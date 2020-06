792cf694c4

Internacional En Tulsa afroamericanos celebran abolición de la esclavitud previo a mitin de Trump La comunidad afroamericana se reunió en la ciudad de Tulsa (Oklahoma) para conmemorar el Día de la Abolición de la Esclavitud en los Estados Unidos. Una celebración con el telón de fondo de un movimiento de protesta contra la violencia policial y sobre todo en la víspera de la visita del presidente estadounidense a la ciudad para su primer gran mitin en más de tres meses. RFI Sábado 20 de junio 2020 9:49 hrs. Compartir

Reunidos bajo un cielo gris, los afroamericanos en la ciudad de Tulsa exigen reparaciones. Por los sufrimientos durante la esclavitud, por la masacre de 1921 en la que fueron asesinados allí 300 negros y por la discriminación que aún hoy sufren. “Aún no hemos obtenido justicia por la esclavitud, insiste Robert Turner, el pastor de la comunidad. Y aún hoy, con las disparidades en la atención médica, el número de afroamericanos que son blanco de la policía, las políticas de los bancos que discriminan por motivos de raza, todavía no somos completamente libres en la llamada tierra de la libertad”. No es la misma América que la gente blanca Al Sharpton, un activista de los derechos civiles que ofició el funeral de George Floyd, habla de la visita de Donald Trump a Tulsa: «Dirá de nuevo que va a restaurar la grandeza de Estados Unidos, pero díganme, ¿cuándo fue Estados Unidos grande para todos?» Broomie Williams aplaude. Ella siente que no pertenece a la mismo país norteamericano que los blancos que van a ver al presidente. “Siento que no somos tan libres como otros estadounidenses. Por ejemplo, ayer fui al lugar del mitin que prepara Trump solo para ver y no había negros allí excepto yo. Había muchas vibraciones negativas. Era como si no debiéramos haber estado allí. No debería ser así», deplora Williams. Solo se preocupa por sí mismo Donald Trump iba a celebrar su primera reunión de campaña en tres meses en la ciudad de Tulsa este viernes. Pero bajo el fuego de los críticos, decidió posponerlo hasta el sábado. «El presidente Trump me disgustó completamente cuando anunció que vendría ese día, dice Robert Turner. Gracias a Dios que cambió de opinión, pero el hecho de que venga este fin de semana muestra su total falta de respeto por la comunidad afroamericana. Y no creo que le importe. Sólo se preocupa por sí mismo. Quiere causar una buena impresión así que viene a Oklahoma porque sabe que habrá mucha gente allí para recibirlo, porque la gente de allí todavía lo ama. Pero la mayoría de la comunidad afroamericana está preocupada por la salud debido a la Covid-19. Les preocupa que la gente se enferme porque habrá mucha gente en un espacio cerrado». Además Robert Turner denunció la inacción de Donald Trump: “Estamos cansados de sus discursos, necesitamos acción. Este presidente no ha hecho nada que sea particularmente útil para los afroamericanos y creo que ya es hora de que eso cambie. Debe terminar su mandato con un plan concreto para abordar los problemas específicos que enfrentan los negros estadounidenses». En el micrófono de RFI Al Sharpton concluyó: “Es cuando todos caminamos juntos, negros, blancos, asiáticos, nativos americanos, frente al gas lacrimógeno y las balas de goma que Estados Unidos es grande”.

