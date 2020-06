3d085ceb35

Manuel José Ossandón: "En el cambio de gabinete extrañé un cambio en Salud" Para el Senador de Renovación Nacional, el ministro Mañalich cumplió una etapa. "No entiendo el cambio", comentó asegurando que esperaba una cara "más amable" para la conducción del Minsal, siempre respaldando la labor del actual jefe de cartera. Diario UChile Viernes 5 de junio 2020 9:11 hrs.

Ya de alta, el senador Manuel José Ossandón conversó -telefónicamente- con Radio Universidad de Chile. Una de las primeras reflexiones del político de Renovación Nacional fue sobre la importancia de mantener las restricciones de aislamiento en estos momentos: “Por suerte yo no tuve síntomas muy fuertes, pero uno toma consciencia sobre que esta enfermedad te toma mal y te puedes morir. Esta pandemia nos ha enseñado que no todo se compra con plata y que, el tiempo y la familia son lo más importante… es un tema que nos hace reflexionar y cambiar parámetros”. En ese sentido, habló de las desigualdades, de los problemas de infraestructura, de quienes viven hacinados y de cómo hay que preocuparse de mejorar, como país, estas desigualdades: “Tenemos un millón de medidas que hay que tomar. Hay que ser más solidarios, incentivar -con leyes sociales- el emprendimiento”, dijo haciendo una crítica al proyecto que busca cobrar impuesto único a los súper ricos, a propósito de formas para recaudar dineros en este contexto mundial. ¿Su temor?, que, como en Francia, los más acaudalados de la sociedad se lleven sus recursos al exterior. “Yo no quiero que tengamos una política que incentive que la gente se lleve los capitales. Eso no quiere decir vulnerar derechos de trabajadores. Tenemos muchos discursos, que suenan bonitos, pero hay que ponderarlos. Porque, en pandemia, cuando todos estamos encerrados y asustados y hay que dar certezas a grandes y a chicos”. Para el Senador, las soluciones están en diferentes dimensiones. Un ejemplo, es el salvataje “con participación de la propiedad” que el Gobierno podría tener en empresas estratégicas como Latam: “En Chile hay industrias estratégicas y, a veces, hay que ir en rescate de esas empresas para ayudar a los trabajadores, pero también para todo el país y para mantener líneas de conexión en el país”. El camino, insiste, es proteger el empleo. “Dentro de una estrategia complementaria da la certeza a las personas, porque hoy necesitemos que todos nos quedemos en la casa, pero no muertos de susto, al menos sabiendo que podemos comer y que, ojalá, no vayamos a perder el empleo”. Así, su llamado es a mantener la calma en las decisiones: “Tenemos que ser ponderados., No asustar a unos ni a otros. Las inequidades hay que arreglarlas con prudencia para no matar al enfermo”. Cambio de gabinete “Fue un ajuste pequeño. Es tal el desprestigio que existe que, ojalá, cualquier cambio que haga el Presidente sea en pos de buscar la confianza de la gente. Yo extrañé un cambio en Salud. No porque esté en contra del Ministro, sino porque hay etapas que se cumplen y creo que acá se cumplió. A mí me hubiera gustado una cara más amable, más cercana, una cara más de mujer”, dijo refiriéndose al movimiento de piezas que se vivió este jueves en La Moneda. “Creo que Mañalich ha sido el hombre para esta etapa”, afirmó defendiendo el estilo “duro y firme” del actual ministro, sin embargo, aseguró que este era el momento para hacer un cambio, reforzando la estrategia. En el caso de los otros movimientos, reconoció el buen trato e inteligencia del nuevo ministro de Segpress, Cristián Mockeber. “Es un hombre de buen trato, con buena mano política”, dijo mencionando su sorpresa por la salida de Sebastián Sichel, a quien consideraba como “el mejor ministro”. “Espero que no hayan cepillado a Sichel por no ser de un partido. Para mí él era el mejor ministro. Creo que puede hacer mucho más bien en el Banco que como ministro”, agregó. Sin embargo, se mostró un poco confundido por los cambios en el equipo: “No entiendo mucho el ajuste. A mí no me gustan las sillas musicales. Cuando hay que dar oxigenación, hay que darla y aquí no se dio. Si estoy hubiera ido amarrado con un cambio en Salud, lo entendería”. ¿Y Macarena Santelices? Sobre el rol de la ministra de la Mujer, el Senador pidió darle una oportunidad. “No porque sea sobrina de Pinochet la van a hacer zumbar. Ella está recién partiendo, fue alcaldesa y tenía bastante popularidad”, dijo pero insistió que le faltó un cambio de etapa en el Minsal. “El Presidente es el que manda”, concluyó.

