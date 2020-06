93580d9ebb

440307311e

Nacional Política Salud Crónica de una muerte anunciada: Jaime Mañalich deja el Ministerio de Salud y asume Enrique Paris Era la cabeza más pedida del gabinete de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich jugó un polémico rol durante la crisis sanitaria que afecta al país. Diario Uchile Sábado 13 de junio 2020 12:51 hrs. Compartir

Era la cabeza más pedida del gabinete de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich jugó un polémico rol durante la crisis sanitaria que afecta al país. Su gestión fue cuestionada tanto por oposición como por oficialismo. Este sábado, su anhelada salida por fin se concretó. Si bien hace días ya se barajaba al nuevo ministro de la cartera, Enrique Paris, fue un reportaje de Ciper en que se denunciaba sustanciosas diferencias entre las cifras de fallecidos entregadas al país con las que el Minsal reportaba a la OMS, la gota que rebalsó el vaso. Antes de esta denuncia, Mañalich ya había mantenido varias polémicas con respecto al manejo de esta pandemia. Sus declaraciones generaron cuestionamientos y críticas por parte del mundo político y social. Uno de los más recordados fue cuando señaló que el coronavirus podía mutar y convertirse en buena persona. También generó polémica el reconocimiento de que no conocía el nivel de hacinamiento que hay en el país. Los cuestionamientos apuntaron a que no es posible que un ministro de Estado no conozca el país en que ejerce mando. La discordia llegó a tal que, incluso, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, desmintió los dichos del ahora ex secretario de Estado, indicando que el Ejecutivo sí conoce la realidad de Chile. En cuanto al nuevo ministro de Salud, el presidente Piñera le deseó “una fecunda y exitosa labor”. “Su primera misión será la lucha contra el coronavirus”, afirmó. El doctor Enrique Paris era, hasta su nombramiento como secretario de Estado, Decano e la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor. También fue, durante dos periodos, presidente del Colegio Médico. Reacciones Como era de esperar, las reacciones no tardaron en llegar. Desde el Colegio Médico, su presidenta, Izkia Siches, pidió, a través de su cuenta Twitter, que la nueva autoridad sanitaria actúe con transparencia y medidas concretas. Nuevo Min. de Salud Dr. Enrique Paris enfrenta el inmenso desafío de cambiar profundamente la estrategia sanitaria hacia una de colaboración, transparencia y con medidas concretas para cortar la cadena de transmisión. Para esta tarea cuenta con total disposición del @colmedchile — Izkia (@izkia) June 13, 2020 Desde el ámbito político, la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, le deseó éxito al ahora ministro Paris, pues, a su juicio, “no hay tiempo que perder”. “Por el bien de Chile yo le deseo al nuevo ministro de Salud éxito, ya no hay tiempo que perder, no hay espacio que perder, lo que se necesita es una conducción mucho más dialogante, un cambio de estrategia, y ser capaces, con mucha humildad, de escuchar a los expertos y hacer caso a sus planteamientos. Tenemos que salir todos juntos”.

Era la cabeza más pedida del gabinete de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich jugó un polémico rol durante la crisis sanitaria que afecta al país. Su gestión fue cuestionada tanto por oposición como por oficialismo. Este sábado, su anhelada salida por fin se concretó. Si bien hace días ya se barajaba al nuevo ministro de la cartera, Enrique Paris, fue un reportaje de Ciper en que se denunciaba sustanciosas diferencias entre las cifras de fallecidos entregadas al país con las que el Minsal reportaba a la OMS, la gota que rebalsó el vaso. Antes de esta denuncia, Mañalich ya había mantenido varias polémicas con respecto al manejo de esta pandemia. Sus declaraciones generaron cuestionamientos y críticas por parte del mundo político y social. Uno de los más recordados fue cuando señaló que el coronavirus podía mutar y convertirse en buena persona. También generó polémica el reconocimiento de que no conocía el nivel de hacinamiento que hay en el país. Los cuestionamientos apuntaron a que no es posible que un ministro de Estado no conozca el país en que ejerce mando. La discordia llegó a tal que, incluso, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, desmintió los dichos del ahora ex secretario de Estado, indicando que el Ejecutivo sí conoce la realidad de Chile. En cuanto al nuevo ministro de Salud, el presidente Piñera le deseó “una fecunda y exitosa labor”. “Su primera misión será la lucha contra el coronavirus”, afirmó. El doctor Enrique Paris era, hasta su nombramiento como secretario de Estado, Decano e la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor. También fue, durante dos periodos, presidente del Colegio Médico. Reacciones Como era de esperar, las reacciones no tardaron en llegar. Desde el Colegio Médico, su presidenta, Izkia Siches, pidió, a través de su cuenta Twitter, que la nueva autoridad sanitaria actúe con transparencia y medidas concretas. Nuevo Min. de Salud Dr. Enrique Paris enfrenta el inmenso desafío de cambiar profundamente la estrategia sanitaria hacia una de colaboración, transparencia y con medidas concretas para cortar la cadena de transmisión. Para esta tarea cuenta con total disposición del @colmedchile — Izkia (@izkia) June 13, 2020 Desde el ámbito político, la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, le deseó éxito al ahora ministro Paris, pues, a su juicio, “no hay tiempo que perder”. “Por el bien de Chile yo le deseo al nuevo ministro de Salud éxito, ya no hay tiempo que perder, no hay espacio que perder, lo que se necesita es una conducción mucho más dialogante, un cambio de estrategia, y ser capaces, con mucha humildad, de escuchar a los expertos y hacer caso a sus planteamientos. Tenemos que salir todos juntos”.