04e8de8857

432afd6139

Nacional Salud Fallecidos por coronavirus: cuando las cifras confunden más de lo que informan El tomar los registros de defunción del Registro Civil y cruzarlos con los exámenes PCR han dado cifras poco claras respecto de los fallecidos, por ejemplo, el martes se registraron 19 muertes, mientras que este miércoles 192. Las críticas han surgido desde diferentes sectores. Camilo Villa J. Jueves 11 de junio 2020 6:57 hrs. Compartir

Las cifras del Gobierno respecto de los fallecidos por Covid-19 han despertado numerosas críticas desde amplios sectores políticos, así como de distintos profesionales del área salud. Nadie ha quedado indiferente, y es que las autoridades han cambiado la metodología de contabilización más de tres veces. El tomar los registros de defunción del Registro Civil y cruzarlos con los exámenes PCR han dado cifras poco claras respecto de los fallecidos, por ejemplo, el martes se registraron 19 muertes, mientras que este miércoles 192. La periodista Alejandra Matus ha venido cuestionando la cifra de fallecidos desde marzo pasado, y no solo se quedo ahí, sino que realizó un trabajo de investigación el cual concluyó que en nuestro país se registraba un exceso de muertes con respecto a años anteriores, esto, en medio de la crisis sanitaria y en contraposición a las cifras entregadas por el Gobierno. La metodología utilizada por Matus la han aplicado distintos organismos y prestigiosos medios de comunicación, como el New York Times y, según la periodista, tiene una foto mucho más nítida de la crisis en el país. Con esto como base, Matus criticó el manejo del Ejecutivo en torno a la cifra de fallecidos, indicando que el método usado deja afuera de las estadísticas numerosos casos que podrían ser causados por el coronavirus. “Se guía por el epivigila, el epivigila es el sistema de control y hospitales de centros de salud, tienes que estar en el epivigila para poder ser contabilizado, luego tienes que tener un PCR positivo y que ese PCR, hasta este martes, llegara antes de que te murieras, si llegó después tampoco te cuenta. Si llegaste al hospital y te moriste en urgencia y no te alcanzaron a hacer el PCR tampoco vas a ser contabilizado, entonces, la fuga de información es muchísima y yo creo que las muertes domiciliarias es la mayor zona de sub reporte, aunque también hay sub reporte en los hospitales”. Para el médico y experto en enfermedades infecciosas, Miguel 0´Ryan, efectivamente el Gobierno ha tenido numerosos desaciertos a la hora de informar sobe las cifras, pero aclara que esta pandemia a todos pilló por sorpresa y estamos aprendiendo de ella. Por lo demás, el también académico de la Universidad de Chile no ve una intencionalidad del Ejecutivo de confundir a la población. “Creo que no hay una intencionalidad de ser confuso. Yo creo que hay una intención de ser lo más comprensible y veraz posible, pero esto ha llevado a errores de interpretación o de entrega de información, eso es evidente, y esto tiene que mejorarse. Pero ahí a transformarlo en acusaciones o en que hay que cambiar todo, yo creo que es un camino errado, ese no es un camino útil para abordar la situación compleja en la que estamos ahora”. Sin embargo no todos piensan igual. Este martes, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora por las confusas cifras en fallecidos. Uno de los legisladores que votó a favor de esta instancia fue el socialista Manuel Monsalve, quien sostuvo que los cambios de criterio del Gobierno deben ser aclarados. Además dijo no comprender a quienes se oponen a una investigación. “La única conclusión al día de hoy es que es evidente y claro, primero, que este es un gobierno que tiende a ocultar cifras para evitar que los ciudadanos conozcan exactamente cuáles son los efectos se su estrategia sanitaria. Y la segunda conclusión es que hoy nadie tiene certeza de cómo se están contabilizando a las personas que fallecen, y eso hay que aclararlo, es lo mínimo. La verdad es que me sorprende que hayan ciertos sectores políticos que, sabiendo que los chilenos quieren claridad respecto de cómo se contabilizan a quienes fallecen producto del Covid-19, estén dispuestos a bloquear esa posibilidad de transparencia”. Este miércoles, el representante de la OMS en Chile, Fernando Leanes, llamó al gobierno a transparentar el proceso de conteo de fallecidos pues, a su juicio, la falta de información desvía el foco que debiese estar puesto en el combate a la pandemia. Sin embargo, durante el balance, el ministro Mañalich aseguró que volverán a contabilizar sólo los fallecidos que tengan un examen positivo de PCR.

Las cifras del Gobierno respecto de los fallecidos por Covid-19 han despertado numerosas críticas desde amplios sectores políticos, así como de distintos profesionales del área salud. Nadie ha quedado indiferente, y es que las autoridades han cambiado la metodología de contabilización más de tres veces. El tomar los registros de defunción del Registro Civil y cruzarlos con los exámenes PCR han dado cifras poco claras respecto de los fallecidos, por ejemplo, el martes se registraron 19 muertes, mientras que este miércoles 192. La periodista Alejandra Matus ha venido cuestionando la cifra de fallecidos desde marzo pasado, y no solo se quedo ahí, sino que realizó un trabajo de investigación el cual concluyó que en nuestro país se registraba un exceso de muertes con respecto a años anteriores, esto, en medio de la crisis sanitaria y en contraposición a las cifras entregadas por el Gobierno. La metodología utilizada por Matus la han aplicado distintos organismos y prestigiosos medios de comunicación, como el New York Times y, según la periodista, tiene una foto mucho más nítida de la crisis en el país. Con esto como base, Matus criticó el manejo del Ejecutivo en torno a la cifra de fallecidos, indicando que el método usado deja afuera de las estadísticas numerosos casos que podrían ser causados por el coronavirus. “Se guía por el epivigila, el epivigila es el sistema de control y hospitales de centros de salud, tienes que estar en el epivigila para poder ser contabilizado, luego tienes que tener un PCR positivo y que ese PCR, hasta este martes, llegara antes de que te murieras, si llegó después tampoco te cuenta. Si llegaste al hospital y te moriste en urgencia y no te alcanzaron a hacer el PCR tampoco vas a ser contabilizado, entonces, la fuga de información es muchísima y yo creo que las muertes domiciliarias es la mayor zona de sub reporte, aunque también hay sub reporte en los hospitales”. Para el médico y experto en enfermedades infecciosas, Miguel 0´Ryan, efectivamente el Gobierno ha tenido numerosos desaciertos a la hora de informar sobe las cifras, pero aclara que esta pandemia a todos pilló por sorpresa y estamos aprendiendo de ella. Por lo demás, el también académico de la Universidad de Chile no ve una intencionalidad del Ejecutivo de confundir a la población. “Creo que no hay una intencionalidad de ser confuso. Yo creo que hay una intención de ser lo más comprensible y veraz posible, pero esto ha llevado a errores de interpretación o de entrega de información, eso es evidente, y esto tiene que mejorarse. Pero ahí a transformarlo en acusaciones o en que hay que cambiar todo, yo creo que es un camino errado, ese no es un camino útil para abordar la situación compleja en la que estamos ahora”. Sin embargo no todos piensan igual. Este martes, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora por las confusas cifras en fallecidos. Uno de los legisladores que votó a favor de esta instancia fue el socialista Manuel Monsalve, quien sostuvo que los cambios de criterio del Gobierno deben ser aclarados. Además dijo no comprender a quienes se oponen a una investigación. “La única conclusión al día de hoy es que es evidente y claro, primero, que este es un gobierno que tiende a ocultar cifras para evitar que los ciudadanos conozcan exactamente cuáles son los efectos se su estrategia sanitaria. Y la segunda conclusión es que hoy nadie tiene certeza de cómo se están contabilizando a las personas que fallecen, y eso hay que aclararlo, es lo mínimo. La verdad es que me sorprende que hayan ciertos sectores políticos que, sabiendo que los chilenos quieren claridad respecto de cómo se contabilizan a quienes fallecen producto del Covid-19, estén dispuestos a bloquear esa posibilidad de transparencia”. Este miércoles, el representante de la OMS en Chile, Fernando Leanes, llamó al gobierno a transparentar el proceso de conteo de fallecidos pues, a su juicio, la falta de información desvía el foco que debiese estar puesto en el combate a la pandemia. Sin embargo, durante el balance, el ministro Mañalich aseguró que volverán a contabilizar sólo los fallecidos que tengan un examen positivo de PCR.