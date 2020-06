9485c63b80

17b54fa500

Política Un BancoEstado bajo cuestionamiento por su rol en la pandemia espera a Sebastian Sichel Desde el sindicato de la institución esperan que la llegada del exministro sea un buen indicio para los cambios que la organización necesita en medio de la crisis social y sanitaria. Trabajadores de entidades bancarias, por su parte, no ven con asombro la designación. Rodrigo Aliaga Sábado 6 de junio 2020 16:01 hrs. Me Gusta Compartir

El gobierno de Sebastián Piñera realizó un imprevisto cambio en su gabinete ministerial el pasado jueves y tres carteras se vieron afectadas por estas modificaciones: la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el de Desarrollo Social. Se generó mucha sorpresa en este último, pues su ahora ex titular, Sebastián Sichel, era el ministro mejor evaluado del Gobierno, con un 41% de aprobación, según la encuesta Cadem. El abogado no se quedaría con las manos vacías: el presidente lo designó en la presidencia de BancoEstado. El enroque ministerial generó diversas opiniones en el mundo político: desde el oficialismo celebraron los cambios, pero de la oposición han sido enfáticos en señalar que solo se trata de un reacomodamiento de los partidos políticos asociados al Gobierno. En una entrevista con Radio Universidad de Chile, el senador Manuel José Ossandón mostró sorpresa ante la salida de Sichel, pero confió en su desempeño en la institución bancaria. “Creo que puede hacer mucho más bien en el banco que como ministro”, expresó en la oportunidad. Desde el mismo sector bancario las opiniones también han sido amplias y diversas. Desde el Sindicato BancoEstado señalaron que el cambio ministerial también los pilló desprevenidos, pero esperan que esta nueva presidencia logre una buena relación laboral con el gremio y que la gestión se haga cargo de los problemas que han tenido últimamente como institución. “Naturalmente que el foco tiene que estar en la pequeña empresa, donde en el último tiempo nosotros hemos sufrido algunas carencias. Nuestros ejecutivos comerciales necesitan mucho más apoyo y mejores herramientas para llegar a la ciudadanía, especialmente en estos tiempos de crisis”, dijo el presidente del sindicato, Marco Beas. “Hemos tenido cuestionamientos respecto de las demoras y las trabas en lo que son el crédito del fondo Fogape y el Crédito Covid. Ese es un problema que está radicado específicamente en la gerencia de riesgo del banco y las políticas de riesgo que aquí se han ejercido son bastante distintas de lo que la ciudadanía espera de un banco público y en especial en este contexto”, agregó. A lo que hace alusión Beas es al deficiente desempeño que BancoEstado ha tenido en la entrega de estos dos créditos, el peor en conjunto con el banco Bice. De las 96.406 solicitudes de crédito que ha recibido, solo se han cursado 27.492 créditos, un 28% del total. “Estos problemas están focalizados en la gerencia de riesgo, no es responsabilidad directa del presidente saliente; la crítica no va hacia él, sino a estas instancias intermedias. Creo que ahí el nuevo presidente va a tener que enfocar sus esfuerzos”, sostuvo. Por otro lado, la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines creen que este nombramiento no generará los cambios necesarios para una política pública fuerte. Así lo expresó el secretario general de la organización, Luis Mesina: “Este cambio no podría o no debería generar mayores expectativas a al mundo del trabajo y a quienes debiesen ser los beneficiados de contar con una banca pública en un determinado país. No hay ninguna confianza que por la vía de nombrar se logren cosas”, expresó. El también vocero de No+AFP declaró que no es sorpresivo el mal desempeño que ha tenido el banco en cuanto a la entrega de créditos, puesto que existe una competencia irregular entre una entidad estatal y un grupo de empresas privadas: “Siempre se va a ver ineficiente, porque funciona con otra lógica, medida con otros estándares. No se entiende que sacan funcionarios de la banca privada para colocarlos en un banco estatal. Eso devela y demuestra que, para los gobernantes actuales, éste es un banco común y corriente”, sentenció en relación a su director anterior, Arturo Tagle. Se espera que la llegada de Sichel se concrete la próxima semana y donde el Sindicato BancoEstado pretenden tener un primer acercamiento, vía telemática, con el exministro.

El gobierno de Sebastián Piñera realizó un imprevisto cambio en su gabinete ministerial el pasado jueves y tres carteras se vieron afectadas por estas modificaciones: la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el de Desarrollo Social. Se generó mucha sorpresa en este último, pues su ahora ex titular, Sebastián Sichel, era el ministro mejor evaluado del Gobierno, con un 41% de aprobación, según la encuesta Cadem. El abogado no se quedaría con las manos vacías: el presidente lo designó en la presidencia de BancoEstado. El enroque ministerial generó diversas opiniones en el mundo político: desde el oficialismo celebraron los cambios, pero de la oposición han sido enfáticos en señalar que solo se trata de un reacomodamiento de los partidos políticos asociados al Gobierno. En una entrevista con Radio Universidad de Chile, el senador Manuel José Ossandón mostró sorpresa ante la salida de Sichel, pero confió en su desempeño en la institución bancaria. “Creo que puede hacer mucho más bien en el banco que como ministro”, expresó en la oportunidad. Desde el mismo sector bancario las opiniones también han sido amplias y diversas. Desde el Sindicato BancoEstado señalaron que el cambio ministerial también los pilló desprevenidos, pero esperan que esta nueva presidencia logre una buena relación laboral con el gremio y que la gestión se haga cargo de los problemas que han tenido últimamente como institución. “Naturalmente que el foco tiene que estar en la pequeña empresa, donde en el último tiempo nosotros hemos sufrido algunas carencias. Nuestros ejecutivos comerciales necesitan mucho más apoyo y mejores herramientas para llegar a la ciudadanía, especialmente en estos tiempos de crisis”, dijo el presidente del sindicato, Marco Beas. “Hemos tenido cuestionamientos respecto de las demoras y las trabas en lo que son el crédito del fondo Fogape y el Crédito Covid. Ese es un problema que está radicado específicamente en la gerencia de riesgo del banco y las políticas de riesgo que aquí se han ejercido son bastante distintas de lo que la ciudadanía espera de un banco público y en especial en este contexto”, agregó. A lo que hace alusión Beas es al deficiente desempeño que BancoEstado ha tenido en la entrega de estos dos créditos, el peor en conjunto con el banco Bice. De las 96.406 solicitudes de crédito que ha recibido, solo se han cursado 27.492 créditos, un 28% del total. “Estos problemas están focalizados en la gerencia de riesgo, no es responsabilidad directa del presidente saliente; la crítica no va hacia él, sino a estas instancias intermedias. Creo que ahí el nuevo presidente va a tener que enfocar sus esfuerzos”, sostuvo. Por otro lado, la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines creen que este nombramiento no generará los cambios necesarios para una política pública fuerte. Así lo expresó el secretario general de la organización, Luis Mesina: “Este cambio no podría o no debería generar mayores expectativas a al mundo del trabajo y a quienes debiesen ser los beneficiados de contar con una banca pública en un determinado país. No hay ninguna confianza que por la vía de nombrar se logren cosas”, expresó. El también vocero de No+AFP declaró que no es sorpresivo el mal desempeño que ha tenido el banco en cuanto a la entrega de créditos, puesto que existe una competencia irregular entre una entidad estatal y un grupo de empresas privadas: “Siempre se va a ver ineficiente, porque funciona con otra lógica, medida con otros estándares. No se entiende que sacan funcionarios de la banca privada para colocarlos en un banco estatal. Eso devela y demuestra que, para los gobernantes actuales, éste es un banco común y corriente”, sentenció en relación a su director anterior, Arturo Tagle. Se espera que la llegada de Sichel se concrete la próxima semana y donde el Sindicato BancoEstado pretenden tener un primer acercamiento, vía telemática, con el exministro.