Covid-19 Colmed y Sociedades Científicas piden Mesa de Salud para que se tomen decisiones "basadas en la evidencia" Las actorías técnicas han solicitado, a través de una carta, que el Gobierno forme una nueva instancia para abordar la emergencia. Andrea Bustos C. Miércoles 10 de junio 2020 18:57 hrs.

A través de una carta, el Colegio Médico y las Sociedades Científicas solicitaron al presidente Sebastián Piñera que implemente una nueva Mesa de Salud, donde se permita “resolver dudas sobre la estrategia sanitaria, comunicar la vivencia de la red y aportar con propuestas para disminuir el impacto de la pandemia”. En el texto, se indica que, aunque la Mesa Social COVID-19 ha sido importante, este espacio no ha sido el propicio para el apoyo a la estrategia ante la pandemia, por ello califican de “necesario y urgente” convocar una Mesa de Salud COVID-19. “En la cual trabajadores de la salud (incluyendo a la Atención Primaria) y representantes de las Sociedades Científicas podamos resolver semanalmente nuestras dudas sobre la estrategia sanitaria, comunicar la vivencia de la red y aportar con propuestas para disminuir el impacto de la pandemia en nuestro país”, indican. “En el contexto de alta saturación de la red asistencial que estamos viviendo, creemos que este espacio es fundamental para que nuestro país pueda enfrentar los duros meses que vienen por delante con un sistema de salud que actúe con unidad, colaboración y transparencia”, añaden. Al respecto, Claudia Saavedra, presidenta de la Sociedad de Microbiología, comentó que efectivamente la actual mesa social “no ha logrado tener una comunicación efectiva y no hay una coordinación en las estrategias, ni se están escuchando los consejos que hace el Colmed”. Saavedra señaló que es justo ahí donde radica la necesidad de una nueva instancia. “Hay estrategias o medidas que deberían tomarse que no se están tomando adecuadamente”, comentó, y también indicó que efectivamente hoy está quedando en evidencia el problema con los datos. “La metodología cambia constantemente y eso trae consigo el efecto de no entender que lo que está pasando, no son entregadas de manera clara las informaciones y la ciudadanía se confunde”, agregó y explicó que hoy lo que se haga en materia de trazabilidad y seguimiento es clave para enfrentar la emergencia. “Tenemos una gran capacidad de testeo evidentemente y eso se reconoce en todas partes, pero esa capacidad se ve diluida frente al aumento de los contagios, como una medida que se diluye en el espacio. La estrategia hay que cambiarla, modificarla, darle más fuerza a los centros de atención primaria”, expresó. En tanto, desde el Colegio Médico, la doctora Francisca Crispi, quien es miembro del Departamento de Políticas del Gremio, explicó que la solicitud se hizo incluso a inicios de marzo, dado que siempre se ha considerado que, ante el contexto actual, con una red de salud a tope, es de suma importancia una instancia de diálogo con la autoridad sanitaria. Agregó que ante la evidencia de que la Mesa Social no ha podido cooperar en esa línea, es que ahora se reitera con énfasis esta solicitud: “En lo sanitario no ha servido para ese fin, a muchas sesiones de la Mesa Social no ha asistido la autoridad sanitaria. Nosotros desde el Colmed y con las Sociedades Científicas llevamos a cada una de las sesiones una serie de propuestas y diagnósticos para la autoridad sanitaria y muchas de éstas no han sido recibida porque ésa no es una instancia para aquello”. En esa línea, explicó que lo que hoy proponen es una mesa en la que se pueda solicitar información que luego sea entregada: “Una instancia en la que la autoridad sanitaria asista regularmente y que sea un espacio abierto y propicio para que se pueda solicitar información que a la siguiente sesión se entregue, que se puedan presentar propuestas y que también la autoridad sanitaria entregue respuesta a estas propuestas ordenadamente en cada una de las sesiones”. Añadió que para solucionar los problemas que hoy se enfrentan en materia de credibilidad dado los diferentes cambios en los datos, lo importante es justamente que se pueda trabajar de manera colaborativa para mejorar las estrategias. Por otra parte, la especialista en Salud Pública con mención en epidemiología, Muriel Ramírez, lamentó la confusión que hay en torno a la situación del COVID-19 hoy en el país, y señaló que ante ello es importante que las autoridades mejoren el diálogo. “La situación es muy crítica y requiere de soluciones drásticas, estratégicas y basadas en evidencia en que las Sociedades Científicas y el Colegio Médico, las facultades de medicina podemos apoyar, queremos colaborar, pero no se ha dado esa posibilidad real”. Además, la integrante de la Sociedad Chilena de Epidemiologia agregó que “queremos colaborar en que las decisiones que se vayan tomando sean basadas en evidencia, bien comunicadas y con una visión integral y multidisciplinaria, porque es una situación compleja. No es solo lo sanitario, las medidas sanitarias deben ir apoyadas de otras medidas para que puedan ser efectivas”. Desde el Ejecutivo, hasta ahora no ha habido ninguna confirmación respecto de la posibilidad de conformar una nueva instancia de análisis sanitario sobre lo que hoy sucede en el país.

