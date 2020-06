721fdf432b

Nacional Senado aprueba nuevo Ingreso Familiar de Emergencia y regresa a la Cámara para revisión final Los cambios en este apoyo económico son parte de los acuerdos tomados por parte de la oposición y el Ejecutivo para el plan de emergencia económico. Diario UChile Viernes 19 de junio 2020 15:56 hrs. Compartir

Desde las 11 de la mañana la Sala del Senado analizó el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia, en una sesión especial en la que el resultado final quedó en 41 votos a favor y una abstención. De esta forma el proyecto regresa a la Cámara de Diputados donde se deben votar las modificación que sufrió en el Senado referentes al ingreso a este beneficio a quienes reciben pensiones de invalidez. La sesión para revisar esta ayuda social está pactada para esta tarde en la Cámara Baja. Este nuevo ingreso, que contempla aumento del monto entregado y mayor cobertura, es parte del acuerdo zanjado entre parte de la oposición y el Gobierno durante el fin de semana pasado. En la sesión se hizo presente vía telemática el ministro de Hacienda Ignacio Briones, quien representó al Gobierno en este acuerdo. En la instancia, el secretario de Estado valoró que la política este logrando dialogar en un momento tan complicado como el que está enfrentando el país. “Más allá del paquete de medidas que tenga un acuerdo por un plan de emergencia, creo que reviste también un carácter simbólico muy potente que es dar una luz de esperanza a las familias chilenas respecto de la posibilidad de ponernos de acuerdo al menos sobre lo esencial, y que esto vaya en directa relación con el bien común, con el bien del país, porque estoy seguro que de esta crisis vamos a salir y vamos a salir bien pero para eso requerimos salir juntos, requerimos trabajar juntos y esa es la disposición del Ejecutivo en lo que sigue y estoy seguro de la disposición de muchos de ustedes”, dijo. En tanto, el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, quien es parte de la Comisión de Hacienda del Senado y participó del grupo que negoció el acuerdo con el Gobierno, también valoró este nuevo Ingreso Familiar de Emergencia y destacó que cada medida que se tome debe estar en continua evaluación. “Reconocemos en esto un paso importante con el esfuerzo de muchos, esperamos que en la vida misma funcione bien y haya real protección de la familia, es muy importante reclamar, apelar, que se sepa dónde uno está fallando porque para julio tendríamos que corregir todo lo que en junio no funcione bien. Termino agradeciendo a todos los dirigentes sociales que nos informaron, que nos reclamaron, que nos plantearon distintas cosas. Creemos que esto es un paso, hay mucho más que hacer para enfrentar este tremendo problema que tiene el país”. Por otra parte, el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, destacó que además del aumento del monto, en este proyecto se tenga más cobertura y menos burocracia para acceder al pago. “Todos nosotros los senadores recibimos una cantidad enorme de planteamientos diciendo ‘mire yo soy pescador no voy a entrar, yo soy chofer de taxi no voy a entrar, soy independiente no voy a entrar, soy peluquero no voy a entrar’, en fin, entonces todo el esfuerzo que se hizo, como plantee en el informe, es aumentar la cobertura que más gente pueda postular y recibir el subsidio”. El Ingreso Familiar de Emergencia 2.0 como ha sido denominado aumenta de 65 mil a 100 mil pesos el aporte por integrante de un grupo familiar, y aumenta su cobertura hasta el 80 por ciento más vulnerable de la población, tomando en cuenta la información del Indicador Socioeconómico de Emergencia. Además, datos del Ministerio de Desarrollo Social contemplan que el ingreso más de 5 millones de personas.

