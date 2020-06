93580d9ebb

Sábado 13 de junio 2020 14:19 hrs.

Ministro Enrique Paris: "Se abre una nueva etapa en la cual debemos recibir las opiniones divergentes"

La nueva autoridad se mostró abierta al diálogo con distintos actores, lo que marca un quiebre con su antecesor, Jaime Mañalich, criticado justamente por no poner en práctica recomendaciones emanadas desde distintas esferas.

El nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, se dirigió al país luego de su nombramiento como secretario de Estado. El ex presidente del Colegio Médico, partió agradeciendo “al Presidente Sebastián Piñera por haberme elegido para enfrentar este desafío que, siendo sincero, me causa preocupación y me lleva a pensar que es una responsabilidad gigantesca”. La nueva autoridad se mostró abierta al diálogo con distintos actores, lo que marca un quiebre con su antecesor, Jaime Mañalich, criticado justamente por no poner en práctica recomendaciones emanadas desde distintas esferas. “Quiero llamar a todos los colegios profesionales a reunirse y a trabajar en conjunto (…) Se abre una nueva etapa en la cual debemos recibir las opiniones divergentes y las que apoyan la política actual para sacar de ese diálogo lo mejor de Chile, lo mejor de la patria, lo mejor de los funcionarios de salud”, sostuvo Paris. “Lo único que nos debe unir es la salud de nuestro pueblo”, continuó el ministro. La autoridad recalcó que se requiere “trabajar consensuadamente dialogando y escuchando toda las opiniones”. Además, se comprometió a visitar los hospitales públicos y verificar en terreno las labores de salud. Prometió, primeramente, visitar el hospital de Achao, en Chiloé.

