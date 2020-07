e3740f8d78

Covid-19 Gendarmes reiteran preocupación por COVID-19 en cárceles: "Tiene que haber una inyección económica" Desde la Anfup aseguran que falta diligencia por parte de las autoridades para prevenir los brotes tanto en trabajadores como en la población penal, especialmente en la toma de PCR como método de prevención. Andrea Bustos C. Miércoles 1 de julio 2020 17:44 hrs.

Desde la llegada de la pandemia de COVID-19 al país, la situación de las cárceles ha sido un foco de preocupación por parte de las autoridades, dadas las condiciones de hacinamiento e higiene que se viven dentro de los penales. Ante ello, la autoridad ha dispuesto diferentes medidas, como la suspensión de visitas para evitar posibles contagios. Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) han reiterado su preocupación por la situación que enfrentan tanto gendarmes como la población penal ante el COVID-19. A través de un comunicado, el gremio manifestó inquietud ante la poca toma de exámenes PCR en los penales. “No se ha actuado de manera proactiva en la toma de exámenes de PCR a los funcionarios penitenciarios y privados de libertad en los recintos penales y especiales del país, encontrándose contagiados por el COVID-19 950 funcionarios y 675 internos”, expresaron. Ante esta situación, Patricio Baquedano, presidente nacional de la Anfup, comentó a Radio Universidad de Chile que los contagios del virus han aumentado en las cárceles, situación que los mantiene alerta. “El brote está aquí en Santiago, en la unidad de Santiago I, también en Talca tenemos un brote considerable de internos contagiados y también funcionarios, y esa es la preocupación que tenemos. Además, hay 431 funcionarios en cuarentena. Estamos preocupados y el llamado a la autoridad de Gobierno, ministerial, de Salud y el propio director nacional es a que se realicen los exámenes preventivos de PCR al personal y también a la población penal”, señaló. “No queremos que Santiago I se convierta en Puente Alto, donde hubo descontrol terrible”, comentó. Además, desde el gremio de gendarmes expusieron también preocupación por lo que se ha hecho con traslados programados sin PCR, lo que en algunos casos ha provocado movimiento de reos con coronavirus. “Han habido traslados de internos hacia las distintas regiones, este último fue a la unidad de Rancagua, donde se trasladaron 100 internos sin su PCR y de esos 100 internos 80 iban contagiados y obviamente en el traslado quien custodia a estos internos son los gendarmes, y todos esos gendarmes dieron positivo. Esa es la preocupación que nosotros tenemos y hacemos el llamado a la autoridad a que esos internos que vayan a ser trasladados a las distintas unidades del país vayan con su examen preventivo de PCR y también el personal y evitar este contagio y brotes”, señaló Baquedano. Cabe destacar que luego de dichos contagios, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que se garantizará PCR para todos los movimientos de reos desde ahora en adelante. “Aquí tiene que haber una inyección económica, si hay dinero para comprar yerba mate o comprar cigarros también tiene que haber presupuesto para vacunarse o hacer PCR a la población penal y los gendarmes (…) Solo eso le pedimos a la autoridad, el trabajo lo estamos haciendo, el control en las cárceles lo tenemos con la población penal pero también tenemos miedo de contagiarnos o contagiar a nuestra familia”, agregó el dirigente de Gendarmería. Además, desde la Anfup expresaron que han visto un aumento a llamados de retiro temporal involuntario durante la pandemia, una situación que aseguraron en este contexto es contraproducente, ya que es necesario tener más personal y no sacarlos de sus trabajos. Desde el gremio comentaron que, si bien algunos retiros se hacen ante la investigación de funcionarios por alguna irregularidad, esperan que dada la crisis se privilegie tomar decisiones con los sumarios ya terminados. “Nosotros no queremos que se le aplique retiros temporales a los funcionarios por cualquier motivo o circunstancia, por tratar de poner orden al interior de la población penal. No estamos diciendo que ingresen funcionarios que se deben retirar por corrupción, no, estamos defendiendo a funcionarios que por otros motivos cometen errores, pero en la pandemia no se puede andar dando de baja por cualquier motivo, hay un sumario que debe esclarecer los hechos y si se es culpable el fiscal debe sancionar al funcionario debido a la falta que comete cada uno, explicó Baquedano. En la misma línea, aseguró que hoy hay algunos dirigentes siendo sumariados, lo que aseguró se debe a su sindicalización. “No podemos tener ninguna falta porque o nos suspenden o nos hacen un sumario administrativo, esas son las represalias que nos nosotros sentimos que nos están haciendo distintos directores regionales o las autoridades de servicios, ¿por qué? por denunciar”, señaló el presidente nacional de ANFUP. Consultados sobre lo denunciado por Anfup, desde la Dirección Nacional de Gendarmería señalaron que no se pronunciarán al respecto. Sin embargo, destacaron que para la prevención del COVID-19 se han entregado elementos de higiene, mascarillas, protectores faciales, alcohol gel, entre otros en todas las unidades. Asimismo, señalaron que respecto de los traslados, desde marzo se ha implementado que ante el ingreso a una unidad penal se hace un aislamiento por 14 días.

