1fc399e9b7

cddda19b2b

Covid-19 Salud “Es un tema de dignidad”: Funcionarios del San José protestan nuevamente exigiendo hospital modular y retiro de carpa Las lluvias de ayer miércoles volvieron a dejar estragos dentro del área habilitada, que en un principio era para evaluación, y que hoy es utilizada para hospitalizar pacientes. Rodrigo Aliaga Jueves 18 de junio 2020 14:30 hrs. Compartir

En la mañana de este jueves, trabajadores y trabajadoras del Hospital San José tuvieron una nueva jornada de movilización, luego que el día martes increparán al ministro de Salud, Enrique Paris, por mejores dentro del establecimiento. Uno de los puntos en que más énfasis han hecho, y la consigna que el día de hoy se volvió a repetir, fue la de la desocupación de una carpa habilitada hace unos meses por las F.F.A.A con el fin de categorizar y evaluar pacientes. Como muchos funcionarios han denunciado, hace semanas estas carpas han sido utilizadas para hospitalizar pacientes Covid ante la falta de espacio en el establecimiento. “Lo de la carpa constituye una violación a los Derechos Humanos de mantener a una persona en esas condiciones, siendo que esas carpas no tienen el criterio para mantener a un paciente hospitalizado ahí. Esas carpas fueron creadas para evaluar pacientes, pero nunca para hospitalizar”, dijo en su oportunidad el dirigente de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Fedeprus), Mauricio Navarro. El día de hoy la molestia se ve acrecentada ante las lluvias que afectaron las carpas, pese a que la dirección y el mismo ministro Paris fueron advertidos de la situación, quienes aseguraron que se estaban llevando a cabo mejoras para enfrentar el problema. Ante esto, los 12 pacientes que se encontraban hospitalizados en el lugar debieron ser reubicados dentro del hospital que ya sufría problemas de capacidad. Desde los trabajadores, han exigido el término de esta carpa y la relocación de los pacientes a otros hospitales. “Ahora no hay hospitalizados en las camas porque se llovieron, pero dijeron que las iban a reparar. No sé cómo esas reparaciones harán que las carpas queden en una condición digna. Lo que se está pidiendo es que los pacientes se trasladen a otras partes o un hospital modular como instalaron en otros sitios. La carpa va a seguir siendo carpa igual, los pacientes necesitan un lugar climatizado, que no se llueva y con baño. Esas condiciones no las tienen”, dijo la presidente de la Fedeprus, Lina Córdova. Córdova explica que desde hace semanas se ha pedido a la dirección no utilizar la carpa como un área de hospitalización. Ante esto han gestionado conversaciones con el Ministerio de Salud para ver la posibilidad de traslado de los pacientes. “Nosotros hemos hablado con el Ministerio, porque además hay otros puntos todavía que están subutilizados, por ejemplo, el Hospital Metropolitano. Hoy ese hospital tiene hospitalizados 36 pacientes, en un hospital completo. La Sochimi dice que se tienen camas suficientes en el sector oriente, todos los días alrededor de 30 o 40 camas desocupadas, siendo que en algunos servicios no hay. Esas cosas se tienen que gestionar, se tiene que gestionar la red”, explicó la dirigente. En esta conversación con el Ministerio, con el área de Relaciones Laborales, se comprometieron a gestionar una reunión con el ministro Paris para abordar la situación del hospital.

En la mañana de este jueves, trabajadores y trabajadoras del Hospital San José tuvieron una nueva jornada de movilización, luego que el día martes increparán al ministro de Salud, Enrique Paris, por mejores dentro del establecimiento. Uno de los puntos en que más énfasis han hecho, y la consigna que el día de hoy se volvió a repetir, fue la de la desocupación de una carpa habilitada hace unos meses por las F.F.A.A con el fin de categorizar y evaluar pacientes. Como muchos funcionarios han denunciado, hace semanas estas carpas han sido utilizadas para hospitalizar pacientes Covid ante la falta de espacio en el establecimiento. “Lo de la carpa constituye una violación a los Derechos Humanos de mantener a una persona en esas condiciones, siendo que esas carpas no tienen el criterio para mantener a un paciente hospitalizado ahí. Esas carpas fueron creadas para evaluar pacientes, pero nunca para hospitalizar”, dijo en su oportunidad el dirigente de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Fedeprus), Mauricio Navarro. El día de hoy la molestia se ve acrecentada ante las lluvias que afectaron las carpas, pese a que la dirección y el mismo ministro Paris fueron advertidos de la situación, quienes aseguraron que se estaban llevando a cabo mejoras para enfrentar el problema. Ante esto, los 12 pacientes que se encontraban hospitalizados en el lugar debieron ser reubicados dentro del hospital que ya sufría problemas de capacidad. Desde los trabajadores, han exigido el término de esta carpa y la relocación de los pacientes a otros hospitales. “Ahora no hay hospitalizados en las camas porque se llovieron, pero dijeron que las iban a reparar. No sé cómo esas reparaciones harán que las carpas queden en una condición digna. Lo que se está pidiendo es que los pacientes se trasladen a otras partes o un hospital modular como instalaron en otros sitios. La carpa va a seguir siendo carpa igual, los pacientes necesitan un lugar climatizado, que no se llueva y con baño. Esas condiciones no las tienen”, dijo la presidente de la Fedeprus, Lina Córdova. Córdova explica que desde hace semanas se ha pedido a la dirección no utilizar la carpa como un área de hospitalización. Ante esto han gestionado conversaciones con el Ministerio de Salud para ver la posibilidad de traslado de los pacientes. “Nosotros hemos hablado con el Ministerio, porque además hay otros puntos todavía que están subutilizados, por ejemplo, el Hospital Metropolitano. Hoy ese hospital tiene hospitalizados 36 pacientes, en un hospital completo. La Sochimi dice que se tienen camas suficientes en el sector oriente, todos los días alrededor de 30 o 40 camas desocupadas, siendo que en algunos servicios no hay. Esas cosas se tienen que gestionar, se tiene que gestionar la red”, explicó la dirigente. En esta conversación con el Ministerio, con el área de Relaciones Laborales, se comprometieron a gestionar una reunión con el ministro Paris para abordar la situación del hospital.