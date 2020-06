b140cb8ddf

Nacional Consejo de la Alta Dirección Pública anuncia baja de salario de altas autoridades públicas "Tanto diputados, senadores y ministros de Estado verán disminuidos sus ingresos en un 25 por ciento". Diario Uchile Martes 30 de junio 2020 15:24 hrs.

El Consejo de la Alta Dirección Pública fijó el nuevo salario de las autoridades públicas del país, luego de que el 28 de mayo se promulgara la ley 21.233, que reformó la Constitución con el fin de modificar la forma en que se determinan estas remuneraciones. De esta manera, tanto diputados, senadores y ministros de Estado verán disminuidos sus ingresos en un 25 por ciento, mientras que el Presidente de la República, intendentes, subsecretarios, gobernadores, seremis y delegados presidenciales, entre otros, tendrán un diez por ciento menos de ingresos. “Esta rebaja es transitoria, se efectúa por una única vez y regirá hasta que la Comisión a cargo de fijar las remuneraciones permanentes cumpla por primera vez su labor”, se lee en el comunicado del Consejo de la Alta Dirección Pública. “En lo sucesivo, sus remuneraciones serán fijadas por una Comisión, de cinco miembros, designados por el Presidente de la República, con el acuerdo de los dos tercios de los Senadores en ejercicio, quienes deberán reunir las calidades de: ex Ministro de Hacienda, ex Consejero del Banco Central, ex Contralor o Subcontralor, ex Presidente de alguna de las cámaras del Congreso Nacional y ex Director Nacional del Servicio Civil. La Comisión se constituirá una vez aprobada la ley orgánica constitucional encargada de regularla y cumplirá su labor cada 4 años, al menos 18 meses antes del término de un período presidencial”, explican desde la entidad.

