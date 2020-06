738fa01d15

496b0192cc

Covid-19 COVID-19: Chile supera los 245 mil contagiados y los 4.500 fallecidos en la última jornada En un nuevo reporte diario del Ministerio de Salud, las autoridades reportaron más de 4 mil 600 nuevos casos y debido al "efecto fin de semana" en el Registro Civil, se inscribieron tan sólo 23 fallecimientos en la última jornada Diario UChile Lunes 22 de junio 2020 11:40 hrs. Compartir

Este lunes, el Ministerio de Salud dio a conocer un nuevo reporte diario sobre la situación de la pandemia del COVID-19, que ya ha superado los 9 millones de personas contagiadas en el mundo y en nuestro país los afectados por la enfermedad ya superaron los 245 mil. En un nuevo balance del Minsal liderado por el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, las autoridades detallaron que durante la última jornada se confirmaron 4.608 nuevos casos en el país, de los cuales 3.710 son pacientes sintomáticos. Con esto, los afectados en Chile se alzan hasta los 246.963, en donde la Región Metropolitana sigue siendo la que concentra la mayor cantidad de casos nuevos, de los cuales 37.064 son casos activos. A su vez, las autoridades lamentaron 23 nuevos fallecimientos hasta las 21 horas de este domingo, totalizando 4.502 decesos por causas asociadas al coronavirus. En ese sentido, las autoridades recordaron que esta disminución en los decesos se debe a la baja en la inscripción de defunciones en el Registro Civil durante el fin de semana. “Estamos en contra de las empresas que no son esenciales y que realizan cambios de giros. Estamos trabajando en ubicar a las que actúan de forma no adecuada“, sostuvo el titular de Salud respecto de las denuncias que han surgido sobre firmas que piden salvoconductos colectivos invocando giros que no tienen o que desarrollan actividades no esenciales aprovechando giros incluidos en instructivo de cuarentena. “Llamo a la comunidad a respetar la cuarentena, respetar el toque de queda y a no mal utilizar documentos”, agregó Paris. Además participaron la vocera de Femedi Chile, Roxana Poblete, y el presidente de la Asociación Médica de la Prevención, Humberto Soriano, quienes celebraron la nueva normativa de la Superintendencia de Salud, respecto a la no declaración de condiciones o enfermedades al nacer. “Es un avance muy importante para las familias de Chile”, sostuvo el ministro Paris, para luego dar la palabra a los invitados. “Este es un paso muy importante y fundamental para contar con esta nueva información. Avanzamos paso a paso en la visibilización de condiciones y enfermedades poco frecuentes”, sostuvo la vocera de Femedi. “Decimos gracias. Se acaba la discriminación y las Isapres deberán seguir esta instrucción. Es un tremendo logro”, agregó el presidente de la Asociación Médica de la Prevención. Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, detalló que son 2.014 las personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 403 se encuentran en estado crítico. Respecto de la red de laboratorios, las autoridades reportaron que durante la última jornada se informaron 18.645 exámenes PCR, con lo que en total se han notificado 982.353 test desde marzo a la fecha. Esto, con una tasa acumulada de positividad de casi un 25%.

