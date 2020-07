1d786ec53b

Ciencias José Maza: “En Chile nos han inventado un mundo y de esa manera nos manejan mejor” En conversación con el programa Cuestión de Gustos de nuestra emisora, el astrónomo entregó su punto de vista respecto de cómo algunos gobiernos ignoraron a las voces científicas en medio de la pandemia. Diario UChile Jueves 2 de julio 2020 20:40 hrs. Compartir

Aunque el eclipse ocurrido a mediados del año pasado pareció sentar un precedente respecto de lo cercana que puede estar la ciencia de la sociedad en su conjunto, las posteriores crisis, tanto a nivel nacional como internacional, alteraron nuevamente las reglas del juego. Sobre este tema -entre otros-, conversó con nuestro medio el astrónomo y académico de la Universidad de Chile, José Maza, entrevistado por la periodista Antonella Estévez, en su programa Cuestión de Gustos. Para Maza, que acaba de publicar el libro Bajo el manto de Urania (Planeta, 2020), es insoslayable el aporte que la ciencia le ha otorgado a la humanidad; sin embargo, en crisis como la originada por el COVID-19, es necesario complementar todo esto con un manejo político adecuado. “No basta con tener el conocimiento, uno tiene que tener líderes políticos que estén a la altura. Yo no puedo entender como eligieron al presidente que eligieron en Estados Unidos, y lo mismo en Brasil, donde solo en la Universidad de Sao Paulo hay conocimiento de más para haber manejado mejor la pandemia, pero el presidente que eligieron carece de elementos básicos. Mi recomendación a la hora de elegir es pensar bien porque no da lo mismo”, señaló el astrónomo. Por otro lado, el también conferencista se refirió al escenario de divulgación científica que se ha tenido en los últimos meses y que ha sido crucial en la transparencia de las instituciones y gobiernos respecto de lo que significa la aparición del nuevo coronavirus. “En Chile hemos sido muy mezquinos, mezquinos con dolo, en no enseñarle a la gente cosas que debieron saber, que no tenían ninguna contraindicación salvo que, si la gente empieza a pensar, va a ser más difícil engañarla. Si uno le habla con franqueza a un niño, este te va a discutir; por eso uno les inventa cuentos. En Chile nos han inventado un mundo a todos los habitantes y de esa manera nos manejan mejor”, manifestó. En tal sentido, Maza criticó el rol que han jugado los medios de comunicación en esta divulgación, y que ha quedado constatado sobre todo en una crisis sanitaria en la que pocos echaron mano de las voces que puede ofrecer la comunidad científica en el país. “Con la pandemia, una de las cosas más deprimentes es ver que en la tele, para cualquier noticia mandan a un reportero a la calle y le preguntan a la señora que está esperando micro sobre qué opina de que se prorrogue la cuarentena. Ponen cuatro, cinco o seis opiniones, pero a mí que me importa lo que opinen cuatro personas al azar. Expliquen lo que dijo la autoridad sanitaria, nada más”, criticó. Finalmente, el Premio Nacional de Ciencias Exactas recordó que este iba a ser un año importante para la astronomía en Chile puesto que en diciembre la Región de La Araucanía será testigo de un nuevo eclipse total solar. Aunque con poca seguridad de que se pueda reactivar el turismo para dicha fecha, Maza aseguró que tiene toda la intención de poder viajar y que, además, dada la imposibilidad de realizar conferencias al respecto -como la realizada el año pasado en La Serena-, para esta oportunidad ya se encuentra analizando la posibilidad de realizar este tipo de difusión aprovechando las plataformas tecnológicas popularizadas en la pandemia.

