chile y no como proteger algunos mezquinos pesos de empresas que ni siquiera conozco”, añadió. En lo que refiere a la votación, los favorables correspondieron a la oposición, mientras que las manifestaciones en contra al oficialismo. Por ejemplo, en parte de su exposición la diputada Cristina Girardi comentó que “tenemos una realidad muy distinta a la que teníamos previamente al COVID y a esta pandemia y, por lo tanto, lo primero que indica la lógica, ni siquiera la ciencia, la lógica, es que los instrumentos cuando la realidad cambia y uno venía aplicando determinados instrumentos tienen que cambiar porque la realidad cambió. Por lo tanto, se requieren otros instrumentos, otras formas de mirar porque no podemos seguir levantando la misma información ya que queremos levantar sobre otros temas”. Mientras que la diputada Camila Rojas dijo que referido al Simce, “aquí tiene que quedar claro que eso no sirve, que es inútil aplicar el Simce y la Evaluación Docente durante este año y por esa inutilidad lo mejor es suspenderlo. Eso requiere urgencia, no requiere que nos demoremos tres meses dando esta discusión, sino que lo intentemos hacer de la manera más rápida posible”. El diputado UDI Jaime Bellolio indicó que, “todos sabemos que el capital cultural de las personas influye muchísimo en los resultados de educación, la pregunta es si eso se va a ver acrecentado o no con la pandemia y en qué magnitud que es probablemente la pregunta mas importante. Si eso se va ver más afectado en los niños más pequeños, en los que van en los cursos medios o en los que van en los cursos altos, si hay una diferencia en la ruralidad o no, si es más en lenguaje, matemáticas, en ciencias o en otro”. Ante ello agregó que “todas esas preguntas sí se pueden contestar haciendo un Simce a final de año, sí se pueden contestar, se puede, decir lo contrario es simplemente cegarse y decirle a los estudiantes, al Mineduc, a las comunidades escolares que no se quiere, que se quieren tapar los ojos acerca de cuál fue el impacto que tuvo la pandemia para ver cuáles son las políticas que se pueden hacer en los próximos años”. Luego de esta votación, durante los próximos días la Comisión de Educación de la Cámara continuará evaluando este proyecto, pero ahora de forma particular.

