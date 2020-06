165fe7e972

c011d379fd

Política Fuad Chahin califica de “fracaso sanitario y económico” la estrategia del Gobierno frente a la pandemia El presidente de la Falange reconoció que existen motivos fundados para desconfiar del llamado del Gobierno al acuerdo nacional, pero aseguró que como partido tienen la obligación de concurrir al diálogo de buena fe. "Necesitamos hacer un esfuerzo muy relevante ahora ya, porque de lo contrario la crisis sanitaria y humanitaria será mucho peor", manifestó. P. López y C. Carvajal Lunes 8 de junio 2020 13:40 hrs. Compartir

Este viernes se cumple el plazo fijado por el Gobierno y los partidos de oposición que participaron de la reunión con el ministro Gonzalo Blumel para entregar los lineamientos del Acuerdo Nacional al que llamó el presidente Piñera y cuyo objetivo es sortear la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de coronavirus. Para analizar los términos que deben incluirse en los diálogos, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin conversó con Patricio López, director de nuestro medio, y explicó las razones de su partido para concurrir al llamado del Gobierno. “Indudablemente hubo mucha improvisación, las cosas no se iniciaron como correspondía, pero hay que centrarse en el objetivo: hay millones de familias que están en la desesperación, en la incertidumbre, gente que está pasando hambre, que se ha quedado sin ingresos, tenemos cifras récord de desempleo, una enorme cantidad de familias que viven del empleo informal para los que es imposible hacer cuarentena porque si no trabajan no tienen cómo alimentar a sus familias, lo que hace que las medidas de confinamiento sean ineficaces y tenemos un desastre desde el punto de vista sanitario, una estrategia equivocada que hay que corregir. Ya estamos en una situación dramática y esto puede ser catastrófico si es que no damos soluciones, si no somos capaces como Estado, y aquí el rol del Gobierno es fundamental, de poder dar la tranquilidad a las familias de que van poder quedarse en su casa y cumplir con las medidas de aislamiento social y que podrán tener los ingresos para subsistir dignamente”, señaló. El timonel de la DC explicó que para ellos el acuerdo debe estructurarse sobre cuatro pilares: protección de la familia, del empleo, apoyo a los pymes y a los municipios. El ex diputado señaló que lo fundamental es modificar la estrategia sanitaria por una que nos permita anticiparse a la pandemia y no ir detrás de ella. “Ello requiere un trabajo sincronizado entre la autoridad sanitaria, la atención primaria de salud y los municipios, que son la Infantería en el territorio. Los hospitales son muy importantes pero deben actuar cuando falla el territorio, por eso es muy relevante que se generen las condiciones en el territorio para ganar esta batalla y eso significa tranquilidad para las familias con ingreso familiar de emergencia pero que tenga la cobertura, los montos y simplicidad de acceso. Este acuerdo, además debe evitar que sigan quebrando pequeñas y medianas empresas porque mientras más se destruye el tejido productivo, más va a costar recuperar el empleo y la actividad económica. Por eso creo que estos deberían ser los focos y espero que tengamos conciencia de la profundidad del problema y que podamos alcanzar un acuerdo que le dé respuestas al país”. Consultado sobre las condiciones de la DC para concurrir a los diálogos propiciados por el Gobierno, Fuad Chahin señaló que su partido solo puso como exigencia el tener conciencia de la gravedad y extensión de los problemas que enfrenta actualmente Chile. “Hemos suscrito la propuesta que hicieron los economistas al Colegio Médico de los cien mil millones de dólares como marco fiscal mínimo para poder abordar esto. Hasta la hora el Gobierno solo ha planteado un gasto de 2 mil millones de dólares de los que gran parte son postergaciones, no gasto real. Necesitamos hacer un esfuerzo muy relevante ahora ya, porque de lo contrario la crisis sanitaria y humanitaria será mucho peor”. “La oposición está de acuerdo en la idea de una renta básica de emergencia que llegue al 80 por ciento de las familias de nuestro país y que garantice estar sobre la línea de la pobreza, esa es nuestra propuesta. Además, planteamos un fondo especial para las pymes donde no tengamos que pasar necesariamente por los bancos, un fondo especial de apoyo que no pase por la Banca sino por otros intermediadores financieros, incluso por agencias del Estado como ocurre con los campesinos con Indap o con los mineros con Enami. También creemos que es importante el tema de los recursos para los municipios, creemos que es ahí donde hay cercanía con la gente, con el territorio y hasta ahora están sin información y sin recursos. Si le damos recursos a los municipios podemos tener una capacidad de respuesta más rápida y cercana de parte del Estado”, agregó. Según el programa de la DC el gasto fiscal para enfrentar la crisis debe ser de aproximadamente 12 mil millones de dólares, el equivalente a 5 puntos del PIB. “Eso no nos parece ninguna locura porque es lo que tenía a marzo el fondo de estabilización económica y social. Cuando hubo que salvar a los Bancos en el 82 el plan de salvataje costó 35 puntos del PIB y se le quitó el 10, 6 por ciento a los jubilados de nuestro país y hoy que hay que salvar a las familias chilenas, ¿cómo no vamos a hacer un esfuerzo de 5 puntos del PIB? Lo responsable hoy es evitar la crisis humanitaria que está sucediendo”. Consultado respecto de la estrategia del Gobierno al enfrentar la crisis sanitaria, Chahin fue muy tajante. “Creo que hay que asumir que esto fracasó. Un fracaso desde el punto de vista del manejo sanitario y desde la perspectiva económico social, si no hubiesen dado cuenta de esto, jamás nos hubiesen llamado a conversar. Todos sabemos cómo es el Presidente: cuando pensó que le iba a ir bien y que tendría éxito, no convocó a nadie y aparecía todos los días en cadena nacional porque pensaba que esto iba a ser como el rescate a los mineros, que lo iba a catapultar y que de alguna manera recuperaría el capital político perdido. Cuando se dio cuenta que se le estaba yendo de las manos, entonces él quiso socializar las pérdidas y ahí nos convocó. Nosotros sabemos que es así, pero creemos que el país requiere que hagamos ese esfuerzo y que paguemos los costos políticos. Prefiero pecar de ingenuo que de mezquino, lo importante es que demos una respuesta no que andemos cuidando nuestro capital porque hay gente que se está muriendo, que está arriesgando su vida por otros y creemos que tenemos la obligación y el deber político y ético de tratar de influir para que las cosas se rectifiquen. Esa es la labor de los dirigentes políticos, no es agotarse en la crítica. Nosotros queremos aportar para que esto se reoriente, porque es la gente la que sufre las consecuencias de las malas decisiones , no nos creemos los dueños de la verdad, pero hemos conversado con muchos actores durante este tiempo y hemos llegado la convicción que se requiere un golpe de timón”. Chahin también analizó la estrategia comunicacional del Gobierno, particularmente respecto de la información que se pone a disposición del público. “Hay un elemento fundamental que es la transparencia y es lo que ha faltado en la entrega de la información, en la integridad de la misma, que sean datos completos, creíbles, que se puedan analizar adecuadamente. Eso no lo ha dicho la oposición, sino la comunidad científica, académica, por lo tanto es evidente que hemos tenido una pelea permanente para que los datos se sigan completando de manera correcta y transparente. Eso ha hecho que, en definitiva, muchas de las cifras originales hayan tenido cambios dramáticos: aumentos en los casos de contagiados y fallecidos, lo que es de la máxima gravedad: 600 fallecidos adicionales es una cifra alarmante, trágica porque hay familias detrás que padecen las partidas de sus seres queridos y además han sido invisibilizados por la autoridad”. Finalmente el presidente de la DC expresó que, efectivamente, existen razones para desconfiar del acuerdo promovido por el Gobierno, pero reiteró que su partido cree tener la obligación de intentarlo de buena fe. “Es importante que los chilenos sepan que desde la política no solo somos comentaristas de lo que pasa, sino que somos capaces de construir un acuerdo que responda a la urgencia de nuestras familias, trabajadores y pymes. Aún tengo esperanzas que de aquí al viernes tengamos un acuerdo sustantivo para mostrarle al país”, concluyó.

Este viernes se cumple el plazo fijado por el Gobierno y los partidos de oposición que participaron de la reunión con el ministro Gonzalo Blumel para entregar los lineamientos del Acuerdo Nacional al que llamó el presidente Piñera y cuyo objetivo es sortear la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de coronavirus. Para analizar los términos que deben incluirse en los diálogos, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin conversó con Patricio López, director de nuestro medio, y explicó las razones de su partido para concurrir al llamado del Gobierno. “Indudablemente hubo mucha improvisación, las cosas no se iniciaron como correspondía, pero hay que centrarse en el objetivo: hay millones de familias que están en la desesperación, en la incertidumbre, gente que está pasando hambre, que se ha quedado sin ingresos, tenemos cifras récord de desempleo, una enorme cantidad de familias que viven del empleo informal para los que es imposible hacer cuarentena porque si no trabajan no tienen cómo alimentar a sus familias, lo que hace que las medidas de confinamiento sean ineficaces y tenemos un desastre desde el punto de vista sanitario, una estrategia equivocada que hay que corregir. Ya estamos en una situación dramática y esto puede ser catastrófico si es que no damos soluciones, si no somos capaces como Estado, y aquí el rol del Gobierno es fundamental, de poder dar la tranquilidad a las familias de que van poder quedarse en su casa y cumplir con las medidas de aislamiento social y que podrán tener los ingresos para subsistir dignamente”, señaló. El timonel de la DC explicó que para ellos el acuerdo debe estructurarse sobre cuatro pilares: protección de la familia, del empleo, apoyo a los pymes y a los municipios. El ex diputado señaló que lo fundamental es modificar la estrategia sanitaria por una que nos permita anticiparse a la pandemia y no ir detrás de ella. “Ello requiere un trabajo sincronizado entre la autoridad sanitaria, la atención primaria de salud y los municipios, que son la Infantería en el territorio. Los hospitales son muy importantes pero deben actuar cuando falla el territorio, por eso es muy relevante que se generen las condiciones en el territorio para ganar esta batalla y eso significa tranquilidad para las familias con ingreso familiar de emergencia pero que tenga la cobertura, los montos y simplicidad de acceso. Este acuerdo, además debe evitar que sigan quebrando pequeñas y medianas empresas porque mientras más se destruye el tejido productivo, más va a costar recuperar el empleo y la actividad económica. Por eso creo que estos deberían ser los focos y espero que tengamos conciencia de la profundidad del problema y que podamos alcanzar un acuerdo que le dé respuestas al país”. Consultado sobre las condiciones de la DC para concurrir a los diálogos propiciados por el Gobierno, Fuad Chahin señaló que su partido solo puso como exigencia el tener conciencia de la gravedad y extensión de los problemas que enfrenta actualmente Chile. “Hemos suscrito la propuesta que hicieron los economistas al Colegio Médico de los cien mil millones de dólares como marco fiscal mínimo para poder abordar esto. Hasta la hora el Gobierno solo ha planteado un gasto de 2 mil millones de dólares de los que gran parte son postergaciones, no gasto real. Necesitamos hacer un esfuerzo muy relevante ahora ya, porque de lo contrario la crisis sanitaria y humanitaria será mucho peor”. “La oposición está de acuerdo en la idea de una renta básica de emergencia que llegue al 80 por ciento de las familias de nuestro país y que garantice estar sobre la línea de la pobreza, esa es nuestra propuesta. Además, planteamos un fondo especial para las pymes donde no tengamos que pasar necesariamente por los bancos, un fondo especial de apoyo que no pase por la Banca sino por otros intermediadores financieros, incluso por agencias del Estado como ocurre con los campesinos con Indap o con los mineros con Enami. También creemos que es importante el tema de los recursos para los municipios, creemos que es ahí donde hay cercanía con la gente, con el territorio y hasta ahora están sin información y sin recursos. Si le damos recursos a los municipios podemos tener una capacidad de respuesta más rápida y cercana de parte del Estado”, agregó. Según el programa de la DC el gasto fiscal para enfrentar la crisis debe ser de aproximadamente 12 mil millones de dólares, el equivalente a 5 puntos del PIB. “Eso no nos parece ninguna locura porque es lo que tenía a marzo el fondo de estabilización económica y social. Cuando hubo que salvar a los Bancos en el 82 el plan de salvataje costó 35 puntos del PIB y se le quitó el 10, 6 por ciento a los jubilados de nuestro país y hoy que hay que salvar a las familias chilenas, ¿cómo no vamos a hacer un esfuerzo de 5 puntos del PIB? Lo responsable hoy es evitar la crisis humanitaria que está sucediendo”. Consultado respecto de la estrategia del Gobierno al enfrentar la crisis sanitaria, Chahin fue muy tajante. “Creo que hay que asumir que esto fracasó. Un fracaso desde el punto de vista del manejo sanitario y desde la perspectiva económico social, si no hubiesen dado cuenta de esto, jamás nos hubiesen llamado a conversar. Todos sabemos cómo es el Presidente: cuando pensó que le iba a ir bien y que tendría éxito, no convocó a nadie y aparecía todos los días en cadena nacional porque pensaba que esto iba a ser como el rescate a los mineros, que lo iba a catapultar y que de alguna manera recuperaría el capital político perdido. Cuando se dio cuenta que se le estaba yendo de las manos, entonces él quiso socializar las pérdidas y ahí nos convocó. Nosotros sabemos que es así, pero creemos que el país requiere que hagamos ese esfuerzo y que paguemos los costos políticos. Prefiero pecar de ingenuo que de mezquino, lo importante es que demos una respuesta no que andemos cuidando nuestro capital porque hay gente que se está muriendo, que está arriesgando su vida por otros y creemos que tenemos la obligación y el deber político y ético de tratar de influir para que las cosas se rectifiquen. Esa es la labor de los dirigentes políticos, no es agotarse en la crítica. Nosotros queremos aportar para que esto se reoriente, porque es la gente la que sufre las consecuencias de las malas decisiones , no nos creemos los dueños de la verdad, pero hemos conversado con muchos actores durante este tiempo y hemos llegado la convicción que se requiere un golpe de timón”. Chahin también analizó la estrategia comunicacional del Gobierno, particularmente respecto de la información que se pone a disposición del público. “Hay un elemento fundamental que es la transparencia y es lo que ha faltado en la entrega de la información, en la integridad de la misma, que sean datos completos, creíbles, que se puedan analizar adecuadamente. Eso no lo ha dicho la oposición, sino la comunidad científica, académica, por lo tanto es evidente que hemos tenido una pelea permanente para que los datos se sigan completando de manera correcta y transparente. Eso ha hecho que, en definitiva, muchas de las cifras originales hayan tenido cambios dramáticos: aumentos en los casos de contagiados y fallecidos, lo que es de la máxima gravedad: 600 fallecidos adicionales es una cifra alarmante, trágica porque hay familias detrás que padecen las partidas de sus seres queridos y además han sido invisibilizados por la autoridad”. Finalmente el presidente de la DC expresó que, efectivamente, existen razones para desconfiar del acuerdo promovido por el Gobierno, pero reiteró que su partido cree tener la obligación de intentarlo de buena fe. “Es importante que los chilenos sepan que desde la política no solo somos comentaristas de lo que pasa, sino que somos capaces de construir un acuerdo que responda a la urgencia de nuestras familias, trabajadores y pymes. Aún tengo esperanzas que de aquí al viernes tengamos un acuerdo sustantivo para mostrarle al país”, concluyó.