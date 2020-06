abbac85843

Educación Se revisará en Sala: Comisión de Educación despacha proyecto que suspende Simce y Evaluación Docente Se espera que la iniciativa sea revisada en los próximos días, instancia en la que el diputado PPD, Rodrigo González, será el informante. Diario UChile Jueves 11 de junio 2020 20:06 hrs.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados analizó en particular, la mañana de este jueves, el proyecto que suspende el Simce y la Evaluación Docente durante este año dada la emergencia por COVID-19 y los efectos que esto ha tenido en los establecimientos educacionales. Tras una discusión de dos horas y media, en la que se analizaron los artículos y las indicaciones presentadas, la Comisión aprobó el proyecto y lo dejó listo para ser revisado en la Sala durante los próximos días. La discusión, tal como ha ocurrido en jornadas anteriores de análisis, se basa en la posición defendida por el oficialismo de que es necesario aplicar estas pruebas para tener diagnósticos de lo que está ocurriendo. Mientras que la oposición, desde donde ha surgido este proyecto, aseguran que esta no es la forma de medir los efectos de la crisis en los colegios, aún cuando el Simce no presente consecuencias para los establecimientos, según ha dicho el Ministerio de Educación. Una defensora de esta idea de suspensión ha sido la diputada PPD Cristina Girardi, quien expresó que “creemos que las energías en este minuto debieran estar enfocadas a resolver otras necesidades. Yo creo que hemos planteado hasta el cansancio que tanto los profesores como los alumnos están pasando por períodos de estrés brutales, y la razón última tiene que ver con que, efectivamente, suspender todo aquello que genere mayor estrés en el sistema, esa compresión básica yo creo que es importante tenerla”. Por otra parte, en algunas indicaciones se propuso ampliar lo dispuesto en este proyecto a más largo plazo considerando la extensión que podría tener la crisis. Tal es el caso de una indicación de las diputadas Girardi y Vallejo y los diputados Santana y González, que señalaba que “cuando se aplique en el año 2021, deberá usarse con fines de diagnóstico nacional, sin que los resultados obtenidos por los establecimientos educacionales sean públicos”. Este tipo de normas fueron cuestionadas y rechazadas dado el proyecto busca justamente establecer las suspensiones solo para este 2020. En este contexto es que el oficialismo cuestionó que la oposición quisiera de esta forma limitar la prueba Simce a más largo plazo. “Yo creo que nosotros no podemos aprovechar una circunstancia como la pandemia para soterradamente tratar de provocar algo que uno pretende desde una perspectiva personal, porque lo que hay detrás no es que no le guste el Simce para ahora, lo que a ella (diputada Girardi) no le gusta es el Simce y está aprovechando la coyuntura (…) A mí eso me parece, perdón, con toda la franqueza del mundo poco honesto intelectualmente”, señaló el diputado RN Diego Schalper. Una de las indicaciones que se conversó en la Comisión es que los recursos que no se utilicen en el Simce o la Evaluación Docente se destinen a ayudar a estudiantes vulnerables en diferentes materias. Finalmente, esta indicación fue retirada dado que correspondía a una atribución del Presidente, pero se acordó en oficiar al Ejecutivo sobre la sugerencia de los parlamentarios en caso de que este proyecto sea aprobado. Este punto fue apoyado de forma transversal. Al respecto, el diputado UDI Sergio Bobadilla opinó que “estos recursos y todos los esfuerzos que podamos hacer como país y como sociedad estén orientados por cierto a combatir esta pandemia y por eso yo sugiero no solo dejemos testimonio de esta indicación, sino que oficiemos al Ministerio que en la eventualidad que este proyecto sea aprobado por la Sala los recursos sean destinados para los fines que esta indicación se están proponiendo” Ahora el proyecto ha quedado listo para ser revisado en la Sala de la Cámara, instancia en la que será informado por el diputado PPD Rodrigo González, quien es también autor de este proyecto. En Com. de Educación aprobamos proyecto de suspensión del Simce y evaluación docente. Pongamos nuestros esfuerzos en asegurar bienestar económico social y tranquilidad emocional de las comunidades educativas. Lucharemos por su aprobación en Sala y su rápida tramitación. — Gonzalo Winter (@gonzalowinter) June 11, 2020

