7060f1c0b1

8acafa02ea

Covid-19 COVID-19: Chile supera los 5 mil fallecidos y alcanza los 260 mil contagios Este viernes entrarán en confinamiento cinco nuevas comunas: El Monte, Talagante y Calera de Tango en la RM; Graneros en O’Higgins; y la comuna de Quillota en la Región de Valparaíso. Diario UChile Viernes 26 de junio 2020 11:24 hrs. Compartir

Este viernes, en un nuevo reporte diario del Ministerio de Salud, las autoridades dieron a conocer la situación del coronavirus a 115 días de la llegada de la pandemia a nuestro país. En ese sentido, informaron que en las últimas 24 horas se informaron 4.296 nuevos contagios -de los cuales 3.422 son sintomáticos- y 165 fallecimientos inscritos en la última jornada, con lo que el total de decesos producto del COVID-19 en Chile superó los 5 mil. En concreto, son 5.068 fallecimientos los que se han producido desde el arribo de la pandemia, en momentos en que la cifra total de contagiados alcanzó los 263.360, de los cuales 34.861 son activos o contagiantes. Ante estas cifras, el ministro de Salud, Enrique Paris, reiteró que aún no es momento de ser optimistas, ya que aún la movilidad en las principales ciudades del país es muy alta y el número de contagios dados sigue manteniéndose a un nivel superior a lo esperado. “Vuelvan a consultar, vuelvan a hacerse los exámenes preventivos, los controles para ustedes y sus hijos. No podemos solamente centrarnos en la pandemia, es muy importante que no abandonemos los otros programas” , sostuvo el secretario de Estado. “A pesar del gran aumento de los exámenes de PCR y continuando con nuestra estrategia de detección, trazabilidad, aislamiento y cuando sea necesario tratamiento, agregamos la propuesta de acercar el diagnóstico a la población, ir al terreno. Esto nos va a permitir acercarnos a los pacientes asintomáticos, lo que permitirá detener la transmisión del virus“, dijo. “Les pido encarecidamente que los alcaldes y la atención primaria nos acompañen“, agregó el ministro Paris. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en tanto, detalló que son 2.086 las personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, siendo 1.772 los pacientes con requerimientos de ventilación mecánica, de los cuales 437 se encuentran en estado crítico. Respecto de la red de laboratorios, las autoridades reportaron que durante la última jornada se informaron 18.249 exámenes PCR, con lo que en total se han notificado más de un millón de tests desde marzo a la fecha. En total, 1.043.330 exámenes. Esto, con una tasa acumulada de positividad de casi un 25%, pero yendo a la baja. Respecto de la capacidad de las residencias sanitarias, Daza informó que actualmente hay 9.588 habitaciones en 148 residencias a lo largo del país. “Nosotros necesitamos que la ciudadanía vaya a los centros asistenciales para disminuir el periodo entre que se presentan los síntomas y se realizan las PCR“, señaló el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, agregando que actualmente son 305 los ventiladores mecánicos disponibles en la red integrada. Cabe recordar que, desde este viernes, las cuarentenas que rigen en el Gran Santiago desde el 13 de mayo se extenderán por una semana más, quedando vigentes hasta el próximo viernes 3 de julio. Lo mismo sucederá para todos los territorios con medidas de confinamiento vigentes, a los que se agregarán las comunas de El Monte, Talagante y Calera de Tango en la Región Metropolitana; Graneros en la Región de O’Higgins; y la comuna de Quillota en la Región de Valparaíso. Éstas cinco comunas entrarán en confinamiento este viernes a las 22 horas. “Tenemos que ser prudentes y he sido prudente. Hay indicadores que muestra que el esfuerzo de la población de Chile, de los funcionarios de la salud y todos los habitantes del país, son esperanzadores. Felicitamos a los chilenos“, concluyó el ministro de Salud. “Sabemos que las cuarentenas son dolorosas, sigamos luchando juntos“, finalizó Enrique Paris.

Este viernes, en un nuevo reporte diario del Ministerio de Salud, las autoridades dieron a conocer la situación del coronavirus a 115 días de la llegada de la pandemia a nuestro país. En ese sentido, informaron que en las últimas 24 horas se informaron 4.296 nuevos contagios -de los cuales 3.422 son sintomáticos- y 165 fallecimientos inscritos en la última jornada, con lo que el total de decesos producto del COVID-19 en Chile superó los 5 mil. En concreto, son 5.068 fallecimientos los que se han producido desde el arribo de la pandemia, en momentos en que la cifra total de contagiados alcanzó los 263.360, de los cuales 34.861 son activos o contagiantes. Ante estas cifras, el ministro de Salud, Enrique Paris, reiteró que aún no es momento de ser optimistas, ya que aún la movilidad en las principales ciudades del país es muy alta y el número de contagios dados sigue manteniéndose a un nivel superior a lo esperado. “Vuelvan a consultar, vuelvan a hacerse los exámenes preventivos, los controles para ustedes y sus hijos. No podemos solamente centrarnos en la pandemia, es muy importante que no abandonemos los otros programas” , sostuvo el secretario de Estado. “A pesar del gran aumento de los exámenes de PCR y continuando con nuestra estrategia de detección, trazabilidad, aislamiento y cuando sea necesario tratamiento, agregamos la propuesta de acercar el diagnóstico a la población, ir al terreno. Esto nos va a permitir acercarnos a los pacientes asintomáticos, lo que permitirá detener la transmisión del virus“, dijo. “Les pido encarecidamente que los alcaldes y la atención primaria nos acompañen“, agregó el ministro Paris. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en tanto, detalló que son 2.086 las personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, siendo 1.772 los pacientes con requerimientos de ventilación mecánica, de los cuales 437 se encuentran en estado crítico. Respecto de la red de laboratorios, las autoridades reportaron que durante la última jornada se informaron 18.249 exámenes PCR, con lo que en total se han notificado más de un millón de tests desde marzo a la fecha. En total, 1.043.330 exámenes. Esto, con una tasa acumulada de positividad de casi un 25%, pero yendo a la baja. Respecto de la capacidad de las residencias sanitarias, Daza informó que actualmente hay 9.588 habitaciones en 148 residencias a lo largo del país. “Nosotros necesitamos que la ciudadanía vaya a los centros asistenciales para disminuir el periodo entre que se presentan los síntomas y se realizan las PCR“, señaló el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, agregando que actualmente son 305 los ventiladores mecánicos disponibles en la red integrada. Cabe recordar que, desde este viernes, las cuarentenas que rigen en el Gran Santiago desde el 13 de mayo se extenderán por una semana más, quedando vigentes hasta el próximo viernes 3 de julio. Lo mismo sucederá para todos los territorios con medidas de confinamiento vigentes, a los que se agregarán las comunas de El Monte, Talagante y Calera de Tango en la Región Metropolitana; Graneros en la Región de O’Higgins; y la comuna de Quillota en la Región de Valparaíso. Éstas cinco comunas entrarán en confinamiento este viernes a las 22 horas. “Tenemos que ser prudentes y he sido prudente. Hay indicadores que muestra que el esfuerzo de la población de Chile, de los funcionarios de la salud y todos los habitantes del país, son esperanzadores. Felicitamos a los chilenos“, concluyó el ministro de Salud. “Sabemos que las cuarentenas son dolorosas, sigamos luchando juntos“, finalizó Enrique Paris.