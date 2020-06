9c625b1733

Trabajo De norte a sur: trabajadores de Inacap se organizan en coordinadora sindical para mejorar condiciones laborales La organización reúne a más de 1200 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. Andrea Bustos C. Domingo 28 de junio 2020 15:19 hrs.

“Coordinadora de Sindicatos de INACAP”, así se ha denominado la nueva organización sindical formada por trabajadores y trabajadoras de Inacap para buscar mejores condiciones laborales. La coordinadora agrupa a 1.280 trabajadores y trabajadoras de la empresa a través de todo Chile, siendo así la organización sindical más representativa de la institución de educación superior. Según han indicado los trabajadores, esta coordinadora surge ante la falta de diálogo que la institución ha tenido con las organizaciones de base, ante lo que se requirió crear una organización de segundo nivel. “Nace como respuesta a las condiciones laborales en las cuales nos encontramos como trabajadores, y ello también tiene que ver con la poca comunicación que hemos tenido con nuestro empleador desde hace por lo menos tres años”, dijo Jean Guicharrousse, presidente del Sindicato Inacap Iquique. “Nos hemos agrupado en esta coordinadora simplemente para tener una buena relación con nuestro empleador, hemos solicitado en variadas oportunidades reunión con el señor Prieto, que es el rector de Inacap a nivel nacional, y las puertas siempre se nos han cerrado. Hemos visto un ostracismo por parte de Inacap a respuestas de las condiciones laborales en las que estamos trabajando los docentes en las diferentes sedes”, señaló. Los trabajadores comentaron que han enviado constantemente cartas a la casa matriz de INACAP, sin embargo, no han recibido respuestas ante ello. A la vez han iniciado mediaciones locales ante la Inspección del Trabajo que tampoco han dado frutos, dado que se requieren respuestas nacionales. “Respecto a los temas que nos aquejan, casa central no nos recibe ni da respuesta; y en las sedes locales se nos señala que las decisiones no dependen de ellos, generando un bloqueo total al diálogo con los responsables de las decisiones”, indicaron los sindicatos a través de un comunicado. Las prioridades de la coordinadora son tres: condiciones laborales de teletrabajo, planificación y remuneraciones segundo semestre y preocupación por el retorno de actividades presenciales. Margarita Villalobos, presidenta Sindicato Inacap Curicó, comentó respecto del teletrabajo que “la institución a la fecha no ha suscrito un anexo de contrato que lo regule, no ha proporcionado los recursos necesarios para dictar clases en modalidad online y no se ha hecho cargo de los riesgos labores asociados al teletrabajo”. Sobre los otros puntos, la dirigenta sindical señaló que “existe una gran incertidumbre respecto al segundo semestre académico específicamente en las remuneraciones de los docentes, ya que Inacap disminuye o aumenta las remuneraciones dependiendo de las horas de clases que les asignan y las horas de clases dependen de la cantidad de estudiantes matriculados”. En tanto, sobre el retorno a clases explicó que si bien saben que los contenidos prácticos son esenciales en algunas carreras de la institución, la prioridad es el cuidado de la salud y la vida. Por otra parte, Cristian Roque, presidente Sindicato Inacap Puente Alto, comentó que esperan con el paso de las semanas ir sumando más trabajadores y trabajadoras a la coordinadora. “Claramente teníamos que conformarnos puesto que la empresa, en este caso Inacap, no ha respondido a nuestras demandas. Ahora el futuro de esta coordinadora tiene como objeto reunir a la mayor cantidad de sindicatos presentes en Inacap, también fomentar que las sedes que no tengan sindicato se puedan establecer como tal para generar una instancia mayor donde podamos discutir o conversar nuestras temáticas a nivel nacional y que abarquen a la mayor cantidad de trabajadores”. La Coordinadora Sindical de trabajadores de Inacap está conformada por 8 sindicatos, entre los que se encuentran los de las sedes de Curicó, Iquique, Puente Alto, Osorno, Talca y Arica.

