Economía Carlos Montes y plan de Emergencia: "Creemos que se debe fijar una renta básica" En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador socialista sostuvo que esta ayuda debe ser para todos independiente del nivel socioeconómico del afectado. Viernes 5 de junio 2020 17:20 hrs.

El Plan de Emergencia impulsado por el Gobierno sigue su curso. Si este jueves la Comisión Ampliada de Hacienda se reunió con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para discutir sobre el marco fiscal, este viernes los mismos actores se reunieron para abordar los lineamientos de protección social. A la reunión asistieron senadores y diputados tanto oficialistas como de oposición. Quienes se ausentaron –como ya lo habían anunciado- fueron los representantes del Partido Comunista y Partido Radical. Los parlamentarios y el secretario de Estado presente escucharon las exposiciones de las economistas Andrea Repetto, Claudia Sanhueza, Bettina Horts, Clarisa Hardy y Álvaro García. Estos dos últimos expertos en representación del Partido por la Democracia y el Partido Socialista. Ambas colectividades propusieron fijar una renta básica, en el corto plazo, para todos aquellos que han visto disminuido sus ingresos producto de la crisis sanitaria. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador Carlos Montes (PS) sostuvo que esta ayuda debe ser para todos independiente del nivel socioeconómico del afectado. “La propuesta que presentó el Partido Socialista y el PPD, o sea el clan Clarisa Hardy y Álvaro García, consiste en un enfoque más de protección social y, por lo tanto, creemos que se debe fijar una renta básica y que todos los que estén debajo de esa renta básica tengan un complemento para llegar a esa renta básica, no importa el estrato ni los niveles: a todos los que le han caído fuerte los ingresos tengan la posibilidad de plantear un complemento o un aporte”. El legislador dijo que en la reunión se vislumbraron tres propuestas distintas en torno a la protección social: la del gobierno y la derecha, que consiste básicamente en ampliar los destinatarios de los beneficios debido al contexto de pandemia; la del Colegio Médico, que consiste en el mejoramiento de los instrumentos actuales, y la del bloque PPD-PS enfocada –según el parlamentario- en la protección social. Carlos Montes también sostuvo que más allá de la discusión a largo plazo, la ayuda a las familias debe concretarse lo más rápido posible. Por otro lado, criticó al gobierno por su desconexión con la estrategia sanitaria y por la ausencia del nuevo ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, en la reunión de este viernes. “Nosotros creemos que rápidamente hay que llegar con apoyo a las familias. Una de las mayores críticas que le hemos hecho al gobierno es que esto no está en sintonía con la estrategia sanitaria, porque la estrategia sanitaria se discute y define por otro lado, y aquí no se ha querido rescatar eso. Además debo decir que a nosotros nos extrañó mucho que el nuevo ministro Cristián Monckeberg no estuviera presente, al menos para que capte la discusión sobre la protección social”. De todas formas hubo un punto en común entre los asistentes a la reunión, y es la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia a seis meses. Más allá de esto, aún las conversaciones son tempranas para haber llegado a más acuerdos. Según Montes, son muchas las diferencias que hay entre los distintos actores de la instancia.

