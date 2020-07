2a543c1177

Diputada Nuyado e investigación por caso de Gustavo Gatica: "Esta forma de seguir generando montajes tiene que terminar" La diputada socialista y presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, se refirió a su decisión de invitar a dicha instancia a la subsecretaria Katherine Martorell y al general director de Carabineros, Mario Rozas, a raíz de los últimos antecedentes sobre el caso de Gustavo Gatica. Diario UChile Viernes 3 de julio 2020 9:55 hrs.

Este jueves la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado anunció que invitará a dicha instancia a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell y al general director de Carabineros, Mario Rozas, a raíz de las nuevas informaciones surgidas en el caso de Gustavo Gatica, donde se vincula directamente a funcionarios de Carabineros, particularmente al teniente coronel, Claudio Crespo, quien fue dado de baja. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria del Partido Socialista se refirió a esta decisión, argumentando que, a su juicio, ambas autoridades deben darle explicaciones al país y al Congreso luego de las informaciones contrapuestas por parte de la policía uniformada. Asimismo, Emilia Nuyado apuntó a una intención de dilatar la investigación y evitar la búsqueda de responsables no sólo en el caso de Gustavo Gatica, también en el de Fabiola Campillai y todas las víctimas de la represión ocurrida tras el 18 de octubre. “Es una preocupación. Hay un encubrimiento dentro de la propia institución donde cada uno de ellos trata de defenderse y por lo tanto no inculpar a absolutamente a nadie (…) Parece que eso está instalado en la institución” expresó. En esa linea, la parlamentaria indicó que “es grave cuando ellos mismos señalaban dentro del sumario que pudo haber sido algún manifestante, eso es super grave, eso es no reconocer que una institución que no se ajustó a protocolo, que disparó sin importar a quien tenía que dañar y la forma en que muchas personas perdieron su vista. Hay aquí una responsabilidad de la institución que no la ha asumido y por el contrario, ellos siguen actuando de igual manera represiva al día de hoy”. Asimismo, la representante del distrito 25 de la Región de Los Lagos, expresó que “ellos tendrán que responder por qué se han demorado tanto en esa investigación, por qué se encubre tanto a aquel teniente coronel, por qué recién se le está dando de baja, si es que eso es así, porque también es nuestra duda por lo tanto la subsecretaria tendrá que responder frente a aquello”. Finalmente, la diputada socialista reiteró su postura respecto de la necesidad que las autoridades asuman las responsabilidades políticas respecto de lo ocurrido luego del “estallido social”. “La responsabilidad aquí la tiene el Gobierno y su ministro del Interior, del él depende el mando del general director de Carabineros. Carabineros siempre ha tenido el respaldo pleno del Ejecutivo y por lo tanto, también se ha sentido muy respaldado en general y no ha indagado en absoluto situaciones que deberían poner a disposición. Esta forma de seguir generando montajes en algún minuto tiene que terminar”.

