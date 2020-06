Salvador Millaleo: “El pueblo mapuche, claramente, ha sido objeto de violencia institucional de Carabineros”

043d68b406

Parece un mal sueño que se repite constantemente: un comunero mapuche vuelve a ser asesinado en extrañas circunstancias. Esta vez fue el werken de la comunidad We Newen de Collipulli, Alejandro Treuquil, quien recibió un impacto de bala de la cual se desconoce su procedencia. Ante esto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció un recurso de amparo en favor de la comunidad a la que pertenecía Alejandro Treuquil, misma comunidad que, según denunció el fallecido- es permanente foco de represión policial. Y claro, el comunero había denunciado semanas antes de su asesinato, a este mismo medio, que Carabineros los asediaba a diario, ingresando a la comunidad con carros lanzagases y disparando proyectiles los que impactaron en más de una persona. Ver también: La represión policial con que la comunidad mapuche We Newen debe convivir todos los días Además, Treuquil relató las constantes ofensas y amenazas que recibía por parte de los uniformados. Todo esto hace levantar teorías dentro de su comunidad, de que Carabineros esté implicado, directa o indirectamente, en su asesinato. Al respecto, el consejero del INDH, Salvador Millaleo, llamó a ser responsables con las acusaciones y a esperar la investigación de la PDI y la Fiscalía, misma que se debe concretar -a su juicio- de manera urgente. “Nosotros tenemos este relato de la viuda respecto de estos insultos y amenazas verbales, pero no tenemos ningún otro antecedente sobre algún involucramiento de Carabineros. Todo esto exige una investigación rápida y urgente de la PDI y la Fiscalía, y es importante que lo hagan de la manera más completa y diligente, para despejar todas las interrogantes”. De todas maneras, el también académico de la Universidad de Chile recordó el lamentable comportamiento que Carabineros ha tenido históricamente con el pueblo mapuche, con varios asesinatos a su haber. Por lo mismo, Millaleo considera importantísimo que, en la reforma a Carabineros, se considere la discriminación y criminalización a ciertos grupos como un problema que se tiene que abordar y superar pues, en ningún informe presentado se considera este punto esencial. “En ninguno aparece la idea de que hay grupos que han recibido una persecución, una criminalización selectiva por parte de las policías y, en este caso, me parece evidente que el pueblo mapuche o algunas comunidades lo han recibido y es un problema que hay que abordar. Ha sucedido en países como Sudáfrica o Irlanda del Norte, cuando reformaron sus policías debieron tener en cuenta que el tema de derechos humanos no era solo genérico lo que tenían que mejorar, sino que, en particular, tenía que modificarse el trato a ciertos grupos y, en este caso, el pueblo mapuche claramente ha sido objeto de una violencia institucional por parte de Carabineros”. Por lo demás, la violencia de Carabineros en contra del pueblo mapuche es el reflejo de un relato que ha tenido Chile desde que comenzó a ser Chile, pues, como explicó Millaleo, desde el Estado se ha impuesto la estrategia del enemigo interno, teniendo como foco a algunos grupos originario. “Nosotros tenemos un relato racista como sociedad. Nos construimos como Estado a partir de un enemigo interno, que eran los mapuche, a quienes se les consideraba violentos y luego se les consideraba alcohólicos, flojos, etcétera. Yo pienso que esto ha ido cambiando, pero quizás no ha cambiado tan rápidamente o tan ampliamente”. Ver también María Emilia Tijoux por racismo en Estados Unidos: “Nosotros somos capaces de hacer lo mismo” El consejero del INDH también se refirió al conflicto entre las comunidades y las empresas forestales instaladas en la zona. Para Millaleo, esta industria está lejos de respetar las tradiciones, la cultura y las tierras donde históricamente ha vivido el pueblo mapuche y, mientras esto siga así, la resistencia de este pueblo originario seguirá desarrollándose y, por tanto, el problema seguirá profundizándose. “Las forestales no han actuado como buenos vecinos en los territorios, sus cultivos agotan los suelos, generan degradación ambiental y no generan beneficios muy grandes en cuanto empleo para la zona, entonces generan muchos más costos sociales que beneficios aunque, evidentemente, generan beneficios para sus dueños. Además, estas empresas están sobre territorios indígenas o contaminan territorios ancestrales. Mientras esto no tenga solución va a seguir habiendo conflicto”. De esta forma, el fatal enfrentamiento de Carabineros y forestales contra los mapuche continuaría tal como ya se ha desarrollado hace años. No solo las balas son el resultado de este conflicto, Salvador Millaleo recordó que, como parte de este histórico conflicto, hoy son nueve los comuneros mapuche presos en la Cárcel de Angol que realizan una huelga de hambre. Ya son 35 días de manifestación por lo que, este lunes, el INDH visitó a los huelguistas para conocer su estado de salud.

