Covid-19 Trabajo Diputados aprueban proyecto que beneficia a trabajadores independientes a honorarios Las principales críticas a la iniciativa apuntan a que se trate de un préstamo a los trabajadores y trabajadoras. Diario UChile Martes 16 de junio 2020 14:36 hrs.

La Sala de la Cámara de Diputados votó, la tarde de este martes, el proyecto de ley que busca establecer un beneficio para los trabajadores independientes para proteger sus ingresos en medio de la pandemia por COVID-19. Los parlamentarios aprobaron la iniciativa con 116 votos a favor, 14 en contra y 14 abstenciones. El proyecto busca entregar un subsidio de 100 mil pesos a trabajadores a honorarios quienes ganan en promedio hasta 500 mil pesos mensuales. Adicionalmente, la iniciativa considera un préstamo a tasa cero de 650 mil pesos a quienes perciben más de 500 mil pesos mensuales. Este préstamo, que se puede extender por tres meses, será mediante descuentos en las Operaciones Renta a partir del año 2022 hasta el 2024. En la sesión, el diputado comunista, Daniel Núñez, expresó las aprehensiones de su bancada: “La ayuda que acá se computa en este proyecto de ley es solo por tres meses y resulta que el Estado de emergencia, ya por decreto oficial, tenemos seis meses. ¿Y a esta gente los otros tres meses no les afectó la crisis? ¿por qué entonces la ayuda es por tres meses? ¿por qué no se da una ayuda de seis meses, o acaso los que boletean tenían asegurado el ingreso en marzo y abril? No, no está asegurado, por lo tanto este proyecto de ley debería extender el beneficio a seis meses“, señaló. “Es un beneficio ademas optativo, en muchos casos es un crédito, por lo tanto la persona puede tomarlo y si no tiene la necesidad no lo va tomar, pero hay que darle esa opción. Por eso, porque en este proyecto de ley quedan puntos sustantivos todavía pendientes es que nos vamos a abstener“, añadió el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. En tanto, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, comentó que “hoy día este crédito es un problema, se va a generar un problema, porque las personas después nada asegura que van a poder pagar el crédito, ni siquiera que van a recuperar los honorarios que tenían, o el nivel de honorarios que tenían antes. Tienen que pagar el 20 por ciento el primer año, 40 el segundo, 40 el tercero y si no pagan la Tesorería General de la República los puede perseguir, ejecutar, rematar y hacer una cobranza y quedar en esta especie de muerte civil que es ser deudor del fisco”. Por otra parte, el parlamentario UDI, Javier Macaya, cuestionó que desde la oposición solo hayan quejas y defendió la iniciativa analizada. “Terminar diciendo que todo es insuficiente, que lo que hemos hecho hasta el momento además es lo único que se está haciendo, me parece que es una manera bastante parcial, egoísta de mirar lo que se está haciendo hasta el momento. Yo creo que este es muy buen proyecto de ley, agradezco al Ejecutivo la capacidad que tuvo de moverse, de flexibilizar posiciones, en cada trámite legislativo este proyecto sufrió modificaciones y eso habla de la capacidad de diálogo y la capacidad que tiene el Parlamento de mejorar los proyectos de ley”, señaló el gremialista. Cuestionamientos previos Previo a este debate en Sala, el proyecto fue revisado este lunes en la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde fue aprobado con 12 votos a favor y una abstención. En dicha instancia la iniciativa fue cuestionada por diversos gremios de trabajadores independientes. “La Ley de Honorarios contempla la entrega del beneficio al trabajador, no por miembro familiar ¿Qué sucede con familias homoparentales? Yo mantengo a tres personas en mi casa y bajo esta normativa yo solo recibiría ese monto”, expresó la presidenta del Sindicato Nacional Interempresas de Profesionales de Cine y Audiovisual (Sinteci), Daniela Espinoza, en relación a acotado monto. También mostraron su rechazo los representantes de trabajadores a honorarios que son parte de órganos de carácter público, de la mano de organizaciones como la Federación de Sindicatos de Trabajadores a Honorarios de las Municipalidades y la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Estado de Chile (FENTHEC) quienes ven con preocupación que está ley no los incluye. “Como federación nosotros no estamos dispuestos a apoyar un proyecto así, porque efectivamente no nos abarca, no nos involucra. Somos trabajadores públicos para este proyecto; no nos toma en cuenta, precisamente, porque enfoca que nosotros no estamos desprotegidos en este momento, pero es hora de tomar nuestra situación ¿Cuándo será el momento de abordar nuestra situación? Si estamos en una de las peores crisis de la historia”, alegó Jorge Escudero, en representación de los trabajadores de honorarios de las Municipalidades. El ministro Briones, aclaró estas críticas estableciendo que los trabajadores a honorarios del sector público han sido los únicos de este tipo quienes no han sufrido una merma en su renta o han sufrido de despidos. “El objetivo de este proyecto es claro, no busca solucionar la discusión de larga data respecto a los honorarios del sector público, lo que busca es algo bien sencillo, es para aquellos trabajadores que emiten boletas de honorarios y poder ayudar las caídas de ingreso que se han generado. No en cambio los honorarios del sector público, que no tienen un problema de caída de ingreso o de despidos masivos”, argumentó entonces Briones.

