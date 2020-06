82f6318bbc

Nacional Apoyo social y reforzamiento médico: las urgencias de Calama a horas de entrar en cuarentena Para el diputado por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez, la ciudad de la que fue alcalde por dos períodos necesita un hospital modular y un reabastecimiento de los insumos médicos. Eduardo Andrade Martes 9 de junio 2020 10:47 hrs.

A las 22 horas de este martes, la ciudad de Calama entrará en cuarentena total, esto según lo anunciado este fin de semana por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, rompiendo así el protocolo de los decretos de cuarentena informados por lo general en el transcurso de la semana. Esta medida, según la autoridad sanitaria, responde a un aumento importante de casos en la ciudad, así como “una desprolijidad en las medidas de distanciamiento social”, algo que venía siendo expuesto ya desde hace algunas semanas por las autoridades locales que hoy valoran la decisión, pero advierten de la ausencia de medidas económicas de acompañamiento. Así lo explicó en conversación con nuestro medio el concejal de la municipalidad de Calama, José Mardones, quien, además, se mostró preocupado por un posible incumplimiento de la normativa, como ha sucedido en otras comunas del país. “Claramente hay un riesgo. Acá el llamado a cuarentena que hace el Gobierno tiene que ir con un llamado a apoyar económicamente a las familias más vulnerables, y eso es lo que no se ha visto en Calama. Solamente dan 48 horas para que la gente vaya al supermercado, pero la realidad es otra, y va a ser compleja en el sentido de que el problema económico va a ser duro para las familias que viven en las poblaciones”, señaló. Asimismo, el concejal se refirió al tipo de actividades económicas que se realizan en su localidad, y que muy por el contrario de lo que se cree, están alejadas del progreso que vende la gran minería. “Uno podría decir que en Calama todos ganan grandes sueldos porque trabajan en la minería, pero eso es falso. Hay un gran porcentaje de personas que tienen problemas económicos, que viven de las ferias rotativas, de las ferias de las pulgas, y personas que trabajan por cuenta propia. En ese contexto, creo que la cuarentena tiene que ir de la mano con medidas económicas fuertes para poder solventar esta cuarentena”, subrayó. Esta medida, según la lectura del diputado por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez, pareciera ser una respuesta también al recurso de protección que él mismo interpuso en contra del ministro Jaime Mañalich, dado que Calama, según dijo, reunía desde hace dos meses todas las condiciones necesarias para entrar en cuarentena. Así, en conversación con nuestro medio, el diputado de la Federación Regionalista Verde, se refirió dicho recurso, así como a los factores por los que cree se han disparado los casos en la localidad. “Creo que este fue un punto de inflexión que obligó al Ministerio a tomar esta medida. La gran pregunta es si no está llegando tarde, porque hoy día está disparada la incidencia, sobre todo porque la población flotante no deja de llegar a Calama. Somos una zona minera y son miles de trabajadores los que llegan diariamente a la ciudad sin los resguardos que corresponden. Valoramos que se haya declarado la cuarentena, no obstante, podría haberse evitado muchas muertes”, indicó. Velásquez, además, advirtió de las necesidades en materia de salud pública que aquejan a Calama. Del propio hospital Carlos Cisternas, según dijo, ha recibido información no solo del colapso, sino del agotamiento del personal médico y la insuficiencia de los recursos para efectuar de forma correcta los tratamientos. “Lo que hoy se requiere es un hospital de campaña. Calama necesita un hospital modular con su infraestructura y los recursos humanos para comenzar a atender a aquellos que el hospital permanente no va a poder. Estamos con ese nivel de desesperación porque si se revisa las estadísticas poco creíbles por parte del ministro de Salud, los casos aumentan”, manifestó. Sumado a este petitorio, Velásquez también insistió en que el Gobierno ya no debería presentar excusas para subir los montos de los ingresos económicos de emergencia presentados en semanas anteriores. De la misma forma, según dijo, es también el momento de que las grandes empresas, sobre todo las mineras, tengan como prioridad la protección de la salud de sus trabajadores. “Vamos a hacer seguimientos y a aplicar querellas, si es necesario”, sentenció.

