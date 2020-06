5a3db958d8

Pensiones Ahorros para los pensionados: La ventana de esperanza que abre el retiro de fondos previsionales En medio de una pandemia que ha recrudecido la realidad de los jubilados y pensionados, la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta reabre un debate que ya se anticipaba para una eventual discusión constituyente: ¿De quién son los ahorros previsionales?. Tomás González F. Jueves 18 de junio 2020 21:30 hrs.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta conocido este jueves no sólo ordenó a la AFP Cuprum girar el total de los fondos de pensiones de María Angélica Ojeda. Junto con eso, dio contundencia a una idea que se viene reforzando desde antes del estallido social y que, a raíz de éste, terminó siendo uno de los temas a tratar en un eventual debate constitucional. La sentencia con la que el tribunal acogió la acción de protección expone argumentos jurídicos frente a la discusión sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual, estableciendo un actuar arbitrario de la AFP al denegar el giro íntegro de los fondos acumulados durante los años trabajados. “De alguna manera abre una ventanita de esperanza para la gente que quiere resolver sus problemas con su dinero, con sus fondos previsionales”, sostuvo la profesora. “Cuando tú eres dueño de algo puedes hacer uso de él, goce de él y disposición de él. Entonces, ¿uso? Claro, hacemos uso pero de acuerdo a lo que ellos nos quieren dar. ¿Goce? Para qué te digo, nadie goza con esas pensiones paupérrimas. Y para qué te hablo de disposición, si la única disposición que puedes hacer tú es cambiarte de fondo“, complementó la profesora jubilada en conversación con nuestro medio. “Yo creo que el sentido de bienestar debe ser para todos y hoy día la gente piensa que le deberían devolver una parte de sus fondos. Porque es su dinero, o sea, cuando tú cotizas la previsión, ese 10 por ciento es de tu sueldo no es de ninguna persona más que tuyo. Te hablan de tus ahorros, tus fondos, pero la verdad es que no son tuyos. Porque no puedes disponer de ellos”, recalcó Ojeda, agregando que este es un pequeño triunfo en un camino que todavía falta por recorrer. Fue una decisión unánime de la Primera Sala del tribunal de alzada antofagastino la que acogió la acción cautelar de la profesora tras establecer un actuar arbitrario de la AFP al denegar el giro íntegro de los fondos acumulados durante los años trabajados. “No puede concluirse que exista sensatez o medidas adecuadas en el Sistema de Pensiones respecto de una trabajadora que a la luz de las cotizaciones efectuadas que equivalen nada menos que al 10% de su remuneración, durante dieciocho años, no le permitan una jubilación suficiente para sufragar su crédito hipotecario, manteniendo sí, el lucro de las Administradoras de Fondos de Pensiones como también el de Bancos e Instituciones financieras para adquirir una vivienda, lo que significa que su detrimento ha sido en beneficio de estas instituciones sin la debida correspondencia, no obstante el imperativo del Constituyente en su artículo 19 N° 18 que establece la garantía fundamental del Derecho a la Seguridad Social”, dice el texto de la sentencia. Una decisión que el vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores No + AFP, Luis Mesina, recibió con mesura y destacando, por sobre todo, la diferencia de la Corte de Apelaciones con lo establecido por el Tribunal Constitucional respecto de este caso. En conversación con nuestro medio, el economista señaló que el fallo entrega un aliento a cientos de pensionados que buscan tener a disposición sus ahorros previsionales. “Sabíamos que era una pelea difícil, pero cuál era el objetivo: develar la mentira. ¿Cuál es la mentira? La mentira de que somos propietarios de nuestro ahorro previsional“, sostuvo Mesina. “Porque cuando queremos disponer del ahorro, como en el caso de nuestra profesora o de nuestra enfermera, se nos deniega. Y mucha gente ha muerto esperando que las Cortes o que las AFP les reintegren su dinero para atender contingencias de enfermedades, por ejemplo. Se da la paradoja y creo que es sustantivo relevarlo y subrayarlo”, recalcó el vocero de No + AFP. Y es que todo comenzó a principios de 2019, cuando en una ofensiva judicial la organización presentó casi 30 recursos de protección en distintas Cortes de Apelaciones del país, buscando el retiro de los fondos previsionales de jubilados en distintas condiciones de necesidad. La parte legal estuvo a cargo del abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Atria -quien además es presidente del movimiento Fuerza Común-, quien señaló a Diario y Radio Universidad de Chile que dependerá de la Corte Suprema si este caso generará una jurisprudencia que permita a otras y otros disponer de sus fondos. Atria admitió que asumen que la AFP apelará y este caso tendrá que verlo el máximo Tribunal, pero a pesar de eso enfatizó en que ya ha quedado evidenciado el problema. “Independientemente de lo que pase en la Corte Suprema, ya hay suficientes indicios de que aquí hay un problema, y grave. Eso es lo que nosotros queríamos destacar“, señaló. “Ha habido dos Cortes que requirieron al Tribunal Constitucional, este es el segundo caso de uno de los recursos que es acogido en primera instancia, eso ya demuestra que tenemos un sistema que es profundamente contradictorio y que ya iría siendo hora de que se discutiera en serio la necesidad de cambiarlo por un sistema distinto”, agregó el académico de la Universidad de Chile. “Nosotros sabemos que ese cambio, un cambio hacia un sistema distinto, es imposible con ésta constitución así que ésta es otra razón más para el cambio constitucional“, concluyó Atria.

