Salud Superintendente de Salud por circular sobre preexistencias: "Cada vez vamos a ir cerrando más brechas" En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, Patricio Fernández comentó la circular que indica que las isapres "deben eliminar de la Declaración de Salud la consulta por estas patologías previas al nacimiento". Andrea Bustos C. Lunes 22 de junio 2020 19:46 hrs.

Luego de que el Gobierno anunciara la eliminación de la preexistencia en isapres de aquellas enfermedades o condiciones de salud que hayan desarrollado los potenciales beneficiarios con anterioridad al nacimiento, la decisión ha sido valorada por organizaciones, políticos y también por familias que se verán beneficiadas. La decisión incluirá cardiopatías congénitas, Síndrome de Down, labio leporino, entre otras patologías que no podrán ser un argumento para limitar el acceso a beneficios en las aseguradoras de salud privada. Para garantizar lo anterior, es que la Superintendencia de Salud instruyó a las isapres, a través de la Circular N°354, que “deben eliminar de la Declaración de Salud la consulta por estas patologías previas al nacimiento”. Al respecto, en entrevista con Radio Universidad de Chile, el superintendente de Salud, Patricio Fernández, valoró esta decisión administrativa y la calificó como un deber por parte de la autoridad. “Nos parece que es una modificación, una reinterpretación que viene a hacer justicia, a saldar una deuda de la sociedad con un grupo de personas que por tener una condición distinta a la nuestra desde el nacimiento han sido históricamente discriminados”, dijo. “Un fallo de la Corte Suprema, si bien es una buena noticia para la persona que lo logra, implica que todos quienes quieran obtener algo similar tienen que hacer toda una tramitación judicial. Entonces para evitar eso y el dolor, la molestia de tener que, cada vez que se quiera una cobertura de salud, andar pidiendo prácticamente por favor, quisimos hacerlo a través una circular que desde hoy ya es obligatoria para las isapres y, por ende, no podrán exigir en la Declaración de Salud este acápite número 11, que era el que contenía una mención relativa a las malformaciones y/o enfermedades congénitas”, añadió. La circular emitida por la Superintendencia se adoptó luego de que la Corte Suprema estableció que el Síndrome de Down no puede ser considerado como una patología. Esto, porque dos padres acusaron ante la Corte discriminación, puesto que los gastos médicos de su hijo no fueron cubiertos inicialmente por una compañía aseguradora, argumentando que el padre no había declarado como preexistencia el síndrome que padece su hijo. En un fallo unánime, el Máximo Tribunal ordenó a la aseguradora cubrir los gastos de salud del niño de 4 años, lo que fue calificado como histórico desde el Ejecutivo y ante lo que se tomó esta decisión, que ya está vigente y que debe ser respetada a nivel nacional sin reparo alguno. Respecto de las razones por las que se esperó un fallo judicial para tomar esta decisión, y no antes, Fernández destacó que era necesario esperar este precedente judicial. “La única manera de re-calificar algo es teniendo un fundamento que te lo entregue una ley o teniendo un órgano superior del Estado que te permita un sustento. En este caso, la Corte Suprema genera este fallo y da un sustento jurídico para que la autoridad administrativa pueda resolver”. “Las grandes modificaciones siempre van a ser por ley, no hay otra alternativa al respecto, entonces lo que hicimos ahora, ante la falta de avances de instancias legislativas, es buscar instancias administrativas para ir acortando brechas y terminar con situaciones de discriminación. Por lo tanto, se reacciona muy rápido, diría yo. Ahora, es un deber nuestro, porque la sensación de injusticia, de discriminación viene desde hace mucho tiempo y qué mejor que tratar de solucionarlo ahora para un grupo importante de personas”, complementó, Por otra parte, el Superintendente Patricio Fernández destacó que se aplicará la fiscalización correspondiente, y en caso de que no se respete la norma, las personas pueden hacer la denuncia ante la autoridad para que se corrija la situación. “Su incumplimiento acarrea multas que pueden llegar a las 1.000 UF por infracción, pudiendo incluso cuadriplicarse si son reiterativas. Además, las personas pueden frente a una situación de incumplimiento de una isapre hacer un reclamo ante la Superintendencia de Salud y nosotros le damos la tramitación que corresponde a un juicio arbitral, donde resolvemos con los antecedentes que estén a mano. Así ha sido ante cualquier materia”, explicó Fernández. Respecto de la importancia que tiene la eliminación de estas preexistencias en el marco de constantes cuestionamientos, el Superintendente destacó que esperan seguir cerrando brechas, pero aseguró que esto solo será posible en la medida en que el Congreso avance en la reforma a las isapres. “Cuando se abre un espacio normativo, lo que uno busca como ente regulador es ir viendo alternativas para beneficiar a las personas. El año pasado recién se eliminó la identidad de género como algo que las isapres también exigían poner en la Declaración de Salud, entonces cada vez vamos a ir cerrando más brechas, en este caso ayudado a las personas, pero también es innegable que para tener una reforma de verdad al sistema privado de salud se requiere una ley. Ahí es donde hemos estado detenidos, porque en la instancia legislativa lamentablemente no ha avanzado la Reforma y, por lo mismo, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados en todo aquello que sea posible”, comentó. Sobre la necesidad de cambiar o no el sistema de isapres, el superintendente destacó que no es a él a quien le corresponde calificarlo, pero destacó que “es un sistema que ya lleva bastante tiempo sin una reforma de fondo. Como todas las cosas, los sistemas de salud necesitan un dinamismo, una flexibilidad normativa”, y aseguró que la Reforma contiene muchos elementos importantes que permitirían solucionar problemas que se reportan hoy. “Creemos que de avanzar ese proyecto se pueden lograr muy buenos resultados”, concluyó.

