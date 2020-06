82f6318bbc

Nacional No convence a la oposición: Plan Económico de Emergencia tensa probable acuerdo político Los 10 mil millones de pesos puestos sobre la mesa por parte del Gobierno para un plazo de 20 meses siguen siendo insuficientes, según la oposición, para enfrentar la crisis. Diario UChile Martes 9 de junio 2020 18:02 hrs.

Luego que se dieran a conocer los detalles del Plan de Emergencia Económico planteado por el Gobierno para enfrentar la crisis que atraviesa el país, la propuesta no convence a la oposición. El plan consiste en 10 mil millones de dólares para ser gastados en un plazo de 20 meses, de los cuales 3 mil millones están pactados para este año, y 7 mil hasta febrero de 2022 enfocados en reactivación económica. Además, el Gobierno se abrió a aumentar hasta en 80 mil pesos el Ingreso Familiar de Emergencia. La propuesta está por debajo de lo sugerido en la del Colegio Médico, en la que se habló de 12 mil millones de dólares. Esta iniciativa en la que participaron varios economistas había sido apoyada por la oposición y planteada como la mejor opción para llegar a un acuerdo en esta materia con el Gobierno. Sin embargo, tras esta información pareciera que en acuerdos poco se ha avanzado, dado que desde la oposición han anunciado considerarlo insuficiente. “Este plan de emergencia surge porque el conjunto de programas que ha dado el Gobierno no han dado los resultados que se esperaban y la situación se ha ido haciendo cada vez más crítica. El Plan de Emergencia es un plan antes que nada sanitario, que es para que la gente se mantenga en sus casas y tenga los ingresos elementales básicos para poder hacerlo, cosa que todavía no ocurre porque el Estado prácticamente no ha dado apoyo a las familias”, dijo el senador socialista y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Montes. “A nuestro juicio tiene muchos problemas, estamos muy lejos de ella (la propuesta) en lo que se refiere a protección social, porque lo otro es el marco fiscal y reactivación, pero en protección social nosotros tenemos diferencias fuertes en términos del monto. En segundo lugar, la cobertura, hay muchos sectores que todavía no está claro quién entra y cómo se paga y sobre esta cuestión estamos en un debate recién empezando”, añadió el legislador. Junto a ello, Carlos Montes comentó que esperaban que el Gobierno presentara “algo más fuerte, más contundente”, lo que no sucedió: “Aquí lo que está en el fondo es que el año 2020 ellos quieren destinar 3 mil millones de dólares más reasignaciones presupuestarias y dejar el grueso de los recursos para el próximo año, y en eso tenemos una diferencia. Tenemos que destinar los recursos necesarios ahora”. Respecto de la disposición del Ejecutivo a seguir mejorando su oferta de plan, el senador socialista dijo que es algo que se tendrá que ir viendo, dado que “no está claro todavía” lo que sucederá al respecto. En tanto, desde el Partido Radical, desde donde han sido críticos a la labor del ministro Briones, la diputada Marcela Hernando señaló que este plan debe ser observado con cautela. “Si bien aumenta la cantidad de recursos que hasta ahora han estado dispuestos a liberar para esta pandemia, lo hace extendiéndose hasta el 2022, entonces sabiendo cual es la forma de actuar de este Gobierno, yo creo que hay que mirarlo con muchísimo cuidado”. “Vamos a mirar esta propuesta y vamos a trata de ser constructivos, pero siempre tratando de defender el que la ciudadanía vea luego los resultados de este paquete de medidas y le lleguen a toda la gente que lo requiere y no solamente a quienes el Estado tiene identificados como los más vulnerables”, agregó la parlamentaria. Así, ante el descontento que existe en la oposición especialmente por la falta de ayuda a corto plazo para las familias que hoy se enfrentan al desempleo, la crisis económica e incluso el hambre, el escenario de acuerdos que se busca trazar en el mundo político se complejiza. Esto dado que el piso que para muchos es necesario tener para llegar a pactos es justamente garantizar recursos económicos importantes ahora, y no después. Desde el oficialismo, en tanto, el apoyo para el Gobierno está. El diputado RN Alejandro Santana, miembro de la Comisión de Hacienda, valoró que se esté dando una estrategia a corto, mediano y largo plazo, pero no descartó que luego se deban hacer adecuaciones. “Es importante que el Gobierno haga una propuesta de corto y mediano plazo. Una propuesta que tiene flujos proyectados, que obviamente esos flujos no necesariamente deben ser la Biblia y el Corán, pero sí lo fundamental es tener un plan de cómo hacer frente a la crisis hoy día (…) En esa línea creo que los 10 mil millones cumplen una finalidad, en un plan que no se puede solo enfrentar el día de hoy y sabemos que los recursos son variables”, dijo Santana. Para conocer detalles de este Plan de Emergencia, que por ahora solo se ha difundido por los medios de comunicación sin mayores detalles por parte del Ejecutivo, esta tarde, a las 15.30 horas, la Comisión de Hacienda de la Cámara esperaba recibir al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. “Para que informen los alcances y antecedentes del Plan de Emergencia y Recuperación anunciado por el Ejecutivo, y en particular, el rol que les corresponderá a las Comisiones de Hacienda de este Congreso Nacional”, se indicaba en la tabla de dicha sesión, sin embargo, el ministro no se presentó, por lo que los detalles de la iniciativa se siguen esperando. Al respecto, el diputado RD Giorgio Jackson señaló que esperaba que “el Ejecutivo pudiera adelantar alguna de las cosas que se están teniendo sobre todo en términos de tiempo, porque sí es una atribución del Congreso el fiscalizar las acciones del Gobierno, y saber cuándo van a llegar los proyectos de ley y en qué forma”. “Creo que no habría costado nada que el Ejecutivo hoy día fuese y hubiese dicho saben pensamos que en un par de días puede ser que haya algún avance, es verdad que hoy hay una propuesta sobre la mesa, es cierto que tales economistas están trabajando, esperamos cuanto antes llegar con una propuesta, esperamos que sé yo en 5, 10 días poder tener esa propuesta sobre la mesa. No le costaba nada al Gobierno poder haber hecho eso y creo que desperdició una oportunidad pero no somos quien para obligar al Gobierno a que esté presente”, añadió. En tanto, en lo que refiere a la propuesta en si misma y lo que se sabe de ella, al igual que otros miembros de la oposición, Jackson dijo que “sigue habiendo, no sé si un desconocimiento o deliberadamente la intención de ocultar la dificultad que están atravesando las familias chilenas”. “El hacinamiento, el endeudamiento y la pobreza en la que ha caído tanta gente en Chile, y por eso creo que el Gobierno no se ha puesto en los zapatos de las personas. Creo que estos 5 mil o 10 mil pesos adicionales por persona en el Ingreso Familiar de Emergencia no van a resolver la urgencia de hoy, y debiese ser esa la prioridad: el que las personas, las familias puedan hacer esa cuarentena y nuestra postura es que con la propuesta del Gobierno eso no va a poder realizarse”, expresó. Ante la ausencia del ministro, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado comunista, Daniel Núñez, quien también se ha manifestado descontento con este plan, comentó que se conversará con Ignacio Briones para agendar su visita a la instancia legislativa durante la próxima semana, confirmación que deberá informarse durante los próximos días.

