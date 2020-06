9485c63b80

Covid-19 Política Salud Alejandra Matus: "Para tener credibilidad, el Gobierno debe transparentar los datos" La periodista cuestionó la forma en que la administración de Sebastián Piñera ha manejado la información sobre la propagación del coronavirus. Además, advirtió que "casi todos los gobiernos, del signo político que sean, se meten la mano al bolsillo" para apoyar las medidas sanitarias. Diario Uchile Sábado 6 de junio 2020 16:06 hrs.

La periodista Alejandra Matus criticó la forma en que el Gobierno ha manejado la información sobre la crisis del coronavirus y lo atribuyó a una decisión política, que ha provocado confusión y ha tenido efectos en la salud de las personas. En conversación con el programa Debate Social, sostuvo que en Chile “se superpuso la necesidad de entregar datos confiables con la necesidad de mostrar eficiencia y exitismo”. “El discurso siempre ha estado teñido por ‘somos los mejores del mundo’ no solamente en el sistema sanitario: somos los mejores en testeo, en adoptar políticas eficientes, tenemos la más baja letalidad del mundo, en fin (…) Cuando pones ese discurso y no dejas que las personas vean la realidad de la propagación del virus, los peligros y riesgos de contagio, entonces es mucho más grave”, señaló. Matus, que ha cuestionado públicamente algunas de las estadísticas entregadas por el ministerio de Salud, recalcó que desde el inicio de la crisis “la autoridad solo ha entregado los datos resumidos, como ha querido mostrarlos. Nunca le ha mostrado los datos en bruto a los expertos, ni a la Mesa de Datos ni a la Mesa Social, aunque se los han pedido en todos los idiomas, con mayor o menor insistencia”. En ese sentido, la escritora explicó que esa información permitiría validar los reportes que se realizan diariamente: “Por ejemplo: ¿cuántas personas se han recuperado del Covid? El Gobierno entrega un número, pero ¿cómo llega a ese número? Los expertos se cabecean y preguntan, porque además los reportes han variado una enorme cantidad de veces, lo que hace muy difícil seguir la línea de tiempo y ver la evolución”, dijo. Asimismo, planteó que la información completa permitiría que los especialistas analicen los criterios que utilizan las autoridades y hagan eventuales correcciones: “Eso no está y lo único que vemos son estos reportes diarios que además son inconsistentes entre sí. Al final, lo único que vemos es lo que el Gobierno decide comunicar y eso es una decisión política, no es neutra. Lo que decido mostrar, donde hago los énfasis, es una decisión política. Por eso el Gobierno, para tener credibilidad, debe transparentar los datos que usa para llegar a esa conclusión”, afirmó. “Es muy delicado lo que ha pasado: el desorden, el caos, la confusión que crea el Gobierno, que un día dice vamos a la nueva normalidad y al otro día Santiago está en cuarentena absoluta”, añadió. En esa línea, Matus planteó que algunas de las autoridades “realmente creen que Chile es excepcional, que los chilenos somos mejores y más capaces que nadie” y que “en un principio se pensó abordar esto como lo de los mineros: vamos a salir adelante y lo vamos a hacer mejor que nadie”. Por otra parte, la periodista apuntó que las medidas sanitarias deben ser complementadas por políticas económicas que no se han adoptado en Chile: “Casi todos los gobiernos, del signo político que sean, se meten la mano al bolsillo, se endeudan y hacen una fuerte transferencia de dinero a las personas de menores ingresos, con empleo precario y que no pueden hacer cuarentena por la naturaleza de su trabajo. ¿Por qué lo hacen? No porque sean comunistas y marxistas, lo hacen porque están preocupados de la economía”, indicó. “Si esa persona no se puede quedar en la casa, va a tener que salir, va a agravar el contagio y la cuarentena no va a servir de nada. Si la gente tiene que salir igual, la cuarentena no sirve. Tienes que invertir lo suficiente para que la gente se quede en la casa, use ese dinero que le mandas y la economía siga funcionando (…) Los más neoliberales del mundo saben que tienen que transferir ese dinero; si no, no van a tener economía después”, agregó. Matus concluyó que en el país se instaló una “idea optimista” de que sería posible hacer seguimiento a los casos de coronavirus y preservar la economía, pero “al final no se termina haciendo ni una cosa ni la otra”. Foto: Junior Vásquez / Doble Espacio.

