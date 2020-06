c7db73f627

Nacional Héctor Llaitul: "El Gobierno está tratando de apagar el fuego con bencina" En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) afirmó que "el Estado no ha tenido la suficiente capacidad política y ha transformado este hecho en uno de tipo policial-militar, sin buscar una solución en el orden político o de justicia para el pueblo-nación mapuche". Tomás González F. Miércoles 24 de junio 2020 19:24 hrs.

El anuncio del Gobierno, a través del ministro de Defensa, Alberto Espina, del envío de personal de las Fuerzas Armadas a las regiones del Bío Bío y La Araucanía, argumentando la necesidad de resguardar las rutas afectadas en las últimas semanas por distintos hechos violentos, ha vuelto a agudizar un conflicto histórico entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Si bien, como era de esperar, las empresas y contratistas forestales valoraron la medida del Ejecutivo, ésta no fue recibida de la misma manera por las comunidades, desde donde criticaron la medida con distintos matices. Mientras que desde el Consejo de Todas Las Tierras pidieron a las autoridades que no abandonen el diálogo, en las expresiones autonomistas el rechazo ha sido tajante, llegando incluso a firmes advertencias. Así fue como, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) Héctor Llaitul respondió ante la ofensiva de la administración de Sebastián Piñera. Desde la comunidad Temulemu de Traiguén, en pleno wiñol tripantu, el líder de la CAM advirtió que de ser necesario, se defenderán “con todo lo que tengamos a mano” y que esta lucha “será la resistencia de todo un pueblo”. “Esto confirma lo que hemos sostenido siempre: los mapuche vivimos bajo un estado de ocupación militar permanente. Es la expresión más clara del Estado colonial de cual debemos liberarnos”, relató a nuestro medio. El Gobierno fundamenta la decisión de llevar militares a La Araucanía en los últimos hechos violentos ocurridos en la región. Se han visto quemas y otras acciones que han acaparado la atención de la prensa. ¿La CAM se atribuye estos hechos? “Hay algunas acciones que responden a los Órganos de Resistencia Territorial de la CAM, hay otras acciones que son llevadas adelante por distintas comunidades movilizadas en procesos de recuperación territorial y política, es decir, buscando la autonomía, buscando nuestras propias capacidades de auto-gobernarnos. En ese marco hay una serie de acciones, pero no todas son las acciones que retrata la prensa, que son acciones directas y que pueden tener una significación dentro del manejo mediático sensacionalista de que son acciones que van en contra de los intereses de la sociedad. Aquí estamos hablando del desarrollo de muchas acciones que tienen que ver con la recuperación propiamente tal. Es decir, el control territorial, las siembras que venimos desarrollando y la ocupación de espacios recuperados. Eso es lo que le duele al empresariado y por lo tanto las excusas están dadas por unas u otras acciones en específico”. ¿Ven esto como un intento de amedrentar o acallar expresiones como la del movimiento mapuche autonomista? “Es que si creen que con la presencia de los milicos golpistas (sic) reprimiendo comunidades nos van a derrotar, están absolutamente equivocados. Porque la lucha no es solo por la defensa de nuestro pueblo-nación en cuanto a territorio. Es por la libertad, es por la justicia, es por la dignidad. Es por una forma de vida, que puede o no ser tolerada por los no mapuche, pero es lo que nos legaron nuestros antepasados y eso no lo vamos a abandonar nunca. No lo vamos a traicionar y por eso tronarán de nuevo los volcanes, convocando a las tralkas a los weichafe de todo el wallmapu”. ¿Cómo piensan responder a esta ofensiva? “Las acciones van a mantenerse. Pero aquí puede haber un punto distinto en tanto si hay una ofensiva de parte de los militares en contra de las comunidades, va a haber una respuesta de nuestros weichafe, va a haber una respuesta organizada y militar inclusive en contra de las fuerzas de ocupación. Porque se puede entender que existe una disposición de parte de estas fuerzas de custodiar puntos clave. Pero si estos efectivos hacen incursión y hacen represión en contra de las comunidades la respuesta será organizada y la respuesta será también una respuesta de combate. En eso nosotros ya estamos discutiendo y articulándonos con distintas expresiones del movimiento mapuche en general”. ¿Están dispuestos a un enfrentamiento directo? “Sí, estamos dispuestos. Ya llevamos más de dos décadas de lucha territorial y política, hay una experiencia en la autodefensa y la resistencia. De hecho, ya estamos preparados para un enfrentamiento armado. Ya resurgió el weichan (guerra mapuche) y nuestros weichafe ya nos hemos convocado, con consciencia y con valor. Hoy contamos con capacidad militar para la defensa de lo recuperado y para seguir avanzando. Nosotros vivimos acá, conocemos nuestro territorio y tenemos la convicción en nuestras mentes y corazones; pero es la fuerza espiritual la que nos dará el newen necesario para resistir y vencer”. ¿A quien responsabilizan por el agravamiento de la situación en la zona? “La responsabilidad será de parte del Estado opresor, que demuestra una vez más que se sigue imponiendo un Estado colonial frente al pueblo-nación mapuche, un Estado de ocupación, esta vez con militares en las carreteras y en el entorno de las comunidades movilizadas. Ciertamente que si estas fuerzas de élite militar hacen una arremetida en contra de comunidades, nosotros sostenemos que estamos en una situación de mayor capacidad para hacer frente y responder a una ofensiva de este tipo. Lamentablemente, no era una decisión de nosotros, es una decisión que toma el gobierno de turno de arremeter de esta forma, de forma militar, policial, criminal y genocida en contra de nuestro pueblo”. ¿El Estado ha malinterpretando el conflicto? “El Estado no ha tenido la suficiente capacidad política y ha transformado este hecho en uno de tipo policial-militar, sin buscar una solución en el orden político o de justicia para el pueblo-nación mapuche. Estas medidas son absolutamente equivocadas, el gobierno chileno está tratando de apagar el fuego con bencina. Ellos son los que están generando mayor confrontación, porque la lucha del pueblo-nación mapuche por la recuperación de las tierras y de nuestros derechos en todos los ámbitos es absolutamente legítima”. Foto en portada: Sebastián Beltrán / Agencia UNO.

