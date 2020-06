61808aa9ee

43db9e0b7b

Nacional Política #NoTenemosMinistra 2: acciones y dichos de Mónica Zalaquett producen objeciones a su nombramiento La hasta ahora ex subsecretaria de Turismo ha sido criticada anteriormente por declaraciones controversiales y por haber haberse mostrado contraria al aborto libre y al proyecto de extensión del postnatal. Rodrigo Aliaga Martes 9 de junio 2020 19:52 hrs. Compartir

El gobierno de Sebastián Piñera realizó un nuevo ajuste de Gabinete, repentino, menos de una semana después del anterior. Esta vez la cartera afectada fue el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, luego de que su titular, la ex alcadesa de Olmué, Macarena Santelices, renunció a su cargo. La salida de Santelices se da luego de que el día lunes 8 de junio, la ex ministra haya decido contratar al periodista Jorge Ruz como jefe de la División de Estudios del Ministerio, quien fue arduamente criticado por su trayectoria en el diario La Cuarta, con la elaboración de portadas sexistas, y producción del concurso de reina del Festival de Viña, más específicamente el “piscinazo” del certamen. La Coordinadora Feminista 8M hizo eco de las críticas a Santelices, quien tuvo un turbulento inició en su cargo por sus posturas conservadoras y por una serie de denuncias de maltrato laboral durante su mandato en la municipalidad de Olmué. “Nunca tuvimos ministra. Impugnaciones de las más diversas organizaciones feministas comenzaron el día de su designación, donde recordamos su apología a la dictadura, sus declaraciones xenófobas y sus denuncias de maltrato laboral de cuando fue alcaldesa. En apenas 34 días nos demostró lo que ya sabíamos, que iba a perpetuar la precarización y la violencia institucional, que le daría la espalda a las mujeres que han sufrido violencia. Hoy ella renuncia sin admitir ninguno de sus errores”, dijo la vocera de la organización, Javiera Manzi. Ahora es la ex subsecretaria de Turismo y ex diputada, Mónica Zalaquett, quien tendrá la tarea de encargarse de la cartera, la cual ha significado un dolor de cabeza para el Gobierno. Zalaquett es la tercera persona en tomar el liderazgo del Ministerio de la Mujer este año, seguidilla que se inició con la renuncia de Isabel Plá en marzo. Zalaquett (UDI) no ha estado exenta de frases que la han acomplejado en las últimas horas de su nombramiento. La primera y más polémica fue cuando la por entonces diputada se refirió al caso de una niña de 11 años abusada durante dos años por su padrastro en 2013, el cual motivó a grandes movilizaciones por el aborto libre, seguro y gratuito en el país. “Es una decisión valiente”, dijo entonces en una entrevista a 24 horas sobre la posibilidad de que la infanta tuviese a su hijo. También se recordó que la parlamentaria UDI votó en contra del proyecto de post natal de seis meses, en 2010. En dicha oportunidad, Zalaquett consideró la medida por considerarla una “guillotina laboral” para las mujeres. “La designación de Zalaquett en la cartera pareciera no ir por caminos distintos. Es una persona del mismo sector político, el cual se opuso a la conformación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género como tal. Revisando su trayectoria en distintos poderes del Estado, no se ve experticia, conocimiento o acción alguna en materia de género o igualdad de género. Esto preocupa, porque las urgencias de las mujeres y de las niñas en el país hoy, en el contexto del covid-19, no pueden esperar”, expresó la ex subsecretaria del Sernam y coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, Gloria Maira. Desde la Corporación Humanas han manifestado preocupación con el enfoque que el Gobierno ha tenido para realizar políticas públicas en relación a estas temáticas. Así lo expresó su presidenta, Lorena Fries. “El problema principal no es la ministra que llega, sino que se inserta en un Gobierno que no les ha dado relevancia a los temas de género, sobre todo en el contexto de la pandemia. Hasta ahora lo único que hemos visto son señales equívocas y más bien erradas sobre la comprensión que hay de los temas de género y en la agenda pública no aparece nada todavía” Por redes sociales, parlamentarios de oposición también consideraron como negativa la llegada de Zalaquett al ministerio. Así lo planteó la diputada del Partido Comunista y presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, Camila Vallejo, quien consideró la designación como un “cuoteo político” Piñera no entiende sobre género o se esfuerza en provocar. Insiste en designaciones x cuoteo político, ahora con una ministra q votó en contra del Posnatal y felicitó a una niña violada x parir… cómo confiar q trabajará a favor de las mujeres, como con el #Posnataldeemergencia? — Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) June 9, 2020 La ahora ministra deberá recapitular el trabajo que Santelices dejó, donde los llamados a Carabineros y al Sernameg por violencia intrafamiliar aumentaron en 60% desde el inicio de la pandemia y luego de una polémica campaña contra la violencia hacia la mujer, donde muchos consideraron una victimización de los agresores de este tipo de violencia. “Los temas de género para este gobierno son absolutamente accesorios. Con las cifras que se conocen del aumento de la violencia, con la sobrecarga de las mujeres en el trabajo de cuidados y doméstico, con la exposición de las mujeres que constituyen gran parte del mundo de la salud, una hubiese esperado que estos temas fueran parte de la agenda de crisis, pero el Ministerio de la Mujer ni siquiera es parte de eso”, condenó Fries.

El gobierno de Sebastián Piñera realizó un nuevo ajuste de Gabinete, repentino, menos de una semana después del anterior. Esta vez la cartera afectada fue el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, luego de que su titular, la ex alcadesa de Olmué, Macarena Santelices, renunció a su cargo. La salida de Santelices se da luego de que el día lunes 8 de junio, la ex ministra haya decido contratar al periodista Jorge Ruz como jefe de la División de Estudios del Ministerio, quien fue arduamente criticado por su trayectoria en el diario La Cuarta, con la elaboración de portadas sexistas, y producción del concurso de reina del Festival de Viña, más específicamente el “piscinazo” del certamen. La Coordinadora Feminista 8M hizo eco de las críticas a Santelices, quien tuvo un turbulento inició en su cargo por sus posturas conservadoras y por una serie de denuncias de maltrato laboral durante su mandato en la municipalidad de Olmué. “Nunca tuvimos ministra. Impugnaciones de las más diversas organizaciones feministas comenzaron el día de su designación, donde recordamos su apología a la dictadura, sus declaraciones xenófobas y sus denuncias de maltrato laboral de cuando fue alcaldesa. En apenas 34 días nos demostró lo que ya sabíamos, que iba a perpetuar la precarización y la violencia institucional, que le daría la espalda a las mujeres que han sufrido violencia. Hoy ella renuncia sin admitir ninguno de sus errores”, dijo la vocera de la organización, Javiera Manzi. Ahora es la ex subsecretaria de Turismo y ex diputada, Mónica Zalaquett, quien tendrá la tarea de encargarse de la cartera, la cual ha significado un dolor de cabeza para el Gobierno. Zalaquett es la tercera persona en tomar el liderazgo del Ministerio de la Mujer este año, seguidilla que se inició con la renuncia de Isabel Plá en marzo. Zalaquett (UDI) no ha estado exenta de frases que la han acomplejado en las últimas horas de su nombramiento. La primera y más polémica fue cuando la por entonces diputada se refirió al caso de una niña de 11 años abusada durante dos años por su padrastro en 2013, el cual motivó a grandes movilizaciones por el aborto libre, seguro y gratuito en el país. “Es una decisión valiente”, dijo entonces en una entrevista a 24 horas sobre la posibilidad de que la infanta tuviese a su hijo. También se recordó que la parlamentaria UDI votó en contra del proyecto de post natal de seis meses, en 2010. En dicha oportunidad, Zalaquett consideró la medida por considerarla una “guillotina laboral” para las mujeres. “La designación de Zalaquett en la cartera pareciera no ir por caminos distintos. Es una persona del mismo sector político, el cual se opuso a la conformación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género como tal. Revisando su trayectoria en distintos poderes del Estado, no se ve experticia, conocimiento o acción alguna en materia de género o igualdad de género. Esto preocupa, porque las urgencias de las mujeres y de las niñas en el país hoy, en el contexto del covid-19, no pueden esperar”, expresó la ex subsecretaria del Sernam y coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, Gloria Maira. Desde la Corporación Humanas han manifestado preocupación con el enfoque que el Gobierno ha tenido para realizar políticas públicas en relación a estas temáticas. Así lo expresó su presidenta, Lorena Fries. “El problema principal no es la ministra que llega, sino que se inserta en un Gobierno que no les ha dado relevancia a los temas de género, sobre todo en el contexto de la pandemia. Hasta ahora lo único que hemos visto son señales equívocas y más bien erradas sobre la comprensión que hay de los temas de género y en la agenda pública no aparece nada todavía” Por redes sociales, parlamentarios de oposición también consideraron como negativa la llegada de Zalaquett al ministerio. Así lo planteó la diputada del Partido Comunista y presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, Camila Vallejo, quien consideró la designación como un “cuoteo político” Piñera no entiende sobre género o se esfuerza en provocar. Insiste en designaciones x cuoteo político, ahora con una ministra q votó en contra del Posnatal y felicitó a una niña violada x parir… cómo confiar q trabajará a favor de las mujeres, como con el #Posnataldeemergencia? — Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) June 9, 2020 La ahora ministra deberá recapitular el trabajo que Santelices dejó, donde los llamados a Carabineros y al Sernameg por violencia intrafamiliar aumentaron en 60% desde el inicio de la pandemia y luego de una polémica campaña contra la violencia hacia la mujer, donde muchos consideraron una victimización de los agresores de este tipo de violencia. “Los temas de género para este gobierno son absolutamente accesorios. Con las cifras que se conocen del aumento de la violencia, con la sobrecarga de las mujeres en el trabajo de cuidados y doméstico, con la exposición de las mujeres que constituyen gran parte del mundo de la salud, una hubiese esperado que estos temas fueran parte de la agenda de crisis, pero el Ministerio de la Mujer ni siquiera es parte de eso”, condenó Fries.