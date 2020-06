351c0aad33

Derechos Humanos Un mes y sin solución: Machi Celestino Córdova en riesgo vital por huelga de hambre líquida La medida también ha sido adoptada por 9 reclusos mapuches de la cárcel de Angol en la búsqueda de cumplir las condenas en sus comunidades Maria Luisa Cisternas Jueves 4 de junio 2020 19:43 hrs.

Treinta y dos días han transcurrido de iniciada la huelga de hambre liquida que retomó el Machi Celestino Córdova este 4 de mayo, al interior de la cárcel de Temuco, demandando que el Estado de Chile permita el traslado de los presos mapuche hacia las comunidades, para efectos de que puedan cumplir sus penas a salvo, en el marco de la emergencia sanitaria. La autoridad espiritual, condenada a 18 años de cárcel por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, presenta una delicada y alarmante condición de salud por la que ha debido ser trasladado frecuentemente a la unidad de enfermería del penal. Así lo constató su vocera, Giovanna Tabilo. “Ha sido bastante difícil ya que producto de la huelga de hambre, que fue muy prolongada, quedó con muchas secuelas. Actualmente ha estado con taquicardia, con desmayos, vómitos, pasó la noche entera en enfermería la semana pasada, por lo que es una preocupación muy grande la que tenemos nosotros hoy día”. Ante esta situación, Tabilo señaló que han solicitado reiteradas veces a gendarmería el ingreso de un médico de confianza que pueda evaluar y brindar servicios al Machi, no obstante, todos los intentos han resultado infructuosos ante la negativa de la institución, que ha cortado las visitas al recinto penal como adopción de las medidas sanitarias. Por otro lado, la comunicación que han logrado establecer es bastante acotada, afirmó, dado que los reclusos tienen acceso a una videollamada de 10 minutos por semana, que muchas veces no se pueden concretar por el pésimo estado de los equipos. “El Machi solo una vez tuvo esa posibilidad y quedó molesto porque no logramos hacer la videollamada. Gendarmería solicitó a las familias que ingresaran un celular, pero ese celular se los están pasando una vez a la semana por 20 minutos, entonces es bastante engorroso y con ese tiempo, con suerte, pueden hablar con una persona. Los otros teléfonos públicos que hay adentro significan bastante gasto para ellos y, como no hay visitas, tampoco podemos ingresar dinero”, explicó. Junto con el Machi Celestino Córdova hay 9 comuneros mapuches recluidos en el penal de Angol que incurrieron a esta acción con la finalidad de cumplir las penas en su Rehue. En tanto, sus familiares se encuentran alarmados por la considerable disminución de peso y por la poca colaboración que ha manifestado con ellos la autoridad carcelaria. Un hecho alarmante, expresó Tabilo, de la que no han tenido respuestas contundentes por parte del gobierno central, motivo por el cual han recurrido a la gestión internacional, denunciando esta transgresión que realiza el Estado al convenio 169 de la OIT a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el alto comisionado de la ONU. “La petición es que, de una vez por todas ,el Gobierno asuma los convenios y tratados internacionales que firma y que los aplique de verdad. Hoy día no está aplicando el Convenio 169 en sus artículos 8, 9 y 10, que son los que darían las garantías suficientes para que la gente que hoy esta presa, pueda cumplir las condenas en las comunidades o en los lugares que tengan acceso a la naturaleza. Además, necesitamos que el Gobierno, de una vez por todas, haga un cambio sobre el reglamento intra-penitenciario y aplique las políticas interculturales a las cuales, se supone, está llevando a cabo”, enfatizó. Por su parte, la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, Emilia Nuyado, afirmó que esta situación fue abordada en una sesión realizada durante la segunda semana de mayo por la mesa parlamentaria y que espera incorporar en tabla este próximo lunes, una vez finalizada la discusión en torno a las vulneraciones de las hortaliceras. “Creo que todos tenemos que ponernos a disposición en las diversas instancias, porque es un tema que tenemos que seguir demandando. No se ha aplicado el Convenio 169. En una crisis sanitaria es importante flexibilizar, establecer este acuerdo al que las comunidades están dispuestas, por lo tanto, hacerle el llamado al Ministro de Justicia, al INDH que pueda interceder, al Colmed y al Director General de Gendarmería para que atienda esta situación y nos entreguen un informe mucho más acabado de lo que está ocurriendo”, señaló Nuyado. En ese sentido, la diputada socialista afirmó que no ha sido sencillo concretar una audiencia con el jefe de la cartera de justicia, en cuanto hasta el momento, no ha determinado una fecha para evaluar el tema. “No ha sido fácil, no ha sido rápida la respuesta del señor Ministro. Él nos señaló que, prontamente, nos iba a dar las fechas para una audiencia, pero no he tenido su respuesta. Espero que sea a la brevedad, porque no podemos esperar dos o tres semanas, hay una situación de riesgo del Machi Celestino y de quienes están en huelga de hambre. Es necesario desde ya nos estemos preocupando respecto a esta situación”. Finalmente, Giovanna Tabilo afirmó que más presos políticos mapuches de la cárcel de Temuco anunciaron que se movilizarán integrando a esta huelga de hambre, que hasta ahora solo había adoptado, en ese penal, el Machi Celestino Córdova.

