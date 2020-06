abbac85843

Nacional Capitán (R) Harvey: "El comandante en jefe no puede estar actuando como el Cartel de Cali" El capitán en retiro, Rafael Harvey, conversó con Radio Universidad de Chile sobre la reunión que sostuvo en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados a raíz de las denuncias que por años realizó por corrupción en el Ejército. Rodrigo Aliaga Jueves 11 de junio 2020 20:29 hrs.

El pasado martes la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados recibió al capitán en retiro Rafael Harvey, quien, en 2015 y en años posteriores, acusó malversación de fondos y estafa dentro del Ejército, además de denunciar la existencia de una red de protección de la corrupción dentro de la institución. En la sesión, en la cual se ausentó el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, pese a ser invitado, Harvey denunció que realizó más de 30 solicitudes de audiencia con el ministro de Defensa, Alberto Espina, para alertar a las autoridades de Gobierno, pero todas fueron denegadas. “Es complejo. Fueron 32 solicitudes formales registradas por la ley de Lobby y, al parecer, el ministro no le interesa saber lo que hacen sus subordinados. El registro es gravísimo, yo no le pedí al ministro ir a tomar café o un rumor, yo aclaré que tenía documentos y archivos que dan cuenta de hechos de corrupción. Parece que andaba más preocupado de concurrir a algunos cócteles”, comentó. Harvey fue retirado de las filas de la institución castrense el pasado 22 de mayo en un decreto exento firmado por el ministro Espina, donde se aseguró que la expulsión del oficial no tuvo carácter arbitrario. A raíz de esto, el capitán en retiro presentó un recurso de reposición y otro de reclamación que debe ser revisado por Espina o por el Presidente Sebastián Piñera. “Es triste y doloroso ver cómo está secuestrada la institución, con generales corruptos. Por supuesto que no son todos, pero la verdad es que, al ser una institución tan vertical, no hacen más que ponerse detrás del mando y cubrir y encubrir todo lo que pasa”, lamentó el ex oficial. El 10 de julio de 2015, Rafael Harvey realizó una denuncia en contra de oficiales superiores del Regimiento Tacna, por el cobro indebido de indumentaria militar a soldados conscriptos de escasos recursos. Frente a esto, Harvey fue procesado por la justicia militar por el delito de sedición y estuvo en prisión preventiva en una unidad militar. “Tengo un registro de quienes han denunciado a algún superior por hechos de corrupción desde el 2014 al 2018, pero no existe tal. Está todo impecable, no ha pasado nada; nadie denuncia. Existe el legítimo temor. El carácter jerarquizado y de obediencia absoluta es lo que hay que cambiar, tanto en Carabineros como en las Fuerzas Armadas, ese es uno de los pilares de la corrupción”. Para Harvey, su expulsión no hace nada más que exponer al Gobierno y de poner al ministro de Defensa en el “lado de la corrupción”. “Espero que el Presidente realmente cumpla su promesa de la tolerancia cero a la corrupción, pero que la cumpla en serio, porque el discurso es lindo, pero hay que llevarlo a la práctica”, sentenció el oficial (R). Además de no asistir a la citación por encontrarse en un funeral de un soldado que murió atropellado, el comandante en jefe, Ricardo Martínez, envió una misiva a la comisión en que acusaba a Harvey de tener sanciones en su carrera, desde maltrato a soldados hasta abandono en puesto de guardia. “¿De dónde diablos sacó eso? ¿Cómo es capaz de mentir a poder del Estado? Eso es falso. En mi hoja de vida solo hay una observación el año 2005, en donde dice que me dirigí en forma inadecuada a un soldado, eso no es maltrato. Y sobre el abandono de puesto de guardia, eso es un delito ¿Dónde está acreditado? Eso no existe. El comandante en jefe falta groseramente a la verdad. No puede andar actuando como el Cartel de Cali, con este tipo de amenazas y acciones”, sentenció. Sobre la instancia, Harvey expresó que, pese a agradecer la invitación de los diputados, siente que esta es tardía y que no tiene mayor utilidad, pese a que desde 2018 el diputado Jorge Brito intentó invitarlo a la comisión a exponer sus denuncias. “Me invitaron el 20 de noviembre del 2018 para exponer sobre una red de protección a la corrupción, pero fui bajado ese día. Como ente fiscalizador la Cámara de Diputados tiene que ser más proactiva. Algunos diputados indicaron que por estar en servicio activo no podría ir y que debía pedir permiso al comandante, pero ¿cómo le iba pedir permiso a uno de los mismos denunciados por hechos de corrupción?”, lamentó.

