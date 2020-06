4cc0c59f11

Cultura Javiera Contador: “Sin humor este momento sería insufrible” Este miércoles, la actriz participará en Olla Comedia, evento que reunirá a 17 exponentes femeninas del standup con el objetivo de reunir fondos para la realización de ollas comunes. play pause Escucha entrevista aquí. Descargar Diario Uchile Miércoles 10 de junio 2020 13:08 hrs. Compartir

Como una forma de escape y solidaridad. Así surgió Olla Comedia, evento que se realizará este miércoles 10 de junio a las 21:30 horas vía streaming y que reunirá a 17 exponentes de la comedia nacional, entre ellas, Javiera Contador, Jani Dueñas, Belén Mora, Jenny Cavallo, Pamela Leiva, Piare con P, Paola Molina, Bernardita Ruffinelli, Su Opazo y Paloma Salas. La actividad tiene por objetivo reunir fondos para la realización de ollas comunes. Sin embargo, también busca transformarse en una vía de escape frente a la crisis sanitaria que vive el país. “La risa, junto con ser catártica, es un acto de resistencia. Las condiciones nos dicen que no nos riamos, que seamos cada vez más graves, porque la situación en Chile y el mundo es terrible. Te quieren engañar diciéndote que si te ríes, eres una persona superflua. Eso no pasa por ahí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin humor este momento sería insufrible”, dijo la actriz y comediante Javiera Contador, en conversación con el programa Semáforo. “Pasó en Viña. Entonces, el humor, más que ser un volador de luces para tapar una realidad, se transformó en un gran destapadero. El humor no es solo divertido, sino que incomoda. Esos espacios de liberación son vitales”, apuntó. Olla Comedia cuenta con el apoyo de la Coordinadora Feminista 8M. En ese sentido, Javiera Contador sostuvo que este espacio también devela la colaboración que se ha dado entre mujeres para superar este momento crítico. Del mismo modo, indicó que el proyecto ha develado cómo las exponentes femeninas han coincidido en su quehacer: “Las mujeres tenemos un humor compartido”, dijo. “Hay que desnaturalizar ciertas cosas, cómo hemos normalizado que pase colado cierto humor. Eso es parte de un trabajo de revisión constante en el sentido de que es importante para el futuro”, señaló. Las entradas para asistir a la actividad ya están disponibles y poseen distintos niveles de donación: van desde los 3 mil a los 50 mil pesos. Pueden ser adquiridas a través de Comedypass.

