Nacional Gobierno amplía Ingreso Familiar de Emergencia y promulga ley de apoyo a independientes "Sabemos que esto no resuelve todos los problemas, pero sí sabemos que constituye un aporte necesario y urgente", sostuvo el Presidente Sebastián Piñera. Diario Uchile Domingo 21 de junio 2020 12:59 hrs. Compartir

Este domingo, el Presidente Sebastián Piñera promulgó las leyes que amplían el Ingreso Familiar de Emergencia así como la ley de apoyo a independientes. En compañía de los ministros de Desarrollo Social, Cristian Monckeberg, y de Hacienda, Ignacio Briones, el Mandatario dijo que las medidas buscan proteger a los y las trabajadoras del país. Respecto del Ingreso Familiar de Emergencia, la iniciativa favorecerá a cerca de 2, 1 millones de personas e incrementará los montos de $65 mil a $100 mil. Cada integrante de un grupo familiar de máximo cuatro personas que no reciba ingresos formales al mes podrá acceder a este beneficio. “Este nuevo Ingreso Familiar de Emergencia aumenta los beneficios e incrementa la cobertura de lo que teníamos hasta antes de esta ley. Lo que logra es generar un ingreso que va a complementar los ingresos de todas las familias que lo necesiten”, dijo el Jefe de Estado. “Sabemos que esto no resuelve todos los problemas, pero sí sabemos que constituye un aporte necesario y urgente”, agregó. AHORA – Pdte @sebastianpinera, junto a la Primera Dama @ceciliamorel y los ministros @cmonckeberg de @MinDesarrollo, @ignaciobriones_ de @Min_Hacienda, @mjose_zaldivar de @MintrabChile @C_AlvaradoA de @Segpres, promulga #NuevoIngresoDeEmergencia y ley de apoyo a independientes. pic.twitter.com/kyN4mWny2j Con el fin de apoyar a más personas a sobrellevar la crisis, el Pdte promulgó hoy dos proyectos importantes: Amplió el monto y el número de beneficiarios del IFE y promulgó un beneficio para los trabajadores que emiten boletas a honorarios. #JuntosPorChile pic.twitter.com/0UWhH1fSaH — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 21, 2020

— Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) June 21, 2020 No es necesario que quienes recibieron el primer pago realicen nuevamente el proceso para ser beneficiario. Quienes no fueron favorecidos, no obstante, tendrán hasta el 29 de junio para actualizar su ficha.

