a9ed268482

a974c98969

Nacional Pensiones Política Mario Desbordes: “Hablar de un sistema mixto de pensiones no es de izquierda” En conversación con Radio Universidad de Chile el presidente de Renovación Nacional se refirió a la propuesta de retirar el 10% de los ahorros previsionales. Asimismo, el parlamentario abordó las críticas de su sector y apuntó a una "desconexión de la élite con lo que pasa en la calle que llega a ser peligroso”. Diario UChile Jueves 25 de junio 2020 12:27 hrs. Compartir

Polémica ha generado interior del oficialismo la postura del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, de abrirse a respaldar la iniciativa de un grupo de diputados de oposición que busca que trabajadores pueden retirar el 10% de sus fondos previsionales en el contexto de la pandemia. Ayer, a través de Twitter el diputado y líder de RN había manifestado que “retirar 10% de fondos de pensiones afectará jubilación, no es el ideal, pero mientras no vea otra alternativa en la mesa, hay que estudiarlo” aludiendo a la falta de medidas que apunten a la clase media. Desde el Ejecutivo, en tanto salieron a descartar categóricamente esta posibilidad. Fue así como el ministro de Hacienda, Ignacio Briones manifestó que dicha propuesta “lo único que hará será agravar el problema”. Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, Desbordes señaló que “estoy constatando que hay un sector de la clase media, grande, que no va a recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y que si recibe el IFE, si le llega, no le alcanza ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Entonces si el ministro de Hacienda, que no le gustó la idea, o el presidente de Evópoli, me plantean una alternativa, yo feliz me subo a esa alternativa”. En esa linea el presidente de RN indicó que “estoy totalmente de acuerdo en que no se saquen los fondos de pensiones (…) Hoy estamos en una situación de emergencia. Es la crisis económica, probablemente, más grande de los últimos cien años y hay que tomar medidas de emergencia” agregó. El parlamentario se refirió además a las críticas provenientes desde su propio sector, entre ellas la del ex presidente de su partido, Carlos Larraín, quien dijo en entrevista con La Segunda que Desbordes está llevando a la colectividad hacia la izquierda Al respecto, el dirigente oficialista remarcó que “está en su derecho en no estar de acuerdo en cómo he conducido el partido. No contaba con su voto para la elección que viene y no votó por mí tampoco en la anterior”. Asimismo, indicó que “decir que he llevado el partido a la izquierda es el mismo punto. Yo creo que son visiones distintas y que hablar de un sistema mixto de personas no es de izquierda, y que abrirnos a la posibilidad de que las personas puedan sacar el 10% de las pensiones es constatar una realidad”. En esa linea, Desbordes enfatizó que “hay una desconexión con la élite de lo que pasa en la calle que llega a ser peligroso”. Sin embargo, precisó que “la élite no está solo en la derecha. En todos los partidos políticos hay gente de los mejores colegios de Santiago. La élite no es patrimonio de la derecha (…)cuando uno ve las respuestas que me da el presidente de Evópoli, yo digo ‘quizás no sabe lo que pasa en amplios sectores de la clase media’”.

Polémica ha generado interior del oficialismo la postura del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, de abrirse a respaldar la iniciativa de un grupo de diputados de oposición que busca que trabajadores pueden retirar el 10% de sus fondos previsionales en el contexto de la pandemia. Ayer, a través de Twitter el diputado y líder de RN había manifestado que “retirar 10% de fondos de pensiones afectará jubilación, no es el ideal, pero mientras no vea otra alternativa en la mesa, hay que estudiarlo” aludiendo a la falta de medidas que apunten a la clase media. Desde el Ejecutivo, en tanto salieron a descartar categóricamente esta posibilidad. Fue así como el ministro de Hacienda, Ignacio Briones manifestó que dicha propuesta “lo único que hará será agravar el problema”. Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, Desbordes señaló que “estoy constatando que hay un sector de la clase media, grande, que no va a recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y que si recibe el IFE, si le llega, no le alcanza ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Entonces si el ministro de Hacienda, que no le gustó la idea, o el presidente de Evópoli, me plantean una alternativa, yo feliz me subo a esa alternativa”. En esa linea el presidente de RN indicó que “estoy totalmente de acuerdo en que no se saquen los fondos de pensiones (…) Hoy estamos en una situación de emergencia. Es la crisis económica, probablemente, más grande de los últimos cien años y hay que tomar medidas de emergencia” agregó. El parlamentario se refirió además a las críticas provenientes desde su propio sector, entre ellas la del ex presidente de su partido, Carlos Larraín, quien dijo en entrevista con La Segunda que Desbordes está llevando a la colectividad hacia la izquierda Al respecto, el dirigente oficialista remarcó que “está en su derecho en no estar de acuerdo en cómo he conducido el partido. No contaba con su voto para la elección que viene y no votó por mí tampoco en la anterior”. Asimismo, indicó que “decir que he llevado el partido a la izquierda es el mismo punto. Yo creo que son visiones distintas y que hablar de un sistema mixto de personas no es de izquierda, y que abrirnos a la posibilidad de que las personas puedan sacar el 10% de las pensiones es constatar una realidad”. En esa linea, Desbordes enfatizó que “hay una desconexión con la élite de lo que pasa en la calle que llega a ser peligroso”. Sin embargo, precisó que “la élite no está solo en la derecha. En todos los partidos políticos hay gente de los mejores colegios de Santiago. La élite no es patrimonio de la derecha (…)cuando uno ve las respuestas que me da el presidente de Evópoli, yo digo ‘quizás no sabe lo que pasa en amplios sectores de la clase media’”.