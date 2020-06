5a3db958d8

Nacional Los niños siguen en segundo plano: postnatal de emergencia continúa dividiendo al mundo político Luego de los votos del Senado en contra de la admisibilidad de la iniciativa, desde la misma oposición han cuestionado la postura adoptada por algunos actores de la centro izquierda. Diario UChile Jueves 18 de junio 2020 15:41 hrs.

La discusión por el postnatal de emergencia, iniciada hace semanas, sigue poniendo en tensión a legisladores y legisladoras. La situación se ha vuelto a complicar luego de que por 19 votos a favor y 22 en contra, la Sala del Senado rechazó la admisibilidad del proyecto, que se originó en la Cámara de Diputados y que no ha contado con la aprobación del Gobierno. La iniciativa, que ahora pasó a comisión mixta, busca ampliar el período de postnatal durante lo que dure el Estado de Catástrofe por la pandemia por coronavirus, la cual beneficiaría a casi 23 mil mujeres, según los parlamentarios a favor. Desde el Ejecutivo han mostrado rechazo a la medida, pues consideran que el proyecto es inconstitucional. Ante esto, se planteó que los padres y madres de menores en edad preescolar pudiesen acceder a su seguro de cesantía, tal como lo hizo el Ley de Protección al Empleo. Respecto del tema, este jueves el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, comentó en Tele13 Radio que “acá es fundamental entender que cuando uno promueve iniciativas que son inadmisibles y que, peor aún, sabiendo que son inadmisibles las vota como admisibles, la verdad es que se le hace un daño tremendo a la democracia, porque al final del día la Constitución que tenemos son las reglas del juego para nuestro debate democrático y que todos quienes somos autoridades públicas hemos jurado respetar” Sobre esta declaración, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, dijo que “hacerle daño a la democracia es no cuidar la vida y la salud de la gente, de las familias con los más pequeños en el país. No puedo creer que el Gobierno siga defendiéndose con que este proyecto es inconstitucional cómo si estuviéramos al inicio de la pandemia, como si no hubiésemos intentado dialogar con ellos para llegar a una propuesta de acuerdo. Sabiendo que no han presentado ninguna alternativa que hoy entregue la protección a la maternidad que las madres y padres están esperando”. “Es insólito que no comprendan la realidad de la mayoría y afectando una vez más a las mujeres de Chile, porque la única solución que les entregan a ellas es: si no puedes teletrabajar con un bebé de 7 meses a tu cuidado 24/7, acógete al seguro de cesantía y quédate tranquila con la mitad de tu sueldo. Sinceramente es una postura antimujeres muy cruel”, añadió. Ante la decisión del Senado, lo que más causó sorpresa, y sobre todo molestia en la oposición, fue que hubo votos de la centro izquierda, ya que los democratacristianos Carolina Goic y Jorge Pizarro, el PPD Jaime Quintana y el socialista Juan Pablo Letelier fueron votos claves en la decisión de declarar inadmisible este proyecto. En tanto, desde quienes apoyan la iniciativa, la senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, señaló que apoyar el postnatal de emergencia va en la línea de cuidar a niños y niñas. “Creo que es no entender que nuestras normas constitucionales nos obligan respecto de cuidar la vida, la salud, de cuidar a nuestros niños, de respetar los acuerdos internacionales y, por lo tanto, tienen que verse en su contexto (…) Cuidar a nuestros niños y nuestras niñas, cuidar las mujeres y padres trabajadores es parte de las obligaciones del presidente y de sus compromisos de campaña”. Ahora el destino del proyecto estaría puesto en la comisión mixta, donde se negociarán acuerdos entre el oficialismo, la oposición y el Gobierno para lo que será clave los integrantes que se determinen en la iniciativa. El panorama es complejo, dado que mientras en la Cámara el apoyo de Chile Vamos es importante, en el Senado destaca el rechazo. Mientras que con las palabras del ministro Briones, el Ejecutivo ha vuelto a reafirmar su oposición a algo que miles de mujeres exigen hoy como parte de sus derechos y como un elemento fundamental para el cuidado de niños y niñas. Sobre esta proyección, la socióloga y magíster en Estudios de Género y Cultura, Claudia Dides, dijo esperar que en este nuevo trámite legislativo se logre zanjar la situación, dado que “es una medida básica que tiene que haber ante una crisis sanitaria, una crisis humanitaria y sobre todo en el marco de las mujeres, que nuevamente siguen siendo vistas como de segunda clase o sujetas que no tienen derechos humanos”. En tanto, desde la organización Mamás por el Postnatal, su vocera Andrea Iturry, comentó que la situación tiene muy complicadas a miles de mujeres, lo que no solo repercute en sus ingresos económicos, sino también en su salud mental y en el traspaso de emociones en el cuidado de los niños y niñas. “Es terrible porque nosotras pensábamos que contábamos con votos de determinados senadores que llegado el momento votaron por el no. Nos quedamos sorprendidas, con mucha pena y rabia porque no entendemos cómo en estos momentos que es una pandemia, es algo extraordinario lo que sucede, como se pueden seguir basando en una Constitución que es tan antigua y que no dice nada sobre qué medidas tomar respecto de una pandemia”, dijo. Y añadió que “tenemos un poco de fe de que suceda algo en la comisión mixta, aunque ya muchas mamás están afligidas, muchas han vuelto ya, es mi caso, entonces es muy complicado para muchas. El tema de que vaya a mixta y que se vuelta a debatir en las diferentes Cámaras va a extender otra vez quizás cuántos meses más esta discusión”. Bajo este panorama, la iniciativa seguirá siendo analizada a la espera de una decisión final sobre su admisibilidad, con un complejo futuro de debates políticos. Mientras tanto, miles de madres siguen buscando alternativas para garantizar el cuidado y la protección de sus hijos e hijas en tiempos de COVID-19

