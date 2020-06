Caso George Floyd: Policía de Minneapolis será desmantelada y reconstruida

Este domingo, funcionarios municipales de Minneapolis anunciaron que luego de la muerte de George Floyd, el cuepo policial de la ciudad será completamente desmantelado y reestructurado.

Nueve de los doce concejales de la corporación se comprometieron a suspenderel financiamiento del Departamento de Policía, hasta que se establezca un nuevo modelo de seguridad pública cuya base sea la protección de la comunidad.

“Nos comprometimos a desmantelar la policía tal como la conocemos en la ciudad de Minneapolis y a reconstruir con nuestra comunidad un nuevo modelo de seguridad pública que realmente mantenga a salvo a nuestra comunidad”, señaló a CNN la presidenta del concejo municipal, Lisa Bender, quien agregó que los recursos originalmente destinados a la policía serán redirigidos mientras el cuerpo concejal estudia la recosntrucción de las fuerzas de seguridad.

Otra concejala, Alondra Cano, explicó a trevés de su cuenta de Twitter que la decisión mayoritaria del concejo se basa en que no es posible reformar a la policía por lo que es necesario ponerle un fin e iniciuar un nuevo sistema.

A veto-proof majority of the MPLS City Council just publicly agreed that the Minneapolis Police Department is not reformable and that we’re going to end the current policing system.

— Council Member Alondra Cano, City of Minneapolis (@MplsWard9) June 7, 2020