0f5c1df075

1c4e1e1927

Covid-19 Salud Hospital San José: La tensa visita del ministro Paris y preocupación por pacientes en carpa ante inminentes lluvias Trabajadores del recinto denunciaron falta de espacio en el hospital y que pacientes por coronavirus se encuentran hospitalizados en carpas. Rodrigo Aliaga Martes 16 de junio 2020 18:36 hrs. Compartir

Con manifestaciones de funcionarios del establecimiento fue recibido el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, quien visitó el Hospital San José con el fin de referirse a un sistema que permitiría la comunicación entre pacientes Covid-19 y sus familiares. La jornada no demoraría en cambiar de foco ante las consignas de los trabajadores y una intervención de ellos en el punto de prensa dado por la autoridad sanitaria. “Las carpas fueron creadas para la función ambulatoria, pero en estos momentos, lamentablemente están siendo usadas para pacientes hospitalizados”, denunció el enfermero del lugar, Esteban Hernández, en su intervención. El hospital llevaba meses utilizando las carpas para categorización de pacientes, pero las últimas semanas, funcionarios del lugar han denunciado que estas se utilizan para hospitalización de pacientes Covid. “Buscaremos una solución, te lo prometo, llegando al ministerio buscaremos una solución”, respondió el ministro de Salud ante la inquietud del enfermero. A su salida, el titular del Minsal se vio frente a una manifestación. Personal de seguridad y del propio hospital se vieron envueltos en altercados mientras el ministro fue escoltado a su vehículo. “El equipo de seguridad me toman por el cuello, agarran a varios funcionarios del hospital y los golpean con los puños. Me agredió hasta el periodista del hospital, cosa que incluso quedó grabada”, denunció el dirigente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), Mauricio Navarro. La situación de las carpas se agrava considerando que hace menos de una semana las fuertes lluvias inundaron estas zonas de atención. Ante esto el ministro Paris afirmó que la dirección del hospital ya se estaba haciendo cargo de las mejores ante las fuertes lluvias que se pronostican para mañana miércoles. “Ojalá que nuevamente no veamos lo que pasó el otro día. Tienen la intención de seguir hospitalizando ahí porque pusieron sacos de arena y el director dio la indicación que se pusieron unos palet para tapar el agua, que no se fuera a filtrar. No tienen alguna intención de sacar esa carpa o de mejorar las condiciones”, comentó Navarro. El dirigente de la Fenpruss explica que hoy son 12 los hospitalizados, con distintos niveles de complejidad y distintos requerimientos de oxígeno diferentes. “Lo de la carpa constituye una violación a los Derechos Humanos de mantener a una persona en esas condiciones, siendo que esas carpas no tienen el criterio para mantener a un paciente hospitalizado ahí. Esas carpas fueron creadas para evaluar pacientes, pero nunca para hospitalizar”, dijo. Navarro explicó el recinto ya no cuenta con los espacios habilitados para tener pacientes en ventilación mecánica, ya que eso requiere oxígeno, redes y sistema de ventilación de secreciones y que, debido a la poca infraestructura del lugar, no se encontrarían en las salas, pese a haber camas y espacios desocupados para permitirían hospitalizar a gente al interior. Otro de los problemas señalados por el dirigente son la poca capacidad del equipo médico, pues muchos se encontrarían con licencia y los recién llegado no tienen la suficiente experiencia y capacitación para atender casos con complicaciones graves. “Nosotros no estamos dando un plazo más allá de una quincena para ver cambios. Hay que hacerlos ahora, no hay que esperar ni un mes. Tienen que venir con las ideas claras y hacer los cambios que se requieren en el momento, no concebimos más plazo para eso”, comentó en relación a la nueva jefatura del Ministerio de Salud.

Con manifestaciones de funcionarios del establecimiento fue recibido el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, quien visitó el Hospital San José con el fin de referirse a un sistema que permitiría la comunicación entre pacientes Covid-19 y sus familiares. La jornada no demoraría en cambiar de foco ante las consignas de los trabajadores y una intervención de ellos en el punto de prensa dado por la autoridad sanitaria. “Las carpas fueron creadas para la función ambulatoria, pero en estos momentos, lamentablemente están siendo usadas para pacientes hospitalizados”, denunció el enfermero del lugar, Esteban Hernández, en su intervención. El hospital llevaba meses utilizando las carpas para categorización de pacientes, pero las últimas semanas, funcionarios del lugar han denunciado que estas se utilizan para hospitalización de pacientes Covid. “Buscaremos una solución, te lo prometo, llegando al ministerio buscaremos una solución”, respondió el ministro de Salud ante la inquietud del enfermero. A su salida, el titular del Minsal se vio frente a una manifestación. Personal de seguridad y del propio hospital se vieron envueltos en altercados mientras el ministro fue escoltado a su vehículo. “El equipo de seguridad me toman por el cuello, agarran a varios funcionarios del hospital y los golpean con los puños. Me agredió hasta el periodista del hospital, cosa que incluso quedó grabada”, denunció el dirigente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), Mauricio Navarro. La situación de las carpas se agrava considerando que hace menos de una semana las fuertes lluvias inundaron estas zonas de atención. Ante esto el ministro Paris afirmó que la dirección del hospital ya se estaba haciendo cargo de las mejores ante las fuertes lluvias que se pronostican para mañana miércoles. “Ojalá que nuevamente no veamos lo que pasó el otro día. Tienen la intención de seguir hospitalizando ahí porque pusieron sacos de arena y el director dio la indicación que se pusieron unos palet para tapar el agua, que no se fuera a filtrar. No tienen alguna intención de sacar esa carpa o de mejorar las condiciones”, comentó Navarro. El dirigente de la Fenpruss explica que hoy son 12 los hospitalizados, con distintos niveles de complejidad y distintos requerimientos de oxígeno diferentes. “Lo de la carpa constituye una violación a los Derechos Humanos de mantener a una persona en esas condiciones, siendo que esas carpas no tienen el criterio para mantener a un paciente hospitalizado ahí. Esas carpas fueron creadas para evaluar pacientes, pero nunca para hospitalizar”, dijo. Navarro explicó el recinto ya no cuenta con los espacios habilitados para tener pacientes en ventilación mecánica, ya que eso requiere oxígeno, redes y sistema de ventilación de secreciones y que, debido a la poca infraestructura del lugar, no se encontrarían en las salas, pese a haber camas y espacios desocupados para permitirían hospitalizar a gente al interior. Otro de los problemas señalados por el dirigente son la poca capacidad del equipo médico, pues muchos se encontrarían con licencia y los recién llegado no tienen la suficiente experiencia y capacitación para atender casos con complicaciones graves. “Nosotros no estamos dando un plazo más allá de una quincena para ver cambios. Hay que hacerlos ahora, no hay que esperar ni un mes. Tienen que venir con las ideas claras y hacer los cambios que se requieren en el momento, no concebimos más plazo para eso”, comentó en relación a la nueva jefatura del Ministerio de Salud.