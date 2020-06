4cc0c59f11

Nacional Salud “Es escandaloso”: Cristóbal Cuadrado critica constantes cambios en las cifras de fallecidos El académico se refirió a los constantes cambios en la metodología para contar los fallecidos por Covid-19. Al respecto, el experto sostuvo que, en otros países, dichas modificaciones serían un escándalo y cobrarían el puesto al ministro a cargo. Diario Uchile Miércoles 10 de junio 2020 6:54 hrs. Compartir

Este martes, el Colegio Médico, la Universidad de Chile y otras instituciones académicas entregaron un segundo informe a la Mesa Social, misma que, a su vez, asesora al Gobierno en temas relacionados con la pandemia. La investigación, llamada Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas COVID-19 en Chile (MOVID-19), analizó el impacto de las cuarentenas en el país y arrojó recomendaciones para que las autoridades las lleven a cabo. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colegio Médico, Cristóbal Cuadrado, comentó el informe que deja en evidencia el impacto de las desigualdades en la efectividad de las políticas sanitarias. El también académico de la Universidad de Chile sostuvo que las comunas con mayores ingresos tienen más posibilidades de cumplir, efectivamente, con las cuarentenas. El experto también afirmó que en los grupos que tienen menos nivel de educación formal, las cuarentenas no tienen ningún efecto. Por lo mismo, en el informe se recomienda que “dadas las importantes diferencias en la posibilidad de cumplir cuarentena de distintos grupos sociales, resulta clave avanzar en generar las condiciones necesarias para el cumplimiento de las cuarentenas a través de subsidios directos que no retrasen la llegada de los recursos, así como el acceso a permisos laborales y la fiscalización a empleadores para asegurar que estos permisos se cumplan”. Cuadrado se refirió también a los constantes cambios en la metodología para contar los fallecidos por Covid-19. Al respecto, el experto sostuvo que, en otros países, dichas modificaciones serían un escándalo y cobrarían el puesto al ministro a cargo. “El tema de los fallecidos es particularmente escandaloso, lo he dicho en otras partes y no me cansaré de repetirlo: en cualquier país serio del mundo, un tongo como este, donde que se han contado mal los datos de fallecidos durante un buen tiempo, donde se tenga que reconocer un 40 por ciento más de fallecidos, habría llevado a la salida del ministro del ramo, esto, en cualquier país, y a mí me llama mucho la atención de que no ha significado un escándalo de proporciones como debería ser”. Además, el académico sostuvo que el conteo de los fallecidos se debiese llevar a cabo según las recomendaciones de la OMS. En ese sentido, avizoró un nuevo posible cambio en el modo de contar los decesos. “Si es que una persona, lamentablemente, fallece en su domicilio, o fallece en el trayecto a un hospital, o si fallece habiendo llegado a un hospital pero si llega muy grave y no le alcanzan a tomar una prueba e PCR, todas esas muertas hoy por hoy no están llegando a los registros, por lo tanto, lo que se recomienda por parte de la OMS y también ha sido recomendado a nivel nacional, es que lo que se mire sean los certificados de defunción, si un certificado de defunción tiene incorporado dentro de las causas de muerte una enfermedad compatible con coronavirus, eso debería ser razón suficiente para incorporarlo dentro de la estadística sin requerir que haya una prueba de PCR, por lo tanto, yo esperaría que en un tiempo no muy largo tendremos otro cambio y cuando llegue ese momento vamos ver realmente un incremento que represente más adecuadamente el número de fallecidos que estamos teniendo hoy por hoy”. Por último, Cuadrado mostró su preocupación por la manera en que el Gobierno se ha manejado comunicacionalmente, pues aseguró que, a menudo, se le trata de bajar el perfil a la crisis cuando, según dijo, la situación actual es “muy dramárica”.

