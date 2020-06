165fe7e972

Nacional Postnatal de emergencia: la oportunidad del Gobierno para poner a los niños primero La iniciativa, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, ahora está siendo revisada en el Senado. Al respecto, el Ejecutivo ha manifestado varias aprehensiones. Andrea Bustos C. Lunes 8 de junio 2020 15:07 hrs.

Ante la negativa del Gobierno de apoyar el proyecto de postnatal de emergencia, y los cuestionamientos a la inconstitucionalidad que tendría esta iniciativa que busca extender este derecho por la pandemia, desde la oposición y parte del oficialismo han lamentado la postura del Ejecutivo. La imposibilidad de miles de padres y madres de encontrar quien cuide a sus hijos pequeños por la situación de emergencia que hay en el país, hace necesario – según quienes han apoyado este proyecto – extender el postnatal para garantizar que aquellos niños y niñas pueden estar en condiciones de cuidados óptimas junto a sus padres o madres. Ahora en su análisis en el Senado, específicamente a través de la Comisión de Trabajo, se está revisando la constitucionalidad del proyecto, dado que fue presentado por diputados pero genera gastos fiscales, por lo que era atribución del Ejecutivo. Ahí, en la Cámara Alta se espera que parlamentarios y gobiernos lleguen a un acuerdo que haga avanzar de manera positiva la iniciativa. Al respecto, la diputada del Partido Comunista Karol Cariola dijo lamentar la postura que ha tomado el Gobierno, pues se esperaba mayor disposición a la hora de evaluar esta iniciativa, no solo por la necesidad que representa, sino también porque en la Cámara tuvo apoyo transversal contando con diputadas y diputados de Chile Vamos. Asimismo, la parlamentaria comentó que esta actitud por parte del Ejecutivo demuestra una falta de conciencia al entender las necesidades de la gente en este contexto, especialmente de las mujeres. “Aquí hay una discusión que es mucho más de fondo, mucho más estructural en torno a la falta de importancia que le da este Gobierno a los temas de género pero, además, en lo particular en relación a la extensión del postnatal hay una falta de consciencia de la realidad que están viviendo padres y madres primerizos. Muchos de ellos también tienen el temor de tener que volver a sus fuentes de trabajo de manera presencial o incluso de forma telemática, considerando que tienen hijos e hijas que necesitan y que dependen 100 por ciento de ello”, dijo. En esa línea, también la parlamentaria comunista comentó que el rol de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, ha dejado en evidencia que no tiene consciencia sobre estos problemas, ya que si la tuviera se habría involucrado de forma activa en la discusión de este proyecto Asimismo, Karol Cariola dijo que es necesario que en el Senado la discusión sobre admisibilidad se aclare lo antes posible, dado que la tramitación ha tardado ya demasiado. “Si el Parlamento para algo tiene que servir es para representar a las necesidades de las personas y en este momento las personas, los ciudadanos y ciudadanas a quienes representamos están exigiendo encontrar mecanismo para facilitar la posibilidad de desarrollar sus confinamientos domiciliarios con tranquilidad y seguridad”, explicó. En tanto, la diputada de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez, señaló lamentar “que el Gobierno se haya negado a esta discusión, a tener un poco más de sensibilidad en destinar los recursos, en ponerse detrás de este proyecto que por lo demás es trasversal. Hay parlamentarios también del oficialismo, entonces esta soberbia del gobierno creo que le afecta a Chile”. Además, la parlamentaria comentó que es necesario que el Gobierno no solo aborde este tema en materia de recursos, sino también en qué significa oponerse. “Me encantaría que el Gobierno pusiera recursos o por lo menos fuéramos capaces de trasparentar y sincerar lo que ocurre, porque las mujeres están obligadas hoy día a recurrir a una licencia médica, por lo tanto, también hay una situación ahí que no ha sido conversada, que no es internalizada por el gobierno”. Por otra parte, la parlamentaria falangista llamó a que la ministra Santelices pueda estudiar este proyecto, y con ello conversar con su Gobierno para guiarlo hacía un avance positivo. “Cuando el Gobierno dice los niños primero es un slogan, porque en el fondo vemos que aquí tiene la posibilidad de poner el foco, la mirada, la atención en los niños primero y no lo ha hecho”, afirmó Pérez. Esta tarde la Comisión de Trabajo del Senado revisará este proyecto, para evaluar su admisibilidad y también los posibles acuerdos con el Ejecutivo.

