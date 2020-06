3d085ceb35

Covid-19 Salud Espacio Público contradice a ministro Malalich por cifra de fallecidos: "Lo que dice no es efectivo" En conversación con Radio Universidad de Chile, el presidente ejecutivo del centro de estudios, Diego Pardow respondió las críticas del ministro de Salud al informe que realizaron y que aseguraría que el número de fallecidos es mayor al que el Gobierno comunica. Rodrigo Aliaga Viernes 5 de junio 2020 16:16 hrs.

Ya es usual que en sus informes diarios el ministro de Salud, Jaime Mañalich, responda o aclare nuevas informaciones a los medios asistentes. Este jueves no fue la excepción y esta vez el centro de estudios Espacio Público fue el foco de las declaraciones del ministro. “No se ajusta a la realidad”, declaró Mañalich al ser preguntado por un informe que el centro de estudios liderado por el economista Eduardo Engel realizó y en el que se asegura que entre el 2 de abril y el 27 de mayo “el número de fallecimientos que pueden atribuirse directa o indirectamente a la pandemia es de 1537, una cifra mucho mayor que los 825 reportados por la autoridad”. La autoridad insistió en que el informe no estaba ajustando por la población, a lo que Espacio Público señaló que esa declaración era errada. “El ministro de Salud sugirió que nuestro estudio no controlaba por el crecimiento de la población, pero eso es falso, sí lo hicimos”, declaró en conversacion con nuestro medio el presidente ejecutivo y uno de los autores del informe del centro de estudios, Diego Pardow. “Lo que hicimos fue considerar datos de finales de 2013 y el primero de abril de 2020. Utilizamos todas las semanas en ese histórico para hacer una estimación de cuáles serían las expectativas de muertes en las cuatro semanas de abril y mayo. Lo hicimos con dos metodologías, una lineal y una de diferencia e indiferencias, y ambas consideran la variación en el crecimiento de la población”, explicó Pardow detalló además que estas metodologías también consideran el “efecto fijo en las fechas”, es decir, que, por distintas causales como efemérides o fechas de vacaciones, hay más fallecidos históricamente. “Desde hace ya más de un mes que el número de fallecidos que consta en el Registro Civil está por encima, en varias veces, al error estándar de nuestra proyección. Lo que dice el ministro no es efectivo”, señaló. De los 1537 fallecidos que el informe evidencia, 825 fueron restados pues son las cifras que el propio Minsal informa, dejando así un total de 712 decesos, con un porcentaje no menor que se debería a muertes Covid-19 y que no han sido contabilizadas como tales. “Estos 700 pueden deberse a un número de causas. Nosotros creemos que lo más probable es que una parte importante de estos fallecidos se debe a personas que han muerto en sus casas y no se les ha practicado un test PCR”, comentó. Para sostener esta hipótesis, Pardow explicó dos puntos importantes: de acuerdo a datos de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), entre el periodo del 21 de mayo y el 1 de junio, existe un total de 554 muertes en hospitales, en contraste con los 599 declarados por el Ministerio de Salud para esa misma fecha. El investigador asegura que la diferencia de 45 fallecidos, que vendrían siendo personas fallecidas en sus hogares o en otras partes, es una cifra muy baja. Otro punto a considerar es la experiencia internacional. En países con una aproximación similar a la nacional, en donde se exigía un test positivo y que se consideraban bajas en los hospitales, como Austria o Holanda, eran capaces de explicar un 60% de las muertes en exceso, un número similar al chileno, como explica Pardow. Lo que no consideraban era personas falleciendo en otros lugares, en particular ancianos en asilos y que no se les practicaba el test. “Cuando hicieron la investigación correspondiente, como en países que actualizaron sus criterios, como ocurrió con Bélgica, pasaron a explicar cerca del 93% de estas muertes en exceso”, puntualizó el Presidente Ejecutivo de Espacio Público “La comparación entre el registro de la Sochimi respecto del Minsal y lo que ocurrió en partes de Europa, creemos que parte importante de esos 700 tiene que ser personas que están muriendo en sus casas y no se les práctica el examen correspondiente”, agregó. El ministro de Salud anunció que intentó comunicarse con el centro de estudios, con el fin de aclarar las diferencias en las cifras. Pardow detalló que el titular de la cartera de salud trató de comunicarse con ellos, pero que por el momento no han tenido comunicación. “Nos comunicaron a mí y a Eduardo Engel que el ministro llamó, pero estábamos haciendo clases. Hicimos llegar nuestros teléfonos, pero no hemos tenido contacto con él. Entendemos que es una persona ocupada y que en algún momento nos contactará”, aseguró.

