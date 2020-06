1fc399e9b7

Acusación constitucional contra Jaime Mañalich: Frente Amplio buscará consenso en la oposición El diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, explicó que, si bien la magnitud de la crisis sanitaria parece no dar espacio para esto, "es el deber de la Cámara de Diputados fiscalizar los actos del Gobierno". Diario UChile Jueves 18 de junio 2020 8:33 hrs.

La primera semana del Ministerio de Salud sin Jaime Mañalich pareciera estar siendo una seguidilla de reconocimientos indirectos de los errores de la antigua gestión, los cuales han abierto un debate respecto de si es necesaria –o no– una acusación constitucional en su contra. Este miércoles, desde el bloque de Unidad Social, diversos representantes de la sociedad civil manifestaron su apoyo a esta medida y emplazaron al Parlamento a partir cuanto antes con las gestiones respectivas. Así lo manifestó, por ejemplo, el vicepresidente de la Confederación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de Salud Municipal (Confusam), Esteban Maturana, quien realizó una breve evaluación del panorama actual respecto de la gestión política y administrativa de la crisis sanitaria. “No es posible que el exministro de Salud se retire a sus cuarteles de invierno o vuelva a ejercer su cargo en la Clínica Las Condes como si en Chile no hubiera ocurrido nada. En estos momentos, heredamos del exministro de Salud un desastre sanitario de grandes proporciones. Las cifras dicen que Chile, a contrapelo de todo lo que se pretendió instalar por parte del Gobierno en los meses de marzo y abril, es hoy el país que peor gestión de la pandemia ha tenido a nivel mundial”, indicó. En el pronunciamiento de Unidad Social, los dirigentes fueron enfáticos en recalcar que no quieren correr riesgos de fracasos como en el fallido intento de acusar constitucionalmente al Presidente Sebastián Piñera, por su manejo de la crisis en el estallido social. Por tal motivo, desde el Frente Amplio no pierden tiempo y diversos partidos de la coalición ya han manifestado estar recabando los antecedentes suficientes para dar inicio a esta nueva acusación, la cual, además, tendrá que lograr un consenso con los demás partidos de la oposición. Previendo las críticas que podrían llegar respecto de iniciar un recurso legislativo de este tipo en medio de la pandemia, en conversación con nuestro medio, el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, aclaró que dicha medida no está alejada de las funciones normales de la Cámara de Diputados. “Si bien, dada la magnitud de la crisis que vive el país puede verse extraño que el Congreso priorice una acusación constitucional, hay que entender que la Constitución mandata a la Cámara de Diputados fiscalizar los actos del Gobierno. No podemos desentendernos de esa responsabilidad. Por eso estamos recabando todos los antecedentes, si va a haber una acusación constitucional tiene que ser con antecedentes contundentes y sobre todo actuar en unidad”, recalcó. Esto mismo fue compartido desde el Partido Comunes, que, en declaración de una de sus integrantes, la diputada Claudia Mix, se dio a conocer que también existe un acuerdo para llevar adelante la acusación mencionada. “En el último consejo general del partido, se determinó conformar un equipo técnico político para estudiar la posibilidad de llevar adelante una acusación constitucional en contra de Jaime Mañalich. No nos cabe ninguna duda que el fracaso para manejar la crisis sanitaria tiene en él a su principal responsable. Es sumamente grave que, en plena pandemia, cuando se necesita que la fe pública permanezca intacta, el ministro la haya destruido absolutamente”, señaló. Estos llamamientos ya han estado generando posturas dentro de la oposición, una de ellas, la de la diputada del Frente Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, que, aunque coincide con lo dificultoso de levantar una acusación en medio de una crisis, dijo estar a favor de esta medida e incluso amplió los márgenes de las responsabilidades. “Hay una responsabilidad colateral desde el Ministerio de Hacienda, desde el ministro Briones, donde el control de la pandemia desde el punto de vista sanitario no es suficiente si no es acompañada con medidas económicas, que han sido absolutamente insuficientes y que hoy día nos lleva a los números que tenemos. Aquí hay una doble responsabilidad, no solo Mañalich sino el ministro Briones”, subrayó. Aunque el actual ministro de Salud, Enrique Paris, ha manifestado que no ha existido ocultamiento de cifras en el manejo de la crisis, es preciso recordar que este martes se incluyeron 31 mil casos positivos que no habían sido contabilizados por tratarse de “sospechosos”. Actualmente, en la Cámara de Diputados existen ya tres comisiones encargadas de fiscalizar la gestión del Minsal, y cuyos antecedentes también podrían ser utilizados en una eventual acusación constitucional en contra de Jaime Mañalich, que ya parece ir ganando más peso.

