17235e2a36

6bd194c9f4

Nacional Política Salud Enrique Paris y su gestión como ministro: “Debo corregir las cosas que yo mismo critiqué” El mnistro de Saud se refirió a su trabajo como funcionario de gobierno. Al respecto, dijo estar en una posición compleja entre las críticas de la oposición y los errores que el mismo Ejecutivo ha cometido en torno a la pandemia. Diario Uchile Miércoles 24 de junio 2020 19:48 hrs. Compartir

El ministro de Salud, Enrique Paris, asistió, este miércoles, a la Comisión de Salud del Senado para explicar a los parlamentarios las prioridades legislativas de su cartera. Durante el transcurso de la reunión, el secretario de Estado anunció que trabaja en un proyecto de ley para modificar la ley del Hospital de la Universidad de Chile, entidad que está bajo el estatuto de la Casa de Bello. Al respecto, Paris sostuvo que la institución se debe sumar al sistema integrado de la red de salud. Paris también celebró que los exámenes PCR para detectar la Covid-19 superaron el millón y, en ese sentido, afirmó que se trabaja par que dichas pruebas sean hechas en los mismos domicilios de los afectados o, en su defecto, en la atención de salud primaria. “La baja que ustedes van a ver en estos días en la cantidad de exámenes PCR tiene dos explicaciones: por un lado vemos, afortunadamente, que está consultando menos gente en los servicios de urgencia, pero vamos a ir a buscar gente mediante una metodología que ha propuesto el ministro de Ciencias, Andrés Couve. Vamos a ir a buscar gente para hacer la PCR casi a domicilio o más con la atención primaria”. Por otro lado, Paris se refirió a su trabajo como funcionario de gobierno. Al respecto dijo estar en una posición compleja entre las críticas de la oposición y los errores que el mismo Ejecutivo ha cometido en torno a la pandemia. Siguiendo esta línea, el ministro reconoció tanto los errores de su antecesor, Jaime Mañalich, así como también sus aciertos. Además reiteró las críticas que formuló al Ejecutivo antes de asumir el cargo. “Yo tengo que tratar de respetar lo que hizo Mañalich, porque realmente hizo cosas buenas también, y se dedicó muchísimo al trabajo. Por otro lado debo corregir las cosas que yo mismo critiqué, como lo fue la frase del retorno seguro o la vuelta a la normalidad, fui crítico del mismo carnet de salida, que era muy raro. Entonces, en parte tengo que ser de continuidad porque ingreso a un gobierno, pero en parte también tengo mis críticas. Yo no soy un “Yes man”, entonces obviamente que si veo algunas cosas que no me parecen bien tengo que decirlas”. En ese sentido, Enrique Paris pidió comprensión al Gobierno y a los parlamentarios oficialistas. “Uno tiene que separar la ciencia de la política, yo prefiero inclinarme por la ciencia o la evidencia”, explicó.

El ministro de Salud, Enrique Paris, asistió, este miércoles, a la Comisión de Salud del Senado para explicar a los parlamentarios las prioridades legislativas de su cartera. Durante el transcurso de la reunión, el secretario de Estado anunció que trabaja en un proyecto de ley para modificar la ley del Hospital de la Universidad de Chile, entidad que está bajo el estatuto de la Casa de Bello. Al respecto, Paris sostuvo que la institución se debe sumar al sistema integrado de la red de salud. Paris también celebró que los exámenes PCR para detectar la Covid-19 superaron el millón y, en ese sentido, afirmó que se trabaja par que dichas pruebas sean hechas en los mismos domicilios de los afectados o, en su defecto, en la atención de salud primaria. “La baja que ustedes van a ver en estos días en la cantidad de exámenes PCR tiene dos explicaciones: por un lado vemos, afortunadamente, que está consultando menos gente en los servicios de urgencia, pero vamos a ir a buscar gente mediante una metodología que ha propuesto el ministro de Ciencias, Andrés Couve. Vamos a ir a buscar gente para hacer la PCR casi a domicilio o más con la atención primaria”. Por otro lado, Paris se refirió a su trabajo como funcionario de gobierno. Al respecto dijo estar en una posición compleja entre las críticas de la oposición y los errores que el mismo Ejecutivo ha cometido en torno a la pandemia. Siguiendo esta línea, el ministro reconoció tanto los errores de su antecesor, Jaime Mañalich, así como también sus aciertos. Además reiteró las críticas que formuló al Ejecutivo antes de asumir el cargo. “Yo tengo que tratar de respetar lo que hizo Mañalich, porque realmente hizo cosas buenas también, y se dedicó muchísimo al trabajo. Por otro lado debo corregir las cosas que yo mismo critiqué, como lo fue la frase del retorno seguro o la vuelta a la normalidad, fui crítico del mismo carnet de salida, que era muy raro. Entonces, en parte tengo que ser de continuidad porque ingreso a un gobierno, pero en parte también tengo mis críticas. Yo no soy un “Yes man”, entonces obviamente que si veo algunas cosas que no me parecen bien tengo que decirlas”. En ese sentido, Enrique Paris pidió comprensión al Gobierno y a los parlamentarios oficialistas. “Uno tiene que separar la ciencia de la política, yo prefiero inclinarme por la ciencia o la evidencia”, explicó.