7c5be615f3

3495b44180

Ciencias Presidenta de la Academia de Ciencias y denuncias contra ministro Couve: “Nos parece absolutamente fuera de lugar” María Cecilia Hidalgo, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, aclaró que el Ministro, en su opinión, ha cometido errores, más no faltas a la ética, y criticó el recorte presupuestario para el área. "Este país necesita apoyar más en serio la ciencia, la tecnología y la innovación", aseguró. Claudia Carvajal G. Miércoles 17 de junio 2020 17:45 hrs. Compartir

Acto seguido a la renuncia del ministro de Salud, Jaime Mañalich, un grupo de académicos difundió un documento público en el se solicitó la renuncia del ministro de Ciencias, Andrés Couve, señalando que éste habría incurrido en conductas reñidas con la ética debido a las diferencias en la entrega de datos de contagio y fallecidos a la OMS y al público en Chile. La respuesta a los docentes provino de la propia Academia de Ciencias, que entregó un público respaldo al secretario de Estado, destacando su labor, entre otras áreas, en la recolección de datos. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, su presidenta, la doctora María Cecilia Hidalgo, fue enfática al señalar que están en completo desacuerdo con la acusación de prácticas “éticamente inaceptables” formuladas al titular de Ciencias. La doctora Hidalgo también se refirió a la labor fundamental que ha llevado adelante el Ministerio de Ciencias en la recolección de datos durante los meses que el COVID-19 ha estado presente en nuestro país, especialmente si se tiene en cuenta que esa área prácticamente no había sido desarrollada. “Quiero dejar en claro que nosotros estamos en desacuerdo con la acusación que se hace el ministro Couve de tener una actitud poco ética. Estamos profundamente en contra de acusarlo de eso, porque lo conocemos y hemos tenido evidencia de su actuar y cómo este nuevo Ministerio, recién creado, ha impulsado medidas que son muy importantes para combatir esta pandemia. Una de ellas ha sido instalar a lo largo de Chile los laboratorios de las Universidades e institutos para que realicen los ensayos de PCR, ésa ha sido una ardua labor llevada a cabo por la subsecretaria Carolina Torrealba. Por otra parte, el Ministro echó a andar algo inédito como es colectar datos en un país que no tenía la tradición para hacerlo. Ahora bien, el no estar de acuerdo con esta acusación de llamarlo poco ético, no significa que nosotros o yo al menos, no perciba que no ha cometido errores importantes y hay algunas cosas con las que claramente no estoy de acuerdo, pero otra cosa distinta es avalar una acusación de conducta poco ética”. “Acusarlo de fraude o de haber tergiversado datos o información falsa nos parece absolutamente fuera de lugar y yo no estoy dispuesta a quedarme callada frente a semejante acusación”, expresó enfáticamente. En cuanto a la nueva forma en que el Ministerio de Salud está presentando la información y comunicando de la nueva data al público, la Premio Nacional de Ciencias aseguró que la presencia de expertos en la toma de decisiones es fundamental y que la comunidad científica, en general, debe unirse para buscar soluciones ante la crisis que enfrentamos. “Mientras más se considere la opinión de los expertos, con formación científica, que saben cómo manejar los datos, vamos a estar en mejor situación. Ahora, de que estamos en una situación catastrófica, lo estamos y tenemos que parar lo más urgentemente posible los contagios que se están expandiendo por todo el país, no solo por la Región Metropolitana que es el punto álgido, porque sabemos que este virus se esparce por todas partes y hay que detenerlo. Entonces, mientras más ayuda experta podamos conseguir, mejor”. “Este no es el momento, como dije muy claramente en mi carta, de empezar a hacer acusaciones, sino que es momento de que nos unamos y tratemos de aportar a generar soluciones a esta catástrofe que nos ha caído encima”, aseveró, en relación a lo señalado en el documento difundido por la Academia de Ciencias. La bioquímica egresada de nuestra casa de estudios y quien se transformó en la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias en 2006, aclaró que efectivamente mantiene ciertas discrepancias con el ministro Couve, particularmente en lo que refiere al presupuesto del Estado para el área de las Ciencias. La doctora Hidalgo explicó que nuestro país perdió autonomía y la capacidad de generar insumos y que ello se debe a la falta de un apoyo en serio a la ciencia, la tecnología y la innovación. “Nosotros fabricábamos vacunas y eso se desmanteló. Perdimos la capacidad de generarlas, aunque sé que en este momento hay científicos que están tratando de generar los reactivos para hacer las detecciones por PCR de la gente contagiada ¿Qué muestra esto? Algo que he venido diciendo hace tiempo: este país necesita apoyar más en serio la ciencia, la tecnología y la innovación de lo que lo ha hecho hasta el momento”. “Ése es uno de los puntos en lo que no he estado de acuerdo con el Ministro y lo he expresado públicamente. Me da la impresión que él acepta eso, y puede tener razones para ello por lo compleja que es la situación económica del país, sobretodo ahora. Pero si hay un área donde no se debe recortar, sino que hay que dar más apoyo es en ciencia, tecnología e innovación, porque si no seguiremos siendo un país dependiente y no autónomo”, concluyo María Cecilia Hidalgo. Foto@ redencuentros.org/

Acto seguido a la renuncia del ministro de Salud, Jaime Mañalich, un grupo de académicos difundió un documento público en el se solicitó la renuncia del ministro de Ciencias, Andrés Couve, señalando que éste habría incurrido en conductas reñidas con la ética debido a las diferencias en la entrega de datos de contagio y fallecidos a la OMS y al público en Chile. La respuesta a los docentes provino de la propia Academia de Ciencias, que entregó un público respaldo al secretario de Estado, destacando su labor, entre otras áreas, en la recolección de datos. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, su presidenta, la doctora María Cecilia Hidalgo, fue enfática al señalar que están en completo desacuerdo con la acusación de prácticas “éticamente inaceptables” formuladas al titular de Ciencias. La doctora Hidalgo también se refirió a la labor fundamental que ha llevado adelante el Ministerio de Ciencias en la recolección de datos durante los meses que el COVID-19 ha estado presente en nuestro país, especialmente si se tiene en cuenta que esa área prácticamente no había sido desarrollada. “Quiero dejar en claro que nosotros estamos en desacuerdo con la acusación que se hace el ministro Couve de tener una actitud poco ética. Estamos profundamente en contra de acusarlo de eso, porque lo conocemos y hemos tenido evidencia de su actuar y cómo este nuevo Ministerio, recién creado, ha impulsado medidas que son muy importantes para combatir esta pandemia. Una de ellas ha sido instalar a lo largo de Chile los laboratorios de las Universidades e institutos para que realicen los ensayos de PCR, ésa ha sido una ardua labor llevada a cabo por la subsecretaria Carolina Torrealba. Por otra parte, el Ministro echó a andar algo inédito como es colectar datos en un país que no tenía la tradición para hacerlo. Ahora bien, el no estar de acuerdo con esta acusación de llamarlo poco ético, no significa que nosotros o yo al menos, no perciba que no ha cometido errores importantes y hay algunas cosas con las que claramente no estoy de acuerdo, pero otra cosa distinta es avalar una acusación de conducta poco ética”. “Acusarlo de fraude o de haber tergiversado datos o información falsa nos parece absolutamente fuera de lugar y yo no estoy dispuesta a quedarme callada frente a semejante acusación”, expresó enfáticamente. En cuanto a la nueva forma en que el Ministerio de Salud está presentando la información y comunicando de la nueva data al público, la Premio Nacional de Ciencias aseguró que la presencia de expertos en la toma de decisiones es fundamental y que la comunidad científica, en general, debe unirse para buscar soluciones ante la crisis que enfrentamos. “Mientras más se considere la opinión de los expertos, con formación científica, que saben cómo manejar los datos, vamos a estar en mejor situación. Ahora, de que estamos en una situación catastrófica, lo estamos y tenemos que parar lo más urgentemente posible los contagios que se están expandiendo por todo el país, no solo por la Región Metropolitana que es el punto álgido, porque sabemos que este virus se esparce por todas partes y hay que detenerlo. Entonces, mientras más ayuda experta podamos conseguir, mejor”. “Este no es el momento, como dije muy claramente en mi carta, de empezar a hacer acusaciones, sino que es momento de que nos unamos y tratemos de aportar a generar soluciones a esta catástrofe que nos ha caído encima”, aseveró, en relación a lo señalado en el documento difundido por la Academia de Ciencias. La bioquímica egresada de nuestra casa de estudios y quien se transformó en la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias en 2006, aclaró que efectivamente mantiene ciertas discrepancias con el ministro Couve, particularmente en lo que refiere al presupuesto del Estado para el área de las Ciencias. La doctora Hidalgo explicó que nuestro país perdió autonomía y la capacidad de generar insumos y que ello se debe a la falta de un apoyo en serio a la ciencia, la tecnología y la innovación. “Nosotros fabricábamos vacunas y eso se desmanteló. Perdimos la capacidad de generarlas, aunque sé que en este momento hay científicos que están tratando de generar los reactivos para hacer las detecciones por PCR de la gente contagiada ¿Qué muestra esto? Algo que he venido diciendo hace tiempo: este país necesita apoyar más en serio la ciencia, la tecnología y la innovación de lo que lo ha hecho hasta el momento”. “Ése es uno de los puntos en lo que no he estado de acuerdo con el Ministro y lo he expresado públicamente. Me da la impresión que él acepta eso, y puede tener razones para ello por lo compleja que es la situación económica del país, sobretodo ahora. Pero si hay un área donde no se debe recortar, sino que hay que dar más apoyo es en ciencia, tecnología e innovación, porque si no seguiremos siendo un país dependiente y no autónomo”, concluyo María Cecilia Hidalgo. Foto@ redencuentros.org/